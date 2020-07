Inmigrantes con Covid-19 deambulan sin control en Murcia, ante la pasividad del Gobierno de Sánchez Han llegado más de 400, algunos se escapan sin hacer los test, y a otros los desplazan al puerto de Cartagena sin guardar la cuarentena

La situación en la región de Murcia se está agravando por momentos con la llegada de inmigrantes, hasta 400 en los últimos días, algunos contagiados por Covid-19, ante la pasividad de la Delegación del Gobierno en esta comunidad, que oculta la situación real al Gobierno de Murcia, que preside el popular Fernando López Miras.

Estos inmigrantes están llegando al puerto de Cartagena, a la zona de Cabo de Palos y al municipio de Águilas. Entran en la región y algunos, sin haberles podido hacer las pruebas del Covid-19, se escapan, a otros se les desplaza a una zona en la dársena de escombreras en el puerto de Cartagena. En esta zona se le hacen los test y a los que dan positivo se les hospitaliza, pero a los demás no se les hace cumplir la cuarentena, incluso se escapan y deambulan a su suerte, con el peligro que ello con lleva para la población, según ha podido saber ABC de fuentes de esta Comunidad.

La vicealcaldesa de Cartagena y responsable de los Servicios Sociales, Noelia Arroyo, asegura a ABC que su Ayuntamiento ha tenido que actuar, «aunque no es nuestra responsabilidad», ante la pasividad de la Delegación del Gobierno, que debería asumir una competencia que es suya. «Estamos muy preocupados y hemos ofrecido colaboración. No tenemos información oficial, no sabemos cuántos han llegado, cuántos se han escapado, cuántos han dado positivo. El Ayuntamiento ha tenido que actuar e intervenir en casos de fugas localizadas, pero no es nuestra responsabilidad».

Arroyo alerta del oscurantismo del Gobierno de Sánchez, «con la ocultación de los datos. No hay coordinación con la Delegación del Gobierno, estamos al margen. Con un problema de esta envergadura hay que informar a los ayuntamientos porque es un problema que nos afecta a nosotros».

