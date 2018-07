El Gobierno presiona a Casado y amaga con «una solución» para pasar por encima del Senado La vicepresidenta trata de zanjar el debate sobre un final precipitado de legislatura: «No va a haber adelanto electoral»

El Gobierno sigue negociando con los grupos políticos su apoyo a la nueva senda de déficit que ha pactado con Bruselas y que debe de ser aprobada por el Congreso de los Diputados y por el Senado. La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha corroborado que se está buscando fórmulas para que prevalezca «el peso constitucional» del Congreso de los Diputados frente al Senado, donde la mayoría absoluta del PP podría frenar la nueva senda de déficit.

En lo que respecta a la Ley de estabilidad presupuestaria, con rango de ley orgánica, contempla que «si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento». No sucede como en el resto de leyes, como en los Presupuestos Generales del Estado, en las que si el Senado lo rechaza vuelve a votarse en el Senado. «Encontraremos soluciones», ha dicho Calvo, aduciendo que «no tiene sentido» que el Senado vete sin que el Congreso pueda levantar el veto.

La vicepresidenta ha denunciado que la reforma que hizo el PP de esta ley «hace muy difícil respetar» la posición del Congreso en el proceso legislativo, y que por ello se hace complicado «respetar la posición constitucional» que corresponde a la Cámara Baja. Con esta fórmula, el Gobierno podría esquivar el rechazo del PP y sacar adelante la senda con la mayoría de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Pero por el momento Podemos y PDECat están por la labor de brindar el apoyo a una senda que ambos consideran insuficiente y hacerlo sin tener la garantía de que vaya a servir para algo si el PP lo va a vetar después en el Senado. El Gobierno trabaja en tres vías. En primer lugar busca esa fórmula para despojar al Senado de la capacidad de veto. En segundo término trata de presionar a Pablo Casado diciendo que «antepone sus siglas a las de España», y apelando a los gobernantes locales y autonómicos del PP para que lo convenzan: «Que le explique Casado a todos los españoles que le da igual que no haya más dinero», ha dicho Calvo. Y en tercer lugar tratando de convencer a Podemos y PDECat para que el viernes voten a favor, porque si no lo hacen el debate ni siquiera llegó al Senado. Tres frentes de negociación que se retroalimentan entre sí y que han obligado que la vicepresidenta tenga que desplazarse al Congreso para negociar con el PDECat.

Desde el PDECat se traslada que la negociación se dilatará hasta el mismos viernes. Este tema además no se está negociando por parte del grupo parlamentario, sino que la negociación se lleva directamente desde el Govern de la Generalitat, según aseguran desde la formación independentista. Después de que el ex presidente Carles Puigdemont haya intensificado hoy la presión sobre Pedro Sánchez, Carmen Calvo ha descartado hoy un adelanto de las elecciones generales: «No va a haber adelanto electoral». Calvo se ha quedado con las palabras de Puigdemont en las que se apelan a la negociación. «Ha reconocido que hay que trabajar en ese espacio», ha dicho Calvo, que en cualquier caso ha dicho que el Gobierno no cederá «nada ni nunca» fuera del amrco constitucional para garantizarse su apoyo parlamentario.

La advertencia de adelanto electoral no ha movido de su posición a Podemos en lo que se refiere al techo de gasto. Aunque admiten que han mantenido conversaciones con el PSOE sobre esta cuestión, la propuesta de los socialistas les parece insuficiente, por lo que están más cerca de rechazarlo que de apoyarlo, algo que comprometería aún más si cabe la viabilidad presupuestaria del Ejecutivo de Sánchez.

«La llave la tiene el PP»

«Estamos debatiendo sobre este tema, pero ya hemos anunciado que no nos convencen las cifras que pone encima de la mesa el Gobierno», afirmó este miércoles la portavoz adjunta de la formación en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra. Desde el grupo confederal defienden que en este caso la pelota no está en su tejado, sino en el del PP, por lo que el PSOE tiene que centrarse en convencer a los populares o buscar una fórmula que garanticen los presupuestos.

«Este tema no está en nuestra mano porque el cerrojazo que le puso el señor Montoro a la ley de estabilidad presupuestaria hace que la llave de este tema la tenga el PP. Es un drama para nuestro país, pero es la realidad», insistió Belarra. La sombra de las elecciones que sembró la portavoz del Gobierno no gusta a los de Pablo Iglesias, que consideran que «no caben amenazas en este momento». A juicio de la portavoz adjunta, «la moción de censura generó un montón de esperanza en muchísima gente de nuestro país y lo que tiene que hacer el Gobierno es estar a la altura de esa esperanza y presentar iniciativas».

En Podemos advierten de que el Ejecutivo «tiene muchas opciones» y que cuenta con «la voluntad de muchos grupos». «Les toca hacer los deberes y ponerse a trabajar por conseguir los acuerdos necesarios», reafirmó Belarra.