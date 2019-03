Juicio del «procés» en directo | Dos guardia civiles relatan las amenazas de muerte que recibieron en Lérida

Actualizar

11.05La siguiente testigo se identifica como Alexandra Peralta, agente de los Mossos d'Esquadra.

10.58El quinto agente dice que estaba destinado en Alicante pero que estuvo de refuerzo en Girona durante el 1-O. Este agente también ha relatado la hostilidad a través de insultos tras el día del referéndum ilegal. Finaliza su intervención y es el turno una mossa.

10.55Finaliza la testificación del cuarto agente. Turno para el quinto.

10.53El agente continúa el relato: «En cuanto llegamos se lo comunicamos a nuestro superior y nos tomaron manifestación por esos hechos en la Comandancia. No me han notificado nada, pero creo haber visto en las noticias que a este hombre lo condenaron a ocho meses de prisión».

10.48Este cuarto agente era uno de los compañeros que iba dando el paseo de paisano en Lérida. Está relatando aquel incidente también que tuvo lugar el 2 de octubre. «Nos dijo que nos había reconocido, que éramos guardia civiles, que éramos unos hijos de puta y que nos iban a matar. Posteriormente bajamos por unas escaleras, estábamos decidiendo que hacíamos y en ese momento bajaba una furgoneta en la que resultó que era esta individuo el que la conducía, redujo la velocidad y por la ventanilla nos empezó a increptar y amenazar de nuevo. A la gente que estaba por allí les decía que éramos unos asesinos. La gente se nos quedó mirando y decidimos irnos». Está contando la historia del mismo modo que el agente anterior.

10.45A preguntas de la Abogacía del Estado, el agente ha declarado que, tras el incidente ocurrido durante el paseo en Lérida, «tomaron más medidas de seguridad y salían menos del hotel». Termina la declaración del tercer agente.

10.40Este agente cuenta que en Facebook aparecieron unas fotos de los tres compañeros con un texto que venía a decir «que estos guardia civiles estaban paseando por su barrio y que habían estado pegando a la gente». «Alentaba a la gente a ir al hotel donde creía que estábamos alojados, el Parador Nacional. Lo pensó porque nos paramos allí, pero no estábamos alojados allí». Y continúa diciendo: «El hombre incita a terceras personas, la gente nos miraba, le miraba a él, pero nadie dijo nada. Fuimos al hotel donde estaba el superior y le contamos el hecho, y nos dijo que era conveniente denunciar los hechos. Un compañero nos pasó por Facebook fotos nuestras del 1 de octubre en Artesa, con nuestras caras rodeadas con un círculo rojo y las fotos que nos había hecho en Lleida».

10.36El tercer agente cuenta que iban tres compañeros de paisano dando un paseo por Lérida cuando se dieron cuenta de que les estaban siguiendo. «Nos dimos cuenta de que llevaba un teléfono y nos estaba grabando, nos dijo que el día anterior habíamos estado en su pueblo, nos empezó a insultar y nos dijo que nos iban a matar».

10.31El segundo agente defiende la actuación de su cuerpo: «Donde no se pudo intervenir no se intervino para no causar un daño mayor». Finaliza la testificación de este agente. Turno para el siguiente.

10.28A las preguntas del fiscal, este agente ha declarado: «A mi hotel llegaron a arrojar vasos y alguna botella de plástico. Ahí intervino una pareja de Mossos d'Esquadra para identificar a una persona que se alteró más de la cuenta y llegó a arremeter más de la cuenta». También ha asegurado que «150 personas estaban concentradas ante el hotel para impedir entradas o salidas».

10.25El guardia civil declara que les decían «hijos de puta, asesinos y fuera las fuerzas de ocupación». Además, explica que los bomberos hacían «una cacerolada» y daban apoyo a las concentraciones frente a los hoteles donde se hospedaban los agentes.

10.22El segundo agente de la Guardia Civil apunta que cuando la multitud se dirigía a hacer un «escrache a los compañeros» alojados en el hotel Avenida de La Seu, los manifestantes iban «escoltados por un camión de bomberos» y que «se dieron un baño de masas».

10.20En la primera declaración destaca que el guardia civil ha testificado que no había ningún mosso para impedir las protestas frente al hotel. Y, además, que se sintieron coartados por las manifestaciones.

10.19Finaliza la declaración del primer agente. Testifica ahora el segundo, que se hospedó en el hotel Nice.

10.15En la sesión de hoy, está previsto que declaren 15 guardia civiles y una agente de los Mossos d'Esquadra.

10.09El agente recuerda los gritos alrededor del hotel donde se hospedaban: «¡Fuera las fuerzas de ocupación!». El primer testigo estuvo alojado en el hotel de La Seu d'Urgell durante la catalogada como Operación Copérnico.

10.06Comienza testificando un agente de la Guardia Civil que estuvo trasladado en Cataluña durante los días previos y posteriores al 1-O.

10.04Las protestas de que fueron objeto las fuerzas de seguridad en vísperas del 1-O centran la sesión de este jueves en el juicio del «procés», con las testificales de varios guardias civiles y de una mossa que difundió lugares donde se hospedaban agentes del Instituto Armado.

10.02La vigésimo cuarta sesión de la vista oral la abren hoy en el Tribunal Supremo agentes de los Mossos d'Esquadra que resultaron heridos en los incidentes que ocurrieron el 20S en las concentraciones frente al registro del domicilio de Joan Ignasi Sánchez, exconcejal de ERC en Sabadell (Barcelona) y exasesor del Departamento de Gobernación que dirigía Meritxell Borràs.

10.00¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo a través de ABC.es de una nueva jornada del juicio del «procés». El Tribunal Supremo celebra una nueva sesión, en esa ocasión dedicada a los testimonios de los Mossos d'Esquadra sobre el 20-S y a las declaraciones de guardias civiles que participaron en registros previos al 1-O.