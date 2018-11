Iglesias presiona a ERC y PDECat para que aprueben las cuentas Cree que PP, Vox y Ciudadanos podrían gobernar juntos si hay elecciones

David Morán

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hicieron ayer tándem en Barcelona para reclamar a los partidos independentistas que brinden su apoyo a los Presupuestos que han pactado PSOE y Podemos. Unas cuentas que tanto ERC como PDECat ya han anunciado repetidamente que rechazarán como respuesta a las peticiones de penas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el juicio por el 1-O pero cuya aprobación Iglesias considera indispensable para evitar posibles cambios al frente del Gobierno tras una nuevas elecciones. «Cabe la posibilidad de que gobiernen el PP, Ciudadanos y Vox. Juntos. ¿Y entonces qué? ¿Cuánto peor mejor?», se preguntó ayer el líder de Podemos durante una intervención en la que urgió a los independentistas a «sentarse y dialogar».

«No solo nos estamos jugando la justicia social, sino también una dirección de Estado que siga siendo democrático, con sus defectos. No nos encasillemos, no se lo pongamos fácil a los enemigos de la democracia», subrayó Iglesias, quien insistió en que, por más que pueda ser «inmoral hablar de dinero cuando hay gente en la cárcel», la alternativa podría ser aún peor. «¿En qué se puede transformar nuestro país? ¿Pensáis que es imposible hablar de España capital Ankara?», proclamó antes de aventurar un futuro con «más presos políticos» e «ilegalización de partidos» y cuestionar incluso el papel de la Monarquía. «¿Para qué sirve el Rey? Quizá el anterior sirvió para que no hubiera un golpe de Estado pero, ¿para qué sirve el actual?», dijo.

Solución «política»

Iglesias también aprovechó para elogiar la «gran altura moral» de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez por su rechazo a ser utilizados como «monedas de cambio» y emplazó al ejecutivo de Pedro Sánchez a «arremangarse» para solucionar el conflicto catalán.«Debe asumir que lo que ocurre en Cataluña sólo tiene una solución política y democrática. Jamás se va a resolver con represión, con palos y con cárceles», subrayó.

Colau, por su parte, apeló a la «responsabilidad de gobierno» del PDECat y de ERC para «echar fuera» los recortes del PP ya que, aseguró, la ciudadanía no puede pagar los «platos rotos» de su política «represiva». En este sentido, la líder de los comunes se dirigió a Sánchez para pedirle que no se rinda. «Nosotros vamos a pelear hasta el último día, le pedimos a Pedro Sánchez que no tire la toalla, como no hizo con la moción de censura», reclamó.

La alcaldesa de Barcelona también utilizó su parlamento en un acto político en el barrio de Nou Barris para criticar la judicialización de la política y el encarcelamiento de los líderes independentistas, aunque advirtió de que la «clase trabajadora no tiene la culpa de la política represiva y de excepcionalidad» del PP. «Cataluña vive una situación de excepcionalidad, no lo negamos, siempre hemos denunciado la judicialización de la política, pero con la misma firmeza y convicción democrática les decimos a los independentistas que las clases trabajadoras no se merecen ser quienes sigan pagando los platos rotos de estas políticas», destacó Colau.