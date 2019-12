Inés Arrimadas endurece el tono ante un Pedro Sánchez «sin palabra» Carga contra el PSOE y reclama una «reacción» de los socialistas moderados

Ayer fue un día difícil en Ciudadanos (Cs). Los liberales están convencidos de que Pedro Sánchez nunca tuvo voluntad de pactar con ellos. Ni después del 28 de abril, ni tras el 10 de noviembre. Pero ahora, ante el abrazo del líder socialista con Pablo Iglesias, Inés Arrimadas había puesto toda la carne en el asador para tratar de alejar un Gobierno que considera perjudicial para España, mucho más habida cuenta que su dependencia directa de los separatistas catalanes.

«Hoy comparecemos en un día triste para la democracia española», lamentó Arrimadas en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde está pasando unos días en familia sin despegarse ni un instante de su teléfono móvil. La alternativa que propone, que el PSOE, el PP, Cs y Navarra Suma unan sus 221 diputados para garantizar una legislatura estable, está ya a punto de esfumarse. El escrito de la Abogacía del Estado, bien acogido en el seno de ERC, precipitó ayer las cosas: el PSOE cerró un acuerdo con el PNV, EH Bildu anunció su abstención y Sánchez e Iglesias firmaron su acuerdo de gobierno en una comparecencia en la que ni siquiera aceptaron la presencia de redactores.

Arrimadas, muy crítica con la presunta filtración a ERC del escrito de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, atacó duramente a Sánchez por «ser capaz de cualquier cosa» con tal de mantenerse en La Moncloa. «Hoy los que están contentos son Junqueras, el PNV y Bildu (...), ¿cómo no vamos a estar preocupados el resto de españoles?», se preguntó.

La diputada por Barcelona, única capaz de vencer al nacionalismo en unas elecciones autonómicas en Cataluña y única precandidata a suceder a Albert Rivera al frente de Cs, recuperó de la hemeroteca las palabras de Sánchez antes de las elecciones del 10-N, cuando públicamente asumía que el «95 por ciento» de españoles no podrían «dormir tranquilos» con Podemos en el Gobierno.

«¿No hay nadie ahí?»

«Ya sabemos que Sánchez no tiene escrúpulos, principios ni palabra», atizó sin reparos, y apeló en un último intento de remover conciencias a los socialistas moderados que sí alzaron su voz contra su secretario general en 2016. La situación interna en el PSOE ahora es distinta, dado que Sánchez reforzó su posición para evitar episodios como el del fratricida Comité Federal del octubre de hace tres años, pero Arrimadas no está dispuesta a rendirse. «¿No hay nadie en el PSOE que levante la voz ante esta deriva? ¿Que crea en la igualdad de los españoles? ¿Que no quiera que se ponga en marcha esta pesadilla?».

La presumible futura presidenta de Cs apeló insistentemente «al PSOE que no esté de acuerdo con esta deriva totalitaria» y afirmó que ayer era un día «para la indignación», pero también «para la reacción» del socialismo. Desde los barones territoriales hasta las pequeñas agrupaciones locales. El tiempo se acaba.