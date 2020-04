El Gobierno ignora a Casado y el PP se desmarca de los decretos económicos más duros El presidente de los populares pidió a Sánchez diálogo y consenso para modificar las decisiones más polémicas

El llamamiento de Pablo Casado al Gobierno para que se abriera a dialogar sobre los decretos económicos ante la crisis del coronavirus, y llegar así a un acuerdo de Estado, no han tenido efecto. El Ejecutivo ha ignorado el líder de la oposición, y los decretos se debatirán mañana en el Congreso, para su convalidación o, si no tienen mayoría, su derogación. Fuentes populares confirmaron que el PP no podrá apoyar los más duros, tras la negativa de Sánchez a un diálogo para modificarlos, con el concurso de los partidos, las comunidades y los sectores más afectados.

En el Pleno del jueves, que empieza a las 9 de la mañana, el Grupo Popualr pulsará el botón del «sí» cuando se vote la prórroga del estado de alarma. Pero acto seguido se debatirán varios decretos leyes, entre ellos dos con los que los populares no están conformes.

Se trata del decreto que prohíbe los despidos durante el estado de alarma, y el que supone el cierre total de la actividad no esencial. Casado denunció que el Gobierno no hubiera hablado antes con los partidos, las comunidades, los empresarios y los sectores afectados. Por eso, advirtió de que no los apoyaría si no se modificaban antes. Fuentes populares señalaron que su voto estará entre el "no" y la "abstención", y en cualquier caso pedirán que se tramiten como proyectos de ley para poder introducir enmiendas.

Con esta previsible posición del PP, los populares marcarán distancias en el Parlamento con la gestión de Sánchez ante la crisis del coronavirus, en la que no está contando para nada con Casado. Solo le ha llamado para pedirle su voto cuando ha necesito prorrogar el estado de alarma.

Mientras tanto, el Grupo Parlamentario Popular sigue pidiendo que el Congreso abra sus puertas y retome su función de control al Gobierno. Por eso, ha pedido la comparecencia de los 4 vicepresidentes y los 18 ministros del Gobierno en el Congreso de los Diputados, por su gestión durante la crisis del coronavirus.

El Grupo Popular pretende que todos los titulares de los Departamentos que acompañan a Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros rindan cuentas, en las respectivas Comisiones de la Cámara Baja, de su actuación durante la crisis del coronavirus y de las medidas que han adoptado para luchar contra esta pandemia y sus efectos.