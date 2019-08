Hackean el perfil del Ayuntamiento de Palma en Twitter para amenazar de muerte al exalcalde Los piratas informáticos han introducido mensajes intimidatorios contra Antoni Noguera, de la formación ecosoberanista MÉS

El perfil oficial del Ayuntamiento de Palma en Twitter ha sido hackeado este martes por la mañana. Durante el ataque, los piratas informáticos han conseguido introducir amenazas de muerte e insultos contra el exalcalde de la ciudad, Antoni Noguera, de la formación ecosoberanista MÉS. En el presente mandato, Noguera es el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura.

El inicio del hackeo se ha producido en torno a las 11.30 horas y ha durado una hora. En el encabezamiento del perfil oficial ha aparecido la inscripción «Ayuntamiento corrupto» y se ha cambiado la tradicional imagen del perfil, que suele mostrar el escudo del consistorio. La nueva imagen era un fajo de billetes y un apretón de manos. Palma es la octava ciudad de España en número de habitantes, con algo más de 400.000 personas en total.

Mientras ha durado el hackeo, han aparecido diversos mensajes, que incluían amenazas de muerte a Noguera. Cabe recordar que en el presente mandato gobierna en la capital balear un tripartito presidido por el socialista José Hila y conformado por el PSOE, Podemos y MÉS. En la pasada legislatura gobernó ya dicho tripartito, con la peculiaridad de que Hila fue el alcalde entre 2015 y 2017, mientras que Noguera lo fue desde 2017 hasta el final de dicho mandato.

Todo tipo de amenazas

Como se ha indicado, Noguera ha recibido varios mensajes amenazantes. «Maten a este hijo de p..., que sepa lo que es pasar hambre, que sepa lo que es vivir en la calle o que te roben con una pistola en la cabeza, que pase por al menos una situación que pasa la población cada día», ha sido uno de ellos. Otro tuit afirmaba: «Si alguien está dispuesto a asesinar a Antonio Noguera, que me mande un mensaje privado (el pago se hará en bitcoin)». Un tercer mensaje iba en esa misma línea, «Por culpa de hijos de p... como éste, mueren miles de personas en nuestro país. Algunos por hambre, otros por robos... La única forma de cambiar esto es asesinándolos».

Ha habido aún otros tuits igualmente ofensivos y amenazantes, como «Un asesinato puede salvar a un país entero de la pobreza, corrupción, delincuencia, etc... Maten a Antonio Noguera, hay miles de formas de hacerlo sin que nadie sepa nada», «Te doy un mes, y si no cambias esta ciudad, verás cómo dejo a tu familia» o «Tengo todos los datos de tu familia, si no cambias esta ciudad lo publicaré todo».

«El FBI, la Interpol y policías de diferentes países me están buscando por hackear a corruptos de mierda, haced lo que queráis, yo seguiré luchando contra estos hijos de p... Encontradme, si podéis», era otro de los mensajes. Desde el primer momento, tanto la Policía Local como la Policía Nacional han iniciado una investigación sobre lo ocurrido, al mismo tiempo que desde el consistorio se ha presentado ya la preceptiva denuncia.