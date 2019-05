Javier Esparza: «Espero que el PSOE no participe de ninguna estrategia con los amigos de Josu Ternera» El candidato de Navarra Suma a la presidencia de Navarra reprocha la injerencia del PNV en una jugada en la que Bildu es imprescindible

No es la primera vez que el Partido Nacionalista Vasco intenta influir o decidir sobre Navarra desde la sede de Sabin Etxea en Bilbao. Sin embargo, en esta ocasión, las declaraciones de Joseba Eguibar han hecho, si cabe, más daño a los navarros al tratarse de un momento en que está en juego la presidencia del Gobierno de Navarra durante los próximos cuatro años. El candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, la fuerza constitucionalista que ganó en las urnas habla claro para ABC.

¿Cómo recibieron las palabras de Eguibar?

A mi parece una falta de respeto y una nueva injerencia. El domingo Navarra dijo de forma contundente que no quiere más políticas nacionalistas. El cuatripartito ha pasado de tener 26 a tener 19. Es una manifestación clara de los navarros que dicen que no queremos que se siga haciendo esta política. Entonces llega el PNV. Oiga, que lo primero que tiene que hacer es respetar a esta ciudadanía y a la gente de Navarra. Yo no me voy a meter en quién tiene que gobernar la Comunidad Autónoma Vasca. De la misma manera que yo no me voy a meter yo en eso, que no se metan ellos aquí.

¿Navarra Suma va a reaccionar de alguna forma a ese chantaje con el Gobierno central?

Yo no veo al PSOE formando parte de la estrategia del PNV y de la estrategia de EH Bildu, menos todavía ni cediendo a ningún chantaje. Yo no veo después de estos resultados convertirse en el salvavidas del cuatripartito nacionalista que ha perdido 7 escaños. Si Pedro Sánchez se siente legitimado para presidir España, y yo lo creo, con un 28% de los votos, Javier Esparza con más del 36% tiene más legitimidad. Si vamos a respetar aquello que dicen los ciudadanos y lo que queremos es no depender de proyectos que quieren romper y destruir la convivencia tanto a nivel nacional como a nivel foral, espero que todos estemos a la misma altura de las circunstancias.

Navarra Suma, además, tiene dos diputados en el Congreso

Yo llamé a María Chivite para hablar de lo que pasa en Navarra y quería esperar a que se terminara el escrutinio para saber la foto final y a partir de ahí volver a hablar con el Partido Socialista de Navarra. Vamos a hablar de Navarra. Por lo tanto, el interlocutor es el Partido Socialsita de Navarra.

¿Javier Esparza ve a Uxue Barkos de vicepresidenta del Gobierno de Navarra?

Los navarros han dicho que no tiene que estar. Es que el que ha votado al PSOE, ha votado cambio. El que ha votado a Navarra Suma ha votado cambio. Porque si no, les habrían votado a ellos. Si los navarros han votado al Partido Socialista de Navarra, les apoyan y les dan 11 parlamentarios contra el cuatripartito… ¿y ahora van a pactar con el cuatripartito? El partido socialista ha estado toda la legislatura criticando las leyes importantes ¿y ahora va a formar parte de esas políticas? Y luego hay otra realidad. La abstención de Bildu es un acuerdo con Bildu. ¿Va a pactar con Bildu cuando el señor Ábalos o la ministra portavoz aseguró que no iban a acordar nada con Bildu? Yo espero que mantengan la palabra que han dado y que no participen de ninguna estrategia con EH Bildu, que son los amigos de Josu Ternera.