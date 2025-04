Coronavirus España en directo: Francia registra 1.417 fallecidos, el peor dato diario en Europa

5.45

El Gobierno de Donald Trump anunció este martes que estudia liberar a algunos migrantes considerados como población de riesgo que tiene bajo su custodia a causa del coronavirus. El Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés) dijo en un comunicado citado por medios locales que a 30 de marzo había identificado a unos 600 inmigrantes en situación de vulnerabilidad y que 160 han sido ya liberados por ese motivo. Unos 35.000 migrantes están bajo la custodia del ICE, según datos de la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU ,en inglés).

Un avión con 10,1 toneladas de insumos médicos, para enfrentar la pandemia de la Covid-19, arribó esta martes por la noche a la Ciudad de México, procedente de la ciudad de Shanghai, China, informó la oficina de la presidencia de México. Entre los insumos están guantes de exploración y mascarillas KN95, adquiridos por el Gobierno de México para la protección del personal médico que enfrenta la enfermedad. En un comunicado, se explicó que este «primer bloque de equipo de protección» para el personal de salud «será distribuido esta semana entre las diversas instituciones de Salud federal y todos los estados de México».

Guatemala llegó este martes a 80 casos confirmados de coronavirus, incluidos tres fallecidos por la enfermedad, tras sumar seis personas contagiadas en las últimas 24 horas, informó una fuente oficial. El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, anunció los seis casos en un breve mensaje a la nación en el que detalló también que 60 personas contagiadas del Covid-19 están aisladas en tratamiento. «De esas 60 personas hay tres en cuidados intensivos, y los tres están en estado estable», añadió el mandatario, médico y cirujano de 63 años investido el pasado 14 de enero.

Cuba anunció este martes que ha sido establecida en su país la fase de transmisión autóctona limitada de la enfermedad Covid-19, tras haberse confirmado casos de personas contagiadas que no están conectadas con viajeros llegados del extranjero. La información se conoció durante una reunión de chequeo sobre la situación del coronavirus en la isla encabezada por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien se refirió a 12 casos positivos registrados en el municipio de Florencia, en la provincia central de Ciego de Ávila, que se infectaron durante una fiesta. «Fueron unos irresponsables», afirmó el mandatario, que llamó a actuar con «todo rigor» para combatir las manifestaciones de indisciplina de la población, según un reporte de la televisión estatal.

El cofundador y consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, anunció hoy que donará 1.000 millones de dólares a causas benéficas, entre ellas la lucha con la pandemia de coronavirus, lo que supone una de las mayores aportaciones individuales registradas hasta la fecha. En un mensaje en la red social, Dorsey explicó que sacará el dinero de sus acciones de la compañía de pagos online Square (de la cual también es consejero delegado) y que los 1.000 millones de dólares representan aproximadamente el 28 % de su riqueza personal. Cabe especificar que, por lo menos según se desprende del mensaje de Dorsey, la totalidad del dinero no se destinará exclusivamente a la lucha contra el Covid-19, sino que, «una vez la pandemia sea desarmada», la prioridad pasará a ser la educación y la salud de las niñas.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles de que se han registrado 53 nuevos casos de Covid-19, por lo que el número total de afectados ha ascendido a 10.384. Las autoridades surcoreanas han informado de que se han constatado ocho muertes por coronavirus, por lo que el balance de fallecidos es de 200, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap. El KCDC ha indicado que varias provincias y ciudades importantes también han registrado nuevos casos de contagios, como Seúl, con once nuevos casos --que registra un total de 578 afectados--, y la provincia de Gyeonggi, con seis.

Los casos positivos de coronavirus en Honduras aumentaron este martes a 312, con siete nuevos registros, mientras que la cifra de muertos se mantiene en 22 desde el pasado día 4, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en cadena nacional de radio y televisión. El informe oficial señala que de 65 pruebas para diagnosticar la Covid-19 hechas por el Laboratorio Nacional de Virología, siete resultaron positivas, por lo que los contagiados con la enfermedad ya suman 312.

Panamá sumó 4 muertes más por el Covid-19, llegó a 59 defunciones y 149 nuevos casos de la enfermedad para un acumulado de 2.249 contagios confirmados, informaron este martes las autoridades de salud panameñas. En entrega diaria de datos se explicó que 1.906 pacientes están en aislamiento domiciliario por presentar síntomas leves, 379 de ellos en hoteles que funcionan como hospitales transitorios. Han sido hospitalizados 269 pacientes, 177 en salas y 91 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que se añadieron dos nuevos recuperados a los 14 hasta ahora restablecidos.

El alto porcentaje de afroamericanos muertos por Covid-19 en Estados Unidos ha empezado a encender las alarmas en el país norteamericano en plena crisis por la pandemia del coronavirus, que dejó solo este martes casi 2.000 fallecidos.El número de casos confirmados ascendió a 396.000 tras sumar más de 29.000 este martes, mientras que el de muertos alcanzó los 12.813 tras los 1.942 de hoy, que representa la cifra más elevada hasta la fecha de muertos en un solo país en un periodo de 24 horas. Las vecinas Nueva York y Nueva Jersey siguen siendo el epicentro de la pandemia con más de 183.000 positivos y 6.721 muertos entre los dos, aunque los brotes en estados como Michigan y Luisiana son cada vez mayores y más mortíferos.

El número de nuevos contagiados por el coronavirus SARS-CoV-2 en China en las últimas 24 horas fue de 62, frente a los 32 detectados en la víspera, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Las autoridades sanitarias del país asiático detallaron que 59 de los 62 nuevos casos se diagnosticaron en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos «importados», mientras que los 3 restantes fueron contagios locales en las provincias de Shandong (en el este, 2) y Cantón. Además, la fuente oficial indicó que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del martes), se certificaron dos nuevas muertes por la resultante neumonía Covid-19, una en Shanghái (en el este) y otra en Wuhan, cuna de la pandemia y que ayer había logrado por vez primera desde enero colocar un cero en la estadística de decesos.

Más de 81.000 personas han perdido la vida por la pandemia de Covid-19, la enfermedad derivada del nuevo coronavirus originado en China y que ha afectado ya a 184 países y territorios, hasta dejar más de 1,4 millones de casos en todo el mundo. Estados Unidos acumula más de 396.000 de estos contagios y el número de fallecidos alcanza los 12.000. De estos, alrededor de una tercera parte corresponden al estado de Nueva York. Solo en la ciudad homónima, sobre la que rige una orden de confinamiento, se han registrado más de 4.000 víctimas mortales.

El Tribunal de Magistrados de Leeds ha condenado este martes a ocho meses de prisión a una mujer que dijo estar infectada por coronavirus y escupió a un policía en la boca y le deseó morir por esta enfermedad. Lianne Mottershead fue detenida bajo los efectos del alcohol y otras sustancias el 6 de abril tras patear en la ingle a un agente de la Policía. En el centro de detención de la ciudad de Bradford, en el condado de Yorkshire del Oeste, al que fue trasladada escupió a otro agente.

La cifra de muertos en México llegó este martes a 141 y a 2.785 los casos confirmados a causa del Covid-19 en las últimas 24 horas, informaron las autoridades sanitarias. El número de nuevos casos registrados (346) ha sido el más alto desde que se presentó el primer caso en este país el 27 de febrero. Las autoridades señalaron que existen 7.526 casos sospechosos, 15.099 negativos, con 25.410 casos estudiados y la mayoría de las defunciones han ocurrido en la Ciudad de México y los estados de Sinaloa, Quintana Roo y Estado de México.

Argentina sumó este martes 87 casos de nuevos infectados por Covid-19 y alcanzó así los 1.715 positivos, mientras que se produjeron 6 nuevas muertes que elevaron el total a 60 desde el inicio del brote, informaron fuentes oficiales. La mayor parte de los casos conocidos en las últimas horas se registraron en la capital, Buenos Aires (34), y en la provincia homónima (24), dos de los lugares donde hay confirmada transmisión comunitaria y que registran en total 443 y 480 casos respectivamente, según el informe diario del Ministerio de Salud. En total, el 12 % de los casos detectados son de circulación comunitaria, mientras que el 43 % son importados y el 34 % son casos estrechos de otros confirmados previamente.

El número de casos de Covid-19 en Florida se elevó esta tarde a 14.747, de ellos 296 mortales, y el condado de Miami-Dade, el más afectado por la pandemia, alcanzó los 5.126 confirmados, de acuerdo con datos oficiales. A Miami-Dade le sigue Broward, también en el sur, con 2.230 casos contabilizados por el Departamento de Salud de Florida al final de este martes, lo que, sumados, pasan del 50 % de casos en todo el estado. Según las cifras actualizadas, hay 1.893 personas que han tenido que ser hospitalizadas y se han realizado un total de 139.669 test.

Nicolás Maduro ha ordenado la hospitalización del «100 por ciento» de los casos de Covid-19 que hay en el país, 166 según el último balance, ya que hay 40 pacientes en aislamiento domiciliario, para evitar así más contagios. «Es una orden que doy. Tenemos que avanzar a la hospitalización del 100 por ciento de los casos. Hemos logrado contener la pandemia. En la situación en la que estamos, podemos hospitalizar y aislarlos», ha señalado Maduro.

Ecuador se acerca a los 4.000 infectados por coronavirus, según el registro que recoge datos desde el pasado 29 de febrero, cuando se informó del primer caso, informó hoy el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), encargado de dirigir las acciones ante la actual emergencia sanitaria. Según un último informe oficial, hasta el momento se han registrado 220 personas fallecidas por COVID-19, enfermedad que ha contagiado a 3.995 pacientes, mientras que 140 han recibido el alta hospitalaria tras superar la enfermedad.

Donald Trump anunció este martes que su Administración suspenderá las contribuciones de EE.UU. a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusó de haber gestionado mal la crisis del coronavirus. Según el presidente de EE.UU., la organización internacional bajo el paraguas de la ONU «se equivocó» sobre la epidemia y debía haber avisado sobre su gravedad «meses antes». Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York. [Lee aquí la noticia completa]

Científicos argentinos consiguieron secuenciar con muestras de pacientes nacionales el genoma completo del SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad de la Covid-19, lo que servirá para asegurar la calidad del diagnóstico y contribuirá al desarrollo de una vacuna, informaron este martes fuentes oficiales. El instituto Anlis Malbrán, dependiente del Estado, estuvo a cargo de la investigación que, según un comunicado del Gobierno argentino, también puede permitir que se produzcan reactivos en el propio país sudamericano para detectar la enfermedad. La información para la secuenciación se obtuvo a partir de muestras de pacientes argentinos con Covid-19 realizada por el Servicio de Virosis Respiratorias y la Plataforma de Genómica y Bioinformática de Inei-Anlis.

El Ministerio de Salud de Serbia ha anunciado este martes que todas aquellas personas contagiadas por el nuevo coronavirus deberán finalizar el aislamiento en sus hogares y ser trasladadas a los hospitales o a los centros médicos habilitados para ello. Los pacientes con cuadros severos serán tratados en hospitales, mientras que aquellos asintomáticos o que presenten síntomas leves, serán trasladados a uno de los centros médicos especiales que el Gobierno serbio ha habilitado en ciudades como Belgrado, Sid o Novi Sad.

El primer tren salió esta mañana de Wuhan tras 76 días de cuarentena que llegaron hoy a su fin en la ciudad china donde comenzó la pandemia del Covid-19. Desde el 23 de enero se habían restringido todas las salidas desde esta urbe, capital de la provincia centro-oriental de Hubei, que durante muchas semanas fue el epicentro de la enfermedad no solo a nivel nacional de China sino mundial. Ahora, las autoridades afirman tener bajo control el brote, por lo que con el inicio de la jornada de este miércoles se reanudaron los servicios ferroviarios en las tres estaciones de Wuhan.

El gobierno italiano estudia ya iniciar la «fase 2» en las medidas contra el coronavirus, con un nuevo decreto ley que entraría en vigor a partir del 14 de abril. Hasta el día 13 están suspendidas todas las actividades productivas, salvo las esenciales y estratégicas. «Debemos iniciar a disponer alguna medida para disminuir la presión, porque el cierre no puede durar por mucho tiempo», dijo el primer ministro, Giuseppe Conte, en una reunión con el comité técnico científico que proporciona las indicaciones para el nuevo decreto ley que entrará en vigor la semana próxima. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal en Italia. [Lee la noticia completa aquí]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cesado este martes al inspector general interino del Departamento de Defensa, Glenn Fine, lo que implica que dejará de ser el presidente del Comité de Respuesta ante la Pandemia, encargado de supervisar la distribución del plan de estímulos de 2 billones de dólares (1,84 billones de euros) contra el coronavirus. Fine se encontraba al frente del comité desde finales de marzo, cuando los miembros de una comisión federal independiente lo eligieron para encabezar el grupo, cuyo objetivo era prevenir el «fraude, derroche y abuso» del dinero destinado a la respuesta al Covid-19.

El número de personas fallecidas en Cataluña a causa de la Covid-19 se ha elevado a 3.041 tras haberse contabilizado 133 nuevas víctimas mortales en las últimas 24 horas, frente a las 148 del lunes. El departamento de Salud de la Generalitat ha informado de que en las últimas horas se han confirmado 1.324 casos positivos nuevos de coronavirus SARS-Cov-2 en Cataluña, lo que eleva la cifra total a 29.647, de los cuales 4.603 son profesionales sanitarios.

El Gobierno brasileño informó este martes de que el número de muertos por la Covid-19 ha llegado a 667, con 13.717 casos confirmados de un virus que, según varios especialistas en medicina, circulará «potencialmente» en el país hasta septiembre. En las últimas 24 horas, según el balance diario divulgado por el Ministerio de Salud, se han registrado 114 fallecimientos y 1.161 nuevos contagiados, lo que supone una aceleración respecto al ritmo que la pandemia ha tenido en Brasil desde el primer caso conocido en este país de 210 millones de habitantes, el pasado 26 de febrero.

Un total de veinte sanitarios y otros tantos voluntarios del SAMUR de Madrid se incorporarán esta semana al hospital General de Segovia y al de Santa Bárbara de Soria que atraviesan una situación delicada al ser centros pequeños con un gran volumen de ingresados por coronavirus y con una elevada tasa de afectados respecto a su población. De hecho, hoy mismo también se ha anunciado que pacientes con Covid-19 procedentes de la provincia de Soria serán atendidos en la UCI del Hospital San Pedro de Logroño.

Un agente de la Guardia Civil destinado en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata ha fallecido este martes víctima del coronavirus. El fallecimiento de este agente de la Guardia Civil ha tenido lugar en la localidad cacereña de Plasencia, con lo que se ha convertido en el primer miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fallecido en Extremadura por Covid-19.

Los marroquíes que no lleven mascarillas faciales, obligatorias a partir de hoy, en todo desplazamiento al exterior, serán castigados con penas que oscilan entre uno y tres meses de cárcel durante el período de "confinamiento sanitario" impuesto en el país para un mes desde el pasado 20 de marzo. Además de la pena de prisión, habrá multas de entre 300 y 1.300 dirhams (entre 28 y 110 euros). Se considerarán infractores también a los que inciten a los ciudadanos a no ponerse esas mascarillas, ya sea en el espacio público como por medio de las redes sociales o por cualquier medio propagandístico.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, representante de Castilla y Léon en el comité de expertos nacional para la salida del confianmiento, ha enumerado entre las peticiones de la Comunidad que se realice el mayor número de test posible, que no se salga a la calle hasta que no pasen varios días sin nuevos casos confirmados y que se haga por zonas dependiendo de la incidencia del virus. Lea la noticia completa.

El director general de la Policía Nacional, F rancisco Pardo Piqueras , se encuentra ingresado en un hospital tras dar positivo en coronavirus, según ha adelantado eldiario.es y han confirmado a Europa Press fuentes policiales. Estas fuentes añaden que ha tenido una mejoría en las últimas horas y que se espera su alta hospitalaria próximamente.

El coordinador del centro de salud de Linares de Riofrío (Salamanca), Luis Fernando Mateos Arroyo, ha fallecido este martes en el Hospital Clínico salmantino tras llevar varias semanas ingresado por coronavirus, por lo que se convierte en el tercer médico de familia fallecido en Castilla y León en dos semanas. Según han confirmado a Efe fuentes del Colegio de Médicos de Salamanca, Mateos Arroyo llevaba varias semanas ingresado en la UCI y no ha podido superar la enfermedad. Tenía 64 años y era especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Nueva York, el epicentro de la epidemia de coronavirus en EE.UU., ha registrado este martes la peor cifra de víctimas mortales en un día desde el comienzo de la crisis. El gobernador del estado, Andrew Cuomo , informó de que se habían producido 731 decesos relacionados con el virus, un número muy alto, casi cien más que el anterior registro más alto (630, el pasado sábado). La cifra se conoce después de dos días en los que la tasa diaria de fallecimientos había caído por debajo de las 600 muertes y se tenía la esperanza en que fuera un indicio del estancamiento del ritmo de decesos. Informa, desde Nueva York, Javier Ansorena.

El grupo aéreo alemán Lufthansa ha alertado de que no espera que el tráfico aéreo se recupere rápido una vez pase la crisis del coronavirus, por lo que ha aprobado un paquete de reestructuración que contempla una reducción de su flota de aviones y el cierre de su filial 'low cost' Germanwings.

El expresidente de la Generalitat Valenciana y senador territorial del PP por la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, ha salido este lunes de la UCI del Hospital General de Castelló, precisamente el mismo día en que cumplió 56 años. Desde el pasado 21 de marzo, el política estaba en esta unidad debido a una afección respiratoria producida por el contagio del Covid-19.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , ha vuelto a dar negativo por coronavirus y pondrá fin este miércoles a su segunda cuarentena, según ha informado el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'. Netanyahu inició su segunda cuarentena el 2 de abril, después de que el ministro de Sanidad, Yaakov Litzman , diera positivo por coronavirus. Su oficina resaltó que seguiría trabajando desde Jerusalén hasta el 8 de abril.

Un total de 551 pacientes están este martes pendientes de ingreso en las Urgencias de toda la red de hospitales de la Comunidad de Madrid, tanto públicos como privados, lo que supone un tercio de los pacientes que un día normal del año están a la espera de hospitalización, que son una media de 1.500. Según han indicado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad, se ha reducido de forma considerable la presión en los servicios de urgencias de los hospitales madrileños, en los que este martes permanecen ingresadas 13.950 personas, 551 menos que ayer martes.

Francia registra 1.417 muertes en las últimas 24 horas, la cifra más alta en Europa en un solo día. El país suma 10.328 fallecidos en total por coronavirus. Francia superó este martes las 10.000 muertes por coronavirus con un total de 10.328 fallecimientos desde el pasado 1 de marzo, indicó el director general de Sanidad, Jérôme Salomon. De ellos, 7.091 se produjeron en hospitales, 597 solo en las últimas 24 horas , y otros 3.237 en residencias de ancianos y centros de dependencia. Aunque en este último caso hay 820 muertes más que ayer, lunes, esa cifra no corresponde necesariamente a nuevos fallecimientos en ese periodo porque al Ejecutivo le van llegando de forma paulatina los datos de esos centros y, sin disponer aún de los de todas las instituciones, ofrece la última actualización disponible.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha avanzado que el estudio que estimará la inmunización de la población española frente al Covid-19 comenzará "la semana que viene, lo antes posible", analizando a una muestra de 60.000 personas en dos oleadas, ambas de 30.000 personas.

El llamamiento unánime a quedarse en casa todavía no ha calado en algunos pocos que ven en esta Semana Santa atípica el momento perfecto para escaparse a otros lugares y hacer más llevadero el confinamiento. Algo que obliga a las fuerzas de seguridad a mantener sus dispositivos, sobre todo, en las salidas de las grandes ciudades y en los puntos de acceso a las zonas turísticas de la Comunidad Valenciana que, sin coronavirus de por medio, ya estarían a rebosar. Lea la noticia completa.

En declaraciones facilitadas por la Xunta a los medios, el doctor José M. Vázquez Lima ha explicado que «no son útiles desde el punto de vista clínico» porque no permiten distinguir si se trata de una fase aguda de la enfermedad, y por tanto hay riesgo de contagio a terceros, o si ya está curado. «Los test detectan la respuesta inmune» del organismo al virus «y solo hace una medición global de anticuerpos», por lo que un resultado positivo no discriminaría entre alguien que está con la sintomatología más grave o quien hubiera tenido la enfermedad, no reflejara síntomas y llevara varias semanas curado, dado que «los anticuerpos permanecen en el organismo» incluso una vez superado el Covid-19.

En Italia crece la sensación de que lo peor de la epidemia seguramente ha pasado . Los datos parecen confirmarlo y empujan cada día más para que pronto pueda comenzar la fase dos. Por tercer día consecutivo desciende el número de contagiados: en el martes han sido 3.039, frente a los 3.599 del lunes (560 menos). Sigue siendo trágica la cifra de muertos, aunque en descenso desde hace dos jornadas: 604 en un día (636 en la jornada del martes). Las personas infectadas desde el inicio de la epidemia, el 21 de febrero, son 135.586, mientras los fallecidos son 17.127. Informa, desde Roma, Ángel Gómez Fuentes.

Rodríguez: "Habrá que esperar para la vuelta al cine y a los teatros a lo que digan los expertos. Esa es la realidad. Cuanto mejor cumplamos ahora las normas, más probabildidaes hay de que eso llegue antes, pero nadie lo sabe. Yo haré todo lo posible entonces para animar a la gente a ir a estos sitios".

Illa, preguntado de nuevo sobre el desfase de las cifras, ¿puede haber más muertes de las que se cree?: "Repito: es un tema muy serio y no jugamos a engañarnos. Tenemos una definición de caso positivo muy clara". Cuestionado acerca de cuándo se podrán hacer test masivos: "Los test rápido son un complemente a los PCR. Se va a incrementar el uso de los PCR. Los test rápido requieren de un PCR para confirmar. España está haciendo 20.000 test PCR diarios, a aquellas personas con síntomas, especialmente graves. La idea es extenderlo a quienes estén más leves. Es el plan que tenemos".

Preguntado sobre si se van impulsar laborarorios para producir test de detención, Illa responde: "Trabajamos en la producción nacional de material necesario, incluidos PCR". Acerca de la relajación de las medidas de confinamiento, dice: "No se puede descartar tener que volver a medidas anteriores. Trabajamos en un escenario en que vamos mejorando gracias al cumplimiento de las medidas por parte de la población (...) Tratamos de hacerlo con antelación, estamos trabajando en todas las direcciones y creemos que estamos tomando las medidas adecuadas y los datos así lo reflejan".

Rodríguez, preguntado sobre el programa de humor que emite esta noche TVE: "No tengo una opinión contraria ya que respeto la libertad de prensa y de opinión. No es incompatible el humor con el respeto a los fallecidos. No hay que hacer necesariamente esa dicotomía. Sí quiero que las televisiones apuesten por el cine europeo, es un buen momento para hacer todo eso".

Cuestionado sobre la "Operación Arca de Noé" y sobre si los test pueden asegurar que se ha pasado el test: "Establecen si una persona es positivo. Los criterios para darle por recuperado están establecidos en los protolos. Dos test PCR en 24 horas deben dar negativo. Si está inmunizado o no, aunque la literatura científica dice que sí, no es seguro. Se trata de un virus desconocido". Preguntado sobre si va a haber mascarillas suficientes: "Cuando haya una decisión las daremos a concoer".

Illa, sobre la decisión de la Generalitat de paralizar un hospital de campaña montado por la Guardia Civil: "No tengo noticia de ello. Los hospitales de campaña normalmente son el Ejército y la Ume quienes los despliegan y siempre que han sido requeridos, también en Cataluña, allí han estado". En cuanto a las cifras de fallecidos en residencias de mayores: "El 5 de marzo, diez días antes, ya se elaboró un protocolo sobre cómo proceder en estos lugares. Esto es lo suficientemente elocuente sobre la preocupación del Gobierno".

Rodríguez, sobre los festivales de verano: "¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Estamos estudiando distintos escenarios y haremos lo que digan los expertos, también en lo referido a eventos culturales. La prioridad es combatir con éxito esta pandemia". Preguntado por las ayudas a la cultura: "Nos pareció y nos parece que ayudar a todo el mundo, sin excluir a nadie, es una decisón más justificada que actuar por sectores. No es una crisis del deporte o de la cultura, hemos ayudado a todos, con medidas transversales. Más adelante veremos las ayudas neesarias a la cultura y al deporte".

Illa, sobre los test de los que ha hablado antes: "[El estudio] se ha dimensionado conforme al criterio de los técnicos y ellos piensan que es una muestra suficientemente representativa para llevarlo a cabo y tener resultados". Sobre un descofinamiento gradual según las comunidades: "El Gobierno está valorando fases de desaceleración, pero aún no estamos en esas fases. La situación sigue exigiendo mínimo 15 días de exigencia. (...) No es momento de relajarse. El Gobierno contempla todas las opciones para el futuro, pero no se ha tomado ninguna decisión. Máxima prudencia".

Illa, sobre el protocolo de actuación con el personal sanitario que ha dado positivio: "Es una guía en revisión permanente. La primera propuesta fue de acuerdo a criterios internacionales y ahora se está revisando".

Illa, preguntado sobre el desfase de los datos o la fiabilidad de ellos, ya que algunas comunidades aseguran que la cifra de muertos podría ser más del doble: "Es un tema muy serio y nosotros no nos engañamos. En España se lleva una de las cuentas más fiables de Europa. Las comunidades proporcionan lo s datos según los pedimos". Sobre la colaboración entre comunidades y el Gobierno para la compra de material: "Colaboramos con las comunidades y tratamos de ayudar en lo que sea posible. La colaboración es total, complementando su acción de compra".

Illa, preguntado sobre si se debe dar el curso escolar por terminado: "No hay ninguna decisión tomada ni es momento de tomarla. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia". Sobre el plan para aislar a los asintomáticos, dice Illa: "Hemos solicitado un listado de equipamientos públicos o privados donde podrían estar, si así lo desean, durante el periodo de aislamiento. Es un ejercicio de anticipación que quiere hacer el Gobierno, pero no hay ninguna decisión firme tomada y se está estudiando diferentes escenarios".

Illa: "No hay certezas absolutas y vamos a seguir actuando de acuerdo a los consejos de los expertos" (...). Rodríguez: "No hemos movilizado fondos específicos (para la cultura y el deporte) porque hemos movilizado fondos generales. Lo razonable ahora es el esfuerzo general para que este país salga adelante sin dejar a nadie atrás. Llegará el momento en el que tendremos que impulsar y reimpulsar a la cultura y el deporte, cuando mejore la situación sanitaria".

Comienza el turno de preguntas.

Rodríguez: "Vamos a reprogramar, en vez de suspender, aquellos eventos culturales y deportivos que se puedan retomar más adelante".

Rodríguez: "Voy a hablar con mis colegas europeos, con los que publiqué un artículo conjunto, para compartir ideas", dice. "Debemos salir reforzados de esta, más y mejroes, más Europa".

Rodríguez: "La cultura llega a nuestra casa. Quería agradecer la solidaridad de todos, también de los clubes de fútbol y otros deportes que están ayudando en esta situación".

Toma la palabra el Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

Illa: "Estamos estudiando la posibilidad de emitir una orden en relación a las buenas prácticas de publicidad sanitaria para fomentar al máximo la transparencia".

Illa: "Toda aquella persona que ha sido diagnosticada por coronavirus y fallece, computa como muerte por coronavirus. Es una de las formas más rigurosas que se llevan a cabo en Europa".

Illa, sobre el estudio con el Instituto Carlos III : "Vamos a empezar a realizarlo la semana que viene y durará tres semanas. Nos permitirá ver el grado de expansión del virus en la sociedad española".

Comparece el misnistro de Sanidad , Salvador Illa : "Estamos en una fase de ralentización. Es el objetivo que nos marcamos y las cifras vienen confirmando esta desacelaración de la epidemia".

Cuba confirmó dos fallecidos más por coronavirus y diagnosticó 46 nuevos positivos , con lo que alcanza un récord de casos diarios y eleva el total a 11 muertes y 396 contagiados de Covid-19, según el informe diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Además de los dos muertos -una cubana de 101 años y un cubano de 68-, hay doce personas en estado crítico y tres graves en varios hospitales del país. Los 46 nuevos casos son todos cubanos y se detectaron entre 1.056 estudios PCR, para un acumulado de 7.054 pruebas realizadas en el país desde el inicio de la epidemia, declaró a la prensa el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

Wuhan comenzó esta medianoche hora local (16.00 GMT del martes) a levantar las restricciones a las salidas de la ciudad que impuso el 23 de enero como parte de la cuarentena de casi 11 semanas por la crisis del coronavirus. Cientos de vehículos comenzaron a cruzar los peajes que salen de la urbe, en los que se habían instalado controles policiales -ya retirados- que impedían a los residentes dejar Wuhan, según imágenes transmitidas en directo por la televisión estatal CGTN.

El Congreso de los Diputados donará tres millones de euros a luchar contra el Covid-19 pero este dinero no saldrá de las indemnizaciones mensuales que perciben los diputados sino del remanente existente de años anteriores. Esta ha sido la decisión que ha adoptado la Mesa esta tarde tras el debate abierto por los propios grupos parlamentarios respecto a los ingresos de los diputados mientras la Cámara Baja mantiene suspendida la actividad presencial y las sesiones parlamentarias.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha recibido esta tarde 12 respiradores donados al Ayuntamiento por la Fundación Humanitaria A.G.H. y que hoy mismo el Consistorio hará llegar a los hospitales madrileños Ramón y Cajal y Gregorio Marañón. El material sanitario ha sido entregado a primera hora de la tarde en el almacén provisional que el Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAM) tiene operativo en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, donde se están recibiendo los recursos materiales y logísticos adquiridos y donados al Ayuntamiento durante el estado de alarma para afrontar la crisis generada por Covid-19.

El exalcalde de Barcelona y exconseller de la Generalitat, Xavier Trias , ha superado la Covid-19 y ha vuelto hoy martes a su casa después de pasar 10 días ingresado en el Hospital Clinic de la capital catalana. "Ya estoy en casa. Me encuentro muy bien", asegura Xavier Trias, de 73 años, en un hilo que ha publicado en su cuenta de Twitter.

El presidente ruso, Vladimir Putin , ha advertido este martes de que Rusia aún no ha superado "el pico" de la pandemia de corovanirus que en el último día sumó una cifra récord de más de 1.000 nuevos contagios en el país, al tiempo que ha llamado a aprender de los errores de otros países. "Seguimos cuidadosamente la situación, tenemos en cuenta las experiencias positivas y negativas de otros países", ha subrayado el mandatario durante una videoconferencia sobre la lucha contra el coronavirus, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado (CEE), el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, se ha reunido este martes y ha aprobado avanzar en contenidos solo hasta el final de abril, además, serán evaluados, y ha descartado el aprobado general, en el marco de soluciones para hacer frente a la pandemia en el ámbito educativo. No ha habido una postura sobre la suspensión de clases durante todo el curso. Lea la noticia completa .

Italia ha sumado en las últimas 24 horas 604 fallecidos por coronavirus , la cifra más baja desde el 13 de marzo. Además, el número de contagios totales se ha incrementado en 3.039 positivos.

El primer ejecutivo de Disney, Bob Iger , ha señalado este martes que la compañía aprovechará la crisis de la Covid-19 para mejorar su eficiencia y estudiar la implementación de medidas para que sus clientes se sientan más seguros "a todos los niveles", como tomar la temperatura para acceder a sus parques una vez reabran, a la par que ha asegurado que la empresa tiene liquidez suficiente para "un periodo largo de tiempo, aunque no para siempre".

La Consejería de Sanidad madrileña ha hecho un total de 9.477 contrataciones desde el inicio de la pandemia de coronavirus, de las cuales 7.638 son de personal sanitario y 982 de otras categorías profesionales, además de 857 contratos a estudiantes de último curso, sanitarios jubilados y extracomunitarios. En cuanto al número de profesionales de baja, Sanidad ha contabilizado a 3.734, a fecha de 5 de abril, de los cuales 1.695 son médicos y 2.039 enfermeros y técnicos auxiliares, según los datos oficiales del pasado domingo.

La Asociación para la Atención a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus Familias en Albacete (Asprona) ha anunciado la suspensión de la corrida de toros benéfica que iba a celebrar en el coso taurino de la capital el domingo 7 de junio debido a la pandemia por el Covid-19 y la actual situación de emergencia sanitaria.

La reducción de personal por el estado de alerta y el aumento de muertes por la Covid-19 está amenazando con colapsar el Registro Civil de Barcelona, donde ya solo se expiden libros de familia y licencias de enterramiento, una situación que también afecta al depósito de cadáveres.

La primera oleada de Covid-19 será responsable en Europa de más de 151.000 muertes y de otras 81.766 en Estados Unidos, según las estimaciones elaboradas por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. En este lado del mundo, las naciones más golpeadas serán Reino Unido, con 66.000 fallecidos; seguido de Italia, con 20.300 y España, con 19.200 hasta el 4 de agosto. Lea la noticia completa.

El Gobierno de Israel ha anunciado este martes una suspensión del transporte y el confinamiento de la población a partir de este miércoles, coincidiendo con el inicio de las festividades del Pésaj, una de las más destacadas en la comunidad judía, a causa de la pandemia de coronavirus. El Ejecutivo ha aprobado una batería de medidas de emergencia que implican una prohibición del tráfico interurbano desde las 19.00 horas (hora local) de este mismo martes hasta las 6.00 horas del viernes. Asimismo, el confinamiento tendrá lugar entre las 15.00 horas del miércoles y las 7.00 horas del jueves, momento a partir del cual la población podrá salir a comprar alimentos y medicinas, pero no abandonar la ciudad.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya , ha asegurado este martes que los respiradores turcos que habían comprado Navarra y Castilla-La Mancha y estaban retenidos en Turquía saldrán rumbo a España mañana a las 16.15 horas. En declaraciones a Onda Cero, González Laya ha detallado que, gracias a la intervención del Ministerio de Exteriores, las autoridades turcas concedieron las licencias de exportación el pasado domingo, que el lunes los respiradores fueron empaquetados y llevados desde Ankara a Estambul y "embarcan en un avión de Turkish Airlines que sale mañana a las 4 y cuarto de la tarde".

Los técnicos de Sanidad han diseñado, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, un estudio de seroprevalencia del coronavirus, que habían anunciado, y comenzarán a realizar en las próximas semanas al menos 62.400 test a la población española para conocer qué porcentaje ha pasado ya la enfermedad y es inmune a ella. La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, ha ofrecido esta información cuando se le ha preguntado en la rueda de prensa telemática diaria sobre cuándo se plantean hacer test en 30.000 hogares para saber cuántas personas han pasado el coronavirus para decidir qué medidas de confinamiento se levantan, cómo y cuándo.

El Ejército de Estados Unidos ha financiado un nuevo modelo matemático, desarrollado por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Princeton, que tiene como objetivo mejorar las predicciones de futuras pandemias basadas en la forma en que la información muta a medida que se transmite de persona a persona y de grupo a grupo. El modelo sugiere que las ideas y la información se difunden y evolucionan entre individuos con patrones similares a los genes en el sentido de que se autorreplican, mutan y responden a la presión selectiva al interactuar con su anfitrión.

Tal y como ha confirmado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , los hospitales serán emplazados en los dos extremos de la provincia, uno a cada lado del Bósforo, por lo que uno estará en el lado europeo y otro en la zona asiática. "Los construiremos en tan solo 45 días y los abriremos para nuestra gente", ha aseverado el mandatario, que ha alertado de que el sistema sanitario turco ha sobrepasado la "importante barrera" de los 20.000 tests diarios de Covid-19.

Reino Unido ha suamado 854 muertes más por coronavirus en las últimas 24 horas. Las cifras se desglosan por regiones de la siguiente manera: 3 en Irlanda del Norte, 74 de Escocia, 19 de Gales y 758 de Inglaterra. La cifra total, por tanto, supera a la registrada en España, que sumó 743 muertes este martes.

El objetivo es disminuir la mortalidad con respecto a la sedación intravenosa estándar mediante el uso de sevoflurano en pacientes con distrés respiratorio. Según informan desde el INCLIVA, este estudio se enmarca en el desarrollo de terapias innovadoras y en la efectividad de intervenciones terapéuticas y aumentar la supervivencia de los pacientes que padecen una infección por Covid-19. Cuando la infección es grave se caracteriza por producir un cuadro de neumonía viral con evolución rápida a síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y deterioro de la oxigenación que obliga al soporte ventilatorio y es la principal causa de mortalidad de los pacientes que contraen esta enfermedad, en un porcentaje del 61,5 por ciento a los 28 días. Muchos estudios pre-clínicos y uno clínico han demostrado que la inhalación de sevoflurano como sedante mejora el intercambio gaseoso y reduce el edema alveolar, atenuando la respuesta inflamatoria pulmonar y sistémica ,característica en los pacientes con SDRA por Covid-19, comparado con otras alternativas sedantes (propofol o midazolam).

La Generalitat ha encargado al epidemiólogo Oriol Mitjà, muy crítico con la gestión del Gobierno, la redacción de un informe que trace la estrategia a seguir una vez se levante el confinamiento de la población, a fin de recuperar la actividad social y económica sin exponer a la población a un nuevo brote de contagios por coronavirus. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado en rueda de prensa telemática que el nombramiento de Mitjà se ha efectuado a propuesta del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

El debate estuvo fuerte: reactivar la economía o desactivar el Covid-19. Finalmente, el presidente de Colombia, Iván Duque , se la jugó por la vida y anoche informó a los colombianos que la cuarentena obligatoria en todo el país se extiende hasta las 00:00 horas del 27 de abril, ampliando en otros 13 días en confinamiento para completar prácticamente un mes que, en el caso de Bogotá, la capital del país y del coronavirus con 780 casos, alcanzará casi el mes y medio. Nos lo cuenta el corresponsal de ABC en Bogotá, Poly Martínez.

«Señor Sanchez, soy médico de familia y trabajo hace casi 30 años en un Centro de Salud. Aunque una pandemia mundial no es algo muy probable, usted y sus asesores técnicos deberían haber tenido una mayor capacidad de reacción cuando estaban llegando los datos de China». Puede leerla entera.

La Fundación Vicente Ferrer se ha unido a la lucha contra la COVID-19 en el sur de la India fabricando mascarillas y geles desinfectantes y repartiendo más de 4.000 platos cocinados entre migrantes, trabajadores asalariados sin trabajo y otras personas en situación vulnerable. Según ha informado este martes en un comunicado, le ONG está trabajando con las autoridades locales en la apertura de un centro de aislamiento en el hospital de Bathalapalli, donde se organizan talleres de artesanía para mujeres con discapacidad que elaboran mascarillas con la ayuda de voluntariado.

Dos concejales del equipo de Gobierno de Plasencia (Cáceres) se encuentran en aislamiento domiciliario tras presentar síntomas compatibles con infección por coronavirus, si bien a ninguno se les ha realizado aún la prueba para confirmar o desechar su contagio. Se trata del edil de Recursos Humanos, Empleo y Sanidad, Álvaro Astasio , y de la concejala de Deportes, Inclusión y Diversidad, Isabel Blanco , quienes se encuentran "bien", según han informado a Efe fuentes cercanas a los concejales.

Su Majestad el Rey ha conversado telefónicamente este martes con el Emperador Naruhito de Japón para hablar de la respuesta de ambos países ante el Covid-19. Aunque la incidencia de la epidemia está siendo muy diferente en ambos países -van 105 muertos en Japón y 13.798 en España-, ambos Jefes de Estado apostaron por la solidaridad y la colaboración internacional en la salida global para la pandemia. Lea la noticia completa.

El Ministro de Consumo, Alberto Garzón , ha asegurado que el Gobierno "tiene encima de la mesa" la propuesta para fijar el precio de guantes, mascarillas y geles desinfectantes, que están estudiando los técnicos del Ministerio de Sanidad y confía en que se apruebe "cuanto antes" para garantizar el acceso a estos productos.

En el texto, el periódico progresista estadounidense critica que la epidemia española «se ha convertido en un doloroso ejemplo de la tendencia de un gobierno tras otro a ignorar las experiencias de los países donde el virus ya ha atacado». Lea la noticia completa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un informe sobre el uso racional de equipos de protección individual (EPI) en el que, entre otras consideraciones, avisa de que las mascarillas realizadas con algodón pueden ser una fuente potencial de infección, ya que no son resistentes a los fluidos y, por tanto, pueden retener la humedad y contaminarse.

Investigadores de la Universidad de Iowa y la Universidad de Georgia (EE.UU.) han desarrollado una vacuna que protege totalmente a los ratones contra una dosis letal de MERS, un primo hermano del coronavirus SARS-CoV2 que causa COVID-19. La vacuna utiliza un virus inofensivo para administrar una proteína de coronavirus MERS en las células para así generar una respuesta inmune. Los resultados, publicados hoy en mBio y pueden ser prometedores a la hora de desarrollar vacunas contra otras enfermedades causadas por coronavirus, incluido COVID-19.

El coronavirus ya circulaba totalmente por Wuhan en el mes de enero y la transmisión comunitaria era ya una realidad. Lo confirma hoy una investigación que se publica en «Nature Microbiology» que ha analizado más de 600 muestras recogidas de la garganta entre 6 de octubre de 2019 al 21 de enero de 2020 en pacientes que presentaban una enfermedad similar a la gripe. Los resultados mostraron que de los 640 hisopos de garganta analizados, 9 ya tenía el coronavirus SARS-CoV-2. Estos hallazgos sugieren que la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 se estableció en Wuhan a principios de enero. Siga leyendo.

La cifra de fallecidos por coronavirus asciende este martes a 345 personas en Portugal, que supera los 12.000 contagios y registra un pico de decesos en residencias de ancianos, con 15 muertes en un centro en Aveiro, centro del país. Según los últimos datos de la Dirección General de Salud (DGS), hay 12.442 contagiados y 345 personas han muerto, lo que sitúa la tasa de mortalidad en el 2,8% a nivel general y en el 10,7% para enfermos mayores de 70 años.

El Instituto de Salud Carlos III va a financiar seis nuevos ensayos para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del COVID-19. Según ha informado hoy este Instituto, dependiente del Ministerio de Ciencia, los proyectos servirán para evaluar tratamientos antivirales, test de diagnóstico con nanotecnología, reposicionamiento de fármacos utilizados en otras indicaciones y prevención farmacológica en personas sin infección. Todos los estudios involucran a centros de varias comunidades autónomas para ofrecer una respuesta lo más amplia posible, según ha destacado el Instituto, que ha recibido más de 1.000 propuestas.

Una docena de estudiantes granadinos que estaban atrapados en Italia, donde cursaban estudios con becas Erasmus hasta que empezó la crisis del coronavirus, han llegado este martes a España, después de que recabaran ayuda en Embajada y Consulado, y a través de las redes sociales, para poder seguir su confinamiento junto a los suyos. Fuentes del entorno familiar de una de estas estudiantes han detallado a Europa Press que el grupo, que estaba confinado desde hace un mes en Arezzo, viajó este pasado lunes a Roma, desde donde ha volado hasta Madrid, donde ha llegado esta madrugada.

Los Reyes han expresado este martes su reconocimiento y su ánimo a todos los colectivos que trabajan en el Puerto de Valencia y que garantizan la cadena de suministro a diario para hacer frente al impacto de la crisis del coronavirus y a las restricciones establecidas por el estado de alarma. Don Felipe y Doña Letizia han mantenido una videoconferencia con el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, y con la jefa del gabinete de esta entidad, Marta Villalonga, han informado fuentes de la Casa Real.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, comparecen la ministra portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. Puedes seguirla en directo aquí .

Una mayoría del Parlamento holandés ha dado este martes su respaldo al ministro de Finanzas, Wepke Hoekstra, en su rechazo a los «coronabonos» para que países del sur de Europa puedan hacer frente a las consecuencias financieras del coronavirus. En una sesión parlamentaria previa a su participación en la videoconferencia del Eurogrupo prevista para la tarde de este martes, Hoekstra ha insistido en que es «imprudente e injusto» que todos los países de la UE garanticen «préstamos sin condiciones» a través de eurobonos a los países del sur, los más afectados por el coronavirus.

Los test rápidos que ha adquirido en los últimos días el Gobierno sólo se van a realizar a los pacientes sintomáticos, moderados o graves que estén hospitalizados, y a los leves que estén en residencias de ancianos o en centros sociosanitarios, según se establece en la 'Guía para la utilización de test rápidos de anticuerpos para el Covid-19', publicada este martes por el Ministerio de Sanidad. Hasta ahora, el diagnóstico microbiológico del Covid-19, como así se denomina a la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, está basado en la detección, mediante técnicas de PCR, del material genético (ARN) viral del virus en muestras respiratorias de pacientes con síntomas compatibles. Informa Europa Press.

La comisión de seguimiento del Covid-19 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) alertó este martes de la situación de saturación que se está produciendo en el depósito de cadáveres de la Ciudad de la Justicia de Barcelona que está llegando al límite de su capacidad. El Centro de Patología Forense es el que ha reportado datos sobre la saturación que actualmente presentan las neveras instaladas en el depósito de cadáveres de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, dotado con una capacidad para albergar un total de 176 cadáveres. La ocupación actual alcanza las 117 cámaras, la mayor parte de ellas ocupadas por fallecidos por muerte natural, y con una previsión de ingreso de cadáveres judiciales superior a la de salida.

El personal sanitario de toda la provincia se encuentra de luto después de que el Complejo Hospitalario de Jaén comunicara este lunes la muerte de Pedro Carrillo, un enfermero que trabajaba en el Hospital Neurotraumatológico, en Jaén capital, y que ha fallecido como consecuencia del contagio de covid-19 al no haber podido superar la enfermedad. Carrillo ha recibido el reconocimiento y el cariño del presidente del Colegio de Enfermería de Jaén, José Francisco Lendínez, y del gerente del Complejo Hospitalario, Osamah El Rubai-di, que han coincidido en señalar que «ha sido un profesional ejemplar de reconocido prestigio, con una impecable trayectoria profesional y docente».

La Comunidad Valenciana tiene 102 residencias con algún caso por coronavirus y ya acumula desde el inicio de la pandemia 1.064 casos de positivos, 837 de residentes y 227 de empleados, y un total de 191 usuarios muertos, veinticinco más que este lunes. Así lo ha dado a conocer este martes en la habitual rueda de prensa por videoconferencia para actualizar la situación del coronavirus la consellera de Sanidad, Ana Barceló, quien ha matizado que se trata de contagios acumulados, por lo que no quiere decir que todos sean positivos en este momento.

El confinamiento por el estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19 ha incrementado un 20,3% el consumo doméstico de electricidad entre semana y un 13,1% en el fin de semana, lo que supone un sobrecoste en la factura mensual de entre 8 y 12 euros, según datos de la comercializadora Lucera. Además, el 50% del consumo se realiza en 'horas valle' (de 23.00 horas a 13.00 horas), por lo que contratar discriminación horaria supone un ahorro medio de entre 8 y 10 euros al mes para más del 90% de los hogares españoles.

La Comisión Europea ha anunciado este martes la llegada inminente a España de un cargamento de equipos de protección personal, gestionado a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, tras una donación realizada por Taiwán. Bruselas ha indicado que se encuentra en contacto estrecho con el Gobierno para los detalles de este cargamento. «Somos conscientes de que España ha adelantado a Italia en el número de casos y trabajamos en ello», ha señalado el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, en una rueda de prensa.

El primer ministro británico, Boris Johnson, está recibiendo oxígeno en el hospital por los síntomas del coronavirus, pero «no está con respirador», ha aclarado este martes el ministro del gabinete de Reino Unido, Michael Gove, un día después del traslado del 'premier' a la unidad de cuidados intensivos. Johnson fue ingresado en un hospital de Londres el domingo, diez días después de confirmar que había dado positivo por Covid-19. «Su situación empeoró» y los médicos determinaron en torno a las 19.00 horas del lunes que debía ser trasladado a la UCI, según Gove.

Sierra dice que los test distribuidos a las comunidades son de anticuerpos, es decir, que detectan estos anticuerpos que produce el cuerpo cuando se enfrenta al virus. Se van a utilizar, explica, para el apoyo diagnóstico, especialmente en hospitales, residencias de ancianos... etc.

Explica la doctora Sierra que se está diseñando un estudio para ver cuántas personas han pasado ya la enfermedad y, por tanto, son inmunes.

Sobre la detención de un empresario en Galicia por el robo de dos millones de mascarillas, García Molina explica el proceso aún está en investigación, por lo que no puede concretar el destino de los productos.

Explica María José Sierra que aún no saben cuándo y cómo se va a quitar el confinamiento, puesto que tienen que seguir analizando los datos para encontrar la mejor forma de hacerlo.

Dice Sierra que el aumento de casos que se ha observado hoy no supone que la curva no se esté aplanando, puesto que hay que ver la tendencia y el acumulado de varios días. «Realmente el pequeño repunte que solemos observar muchos martes, creemos que en principio no tiene mayor importancia más que seguir observando, pero entendemos que es un cierto retraso en la notificación por el fin de semana».

María José Rallo, secretaria general de transportes, explica las reducciones de la movilidad que ya se venían dando durante los últimos días.

«Este año quedarse en casa no es una opcón, es una necesidad, una obligación, para poner fin a esta pandemia», dice García Molina.

José García Molina, subdirector de logística de la Policía Nacional, explica que en las últimas 24 horas se ha detenido a cien personas, lo que hace un total de 1.449 detenidos desde que entró en vigor el decreto.

El general Santiago Marín recuerda que la Guardia Civil reforzará los controles durante estos días de Semana Santa para evitar desplazamientos a segundas residencias.

Advierte una vez más sobre los peligros de internet. «Es muy importante prevenirse de las diferentes actividades delictivas», dice, al tiempo que recuerda que la Guardia Civil ha creado una dirección de correo electrónico para este asunto.

El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, comienza su intervención aludiendo al Día Mundial de la Salud. «Hoy más que nunca dicha celebración adquiere un especial significado. Si los profesionales de la sanidad se merecen nuestro reconocimiento y aplauso, hoy, con más motivo».

Miguel Ángel Villarroya, Jemad, explica la intervención militar en 222 localidades para el día de hoy. Entre otras labores, destaca la desinfección de 192 residencias de mayores.

«Empieza a verse una bajada en la presión de los hospitales y de las unidades de cuidados intensivos», dice Sierra.

María José Sierra, directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, resume los datos de los casos en España. Habla de un «ligerísimo aumento» por el ajuste de datos del fin de semana. «Realmente la tendencia descendente es lo que seguimos observando», explica. El día 2 de abril, dice, hay otro cambio en la tendencia, como ya lo hubo el 25 de marzo.

La Consejería de Justicia de la Generalitat ha iniciado un proceso de selección para «cubrir con urgencia» sustituciones de personal de tratamiento de las prisiones y centros educativos de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima. En un tuit recogido por Europa Press, la Consejería ha explicado este martes que buscan psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales, y la convocatoria detalla que las vacantes son para todas las prisiones de Cataluña.

Bélgica registró en las últimas 24 horas 162 nuevos fallecidos por coronavirus, a los que se suman 241 decesos en los últimos días en residencias de ancianos, lo que eleva el total de muertos por Covid-19 a 2.035 personas sobre una población total de 11,4 millones de habitantes. Entre el lunes y el martes, las autoridades belgas registraron 1.381 nuevos casos de coronavirus (587 en la región norte de Flandes, 734 en la región sur de Valonia y 62 en la región central de Bruselas), para un total de 22.194 casos, informó el Servicio Federal de Salud.

El presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, ha propuesto extender el estado de emergencia durante seis meses debido a que muchos de sus compatriotas no están cumpliendo con las restricciones de movimiento impuestas para evitar la propagación del coronavirus. , El estado de emergencia se decretó la semana pasada por un período inicial de 28 días cuando el país anunció sus primeros 6 casos confirmados y su primera muerte por Covid-19. El parlamento se reunirá el miércoles para estudiar la propuesta de Masisi.Los críticos temen que si el plan se lleva a cabo pondría demasiado poder en manos de su presidente y es que bajo el estado de emergencia, el Masisi tendrá el poder absoluto. Por su parte, el gobierno keniano ha ampliado la prohibición de los vuelos internacionales de pasajeros a partir del lunes 6 de abril durante 30 días. Por tanto, no se permitirá que los vuelos comerciales aterricen o despeguen de los aeropuertos de Kenia, excepto los aviones de carga y los que evacuan a los extranjeros. En los últimos días, centenares de extranjeros, tanto turistas como residentes, han pedido salir del país, un trámite que se está llevando a cabo a través de sus respectivas embajadas. Informa Alba Amorós.

Los pacientes ingresados en UCI son 7.096, mientras que las personas ya curadas ascienden a 43.208.

España registra 140.510 casos y 13.798 fallecimientos, 743 más que ayer, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

«El 22 de marzo, los Consejos Generales de Podólogos, Ópticos-Optometristas, Logopedas, Terapeutas Ocupacionales y Fisioterapeutas enviaron un escrito a Presidencia del Gobierno solicitando el cierre de sus centros y consultas salvo restringiendo la actividad a las urgencias imprescindibles e inexcusables, por la carencia de EPIs. En el día de ayer, todos los Consejos firmantes del escrito recibieron repuesta por parte del Director General de Ordenación Profesional, D. Rodrigo Gutiérrez Fernández, donde informa que, si bien nuestros servicios son esenciales, se debe de suspender la apertura al público excepto para atender aquellos problemas de salud que pudieran tener una evolución desfavorable si se demorase su tratamiento. Es por ello, que los Consejos firmantes agradecen al Gobierno y en particular, a D, Rodrigo Gutiérrez Fernández la aceptación de su petición, así como la sensibilidad demostrada hacia estas profesiones».

El continente «olvidado» suma ya 1.091 casos de coronavirus en 51 países. Se han registrado 487 muertes y 968 pacientes se han recuperado. La mayoría de naciones ha decretado el confinamiento obligatorio ya sea a nivel nacional o en sus principales ciudades, han impuesto toques de queda así como otras restricciones de movilidad para intentar frenar el avance de la Covid-19. Sin embargo, en determinadas regiones es muy complicado cumplir las drásticas y necesarias medidas impuestas por sus gobiernos debido a que millones de africanos viven al día y si no pueden salir a trabajar no logran el sustento necesario. La pandemia amenaza a sus frágiles sistemas de salud y sus economías. Informa Alba Amorós.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró hoy formalmente la alerta sanitaria en varias regiones del país, una medida que amplía de forma excepcional los poderes de las autoridades con el objetivo de contener la propagación del Covid-19. Abe anunció la activación de esta medida, conocida en Japón como estado de emergencia, durante una reunión mantenida hoy en Tokio con un grupo gubernamental especialmente designado para gestionar la crisis sanitaria, y tras obtener el respaldo del parlamento nipón.

CCOO ha exigido que se garantice que todos los trabajadores tengan acceso al material de protección necesario para reanudar la actividad laboral con garantías cuando se inicie el desconfinamiento, en especial los colectivos más frágiles como los 'riders', las personas dedicadas a la limpieza o los cajeros de los supermercados. Cuando arranque la nueva etapa, el sindicato considera indispensable que se pueda facilitar mascarillas, guantes o geles desinfectantes, y que se pueda mantener la distancia de seguridad entre trabajadores o evitar cargas de trabajo excesivas.

Una madre contagiada por coronavirus ha dado a luz a un bebé libre de esta enfermedad en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el tercer caso que contabiliza este centro sanitario durante la pandemia del Covid-19. Fuentes del Servicio Gallego de Salud detallan a Efe que el parto fue por cesárea, como los dos anteriores, y que la madre, vecina de Ponteareas, estaba en su semana 34 de gestación.

El Ministerio de Salud de Brasil ha propuesto este lunes reducir parcialmente la cuarentena en aquellos estados y regiones del país que dispongan del 50 por ciento de camas libres en sus hospitales y centros sanitarios. De acuerdo con esta propuesta, aquellos territorios con la mitad de sus camas libres podrán pasar del distanciamiento social ampliado, por el cual todos los sectores de la sociedad deben permanecer en aislamiento, al selectivo, en el que sólo unos grupos deben cumplir la cuarentena, entre los que no están, por ejemplo, las personas menores de 60 años y sin problemas de salud previos.

La Plataforma de Infancia, que agrupa a varias organizaciones, publicó este martes un documento con 100 medidas para proteger a los menores en la crisis del coronavirus y, entre ellas, insta al Gobierno a garantizar que todos los menores tienen acceso a Internet y medios suficientes para seguir al día con las clases. Apoyar a las familias en situación de pobreza y exclusión social con una dotación económica, garantizar a las familias con un solo progenitor y familias numerosas las condiciones para conciliar tras el cierre de los colegios o garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas asegurando su acceso a Internet son algunas de las medidas.

La localidad zaragozana de Calatayud ha probado con éxito la desinfección de vías públicas con maquinaria dedicada a la conservación de carreteras, un método piloto que se adaptará al resto del país. El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento bilbilitano y voluntarios de la empresa Acciona, encargada del mantenimiento de las carreteras del Estado en varias provincias, llevaron a cabo el pasado sábado esa desinfección piloto en Calatayud. Según ha informado este martes el ayuntamiento, es la primera vez que se utiliza maquinaria dedicada a la conservación de carreteras para la desinfección de vías públicas y su resultado positivo hará que comience a aplicarse al resto del país.

Consciente de la decisiva importancia de la investigación para avanzar en la cura de enfermedades, CRIS contra el cáncer, eleva su compromiso contra esta pandemia del Coronavirus financiando un prometedor proyecto de investigación que además tendrá un impacto directo en pacientes con cáncer. Además, se ha creado una plataforma web para recibir donaciones e impulsar esta nueva línea contra el Covid19. Un nuevo e importante paso al frente tras respaldar dos ensayos clínicos contra el Coronavirus en el Hospital 12 de Octubre y ceder temporalmente en el Hospital Clínico San Carlos el espacio, donde construirá una nueva Unidad CRIS de Terapias Experimentales.

Bruno Le Maire, ministro francés de Economía, estima que, tras la catástrofe humana y sanitaria, Francia conocerá la recesión más grave desde 1945, aspirando a jugar de «intermediaria» entre las posiciones europeas de Alemania, Italia y España. Durante una audición ante la comisión de Asuntos económicos del Senado (segunda cámara del Parlamento francés), Le Maire ha declarado: «Hasta ahora, la peor cifra de crecimiento, desde 1945, fue la de 2009, tras la gran crisis financiera mundial del 2008, cuando tuvimos un crecimiento negativo de menos 2,2%. Este año quizá hagamos mucho peor que ese menos 2,2%». Como Italia y España, Francia afronta la «salida» de la crisis sanitaria con unas perspectivas económicas catastróficas. Informa Juan Pedro Quiñonero.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha confirmado la utilización de un producto homeopático para «mejorar las defensas» de colectivos y zonas en riesgo por la expansión del nuevo coronavirus, del que ya se han detectado 350 casos y nueve fallecidos en la isla. El producto en cuestión es PrevengHo-Vir, de fabricación cubana, ha explicado en rueda de prensa el director de epidemiología del Ministerio, Francisco Durán, quien ha asegurado que ya se recurrió a este mismo sistema durante anteriores brotes de cólera.

El Gobierno valenciano ha comenzado a distribuir las 65 toneladas de material sanitario que llegó este lunes en un avión procedente de China entre hospitales y residencias de mayores, según han informado fuentes del Consell. Así, seis camiones de gran tonelaje trasladaron a lo largo de toda la tarde y noche de ayer este material, que abarcan 635 metros cúbicos. En total, los camiones realizaron 16 viajes entre el aeropuerto de València y el centro logístico desde donde se gestiona todo el material sanitario comprado por la Generalitat.

El Instituto Catalán de la Salud, dependiente del departamento de Salud, ha cerrado 46 centros de atención primaria y 462 consultorios locales en toda Cataluña desde el inicio de la pandemia del coronavirus, lo que representa un 15% y un 75% del total, respectivamente. Estos datos han sido facilitados por el departamento de Salud, que ha asegurado que este cierre de equipamientos «no quiere decir que estos no presten asistencia en su población de referencia».

El primer ministro británico, Boris Johnson, permanece hoy en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital londinense al empeorar su salud por el COVID-19, y ha delegado el mando al titular de Exteriores, Dominic Raab. Johnson, de 55 años, había sido ingresado en el hospital St Thomas el pasado domingo como medida de precaución debido a los continuos síntomas del coronavirus, en concreto fiebre alta.

Medicus Mundi reclama este martes, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, que los profesionales sanitarios no son «héroes» y pidió en plena pandemia del Covid-19 que se les «cuide» para que ellos, a su vez, puedan continuar realizando su trabajo «de manera excelente». Así lo reivindicó la vocal del Consejo Ejecutivo de Medicus Mundi y enfermera con una experiencia en UCI de casi 20 años, Begoña Seguí, en una carta publicada ante esta conmemoración y en la que afirma que estos profesionales desean que les «cuiden». «No solo la sociedad con su reconocimiento, sino las administraciones públicas», al tiempo que espera «que no caigan en saco roto las carencias -del colectivo- pasada esta crisis».

Unas 75.000 personas han perdido la vida por la pandemia de Covid-19, la enfermedad derivada del nuevo coronavirus originado en China y que ha afectado ya a 184 países y territorios, hasta dejar más de 1,3 millones de casos en todo el mundo. Estados Unidos acumula más de 368.000 de estos contagios y unos 11.000 fallecidos, de los cuales alrededor de una tercera parte corresponden al estado de Nueva York. Solo en la ciudad homónima, sobre la que rige una orden de confinamiento, se han registrado unas 3.500 víctimas mortales. Italia sigue encabezando el listado de la Universidad Johns Hopkins en cuanto a número de fallecidos con más de 16.500, aunque en número de casos se ha visto superada por España, que ha alcanzado ya los 136.000, frente a los más de 132.000 del país transalpino. En España, el número de víctimas de Covid-19 supera las 13.300.

Este lunes falleció por coronavirus el primer policía nacional en activo en la Comunidad de Madrid, un agente de 63 años natural de Sevilla destinado en el departamento de Seguridad de la Delegación del Gobierno en Madrid. «Desde la Delegación de Gobierno en Madrid queremos enviar nuestro más sincero pésame a la familia de Francisco Redondo Mancera, agente de la Policía Nacional destinado en esta Delegación fallecido en Madrid por el Covid-19. Un fuerte abrazo a su familia, amigos y compañeros. DEP», ha escrito en Twitter el departamento dirigido por José Manuel Franco.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que a partir de mañana, 7 de abril, incorporará una nueva funcionalidad para que el personal sanitario y las víctimas de violencias de género puedan denunciar y pedir ayuda en una situación de emergencia de manera «más inmediata» a través de la aplicación 'Alertcops'. Alertcops es una aplicación móvil gratuita que actúa como canal bidireccional entre el ciudadano y los cuerpos policiales. Es un canal «discreto, moderno, eficaz y complementario a los canales ordinarios», tal y como ha manifestado el ministro en rueda de prensa.

El número de casos confirmados en Alemania asciende ya a 99.225, tras los datos facilitados esta mañana. Se trata de un incremento de 3.834 contagiados en las últimas 24 horas, además de 173 fallecidos, por lo que las víctimas germanas suman en total 1.607.

La ONG Save The Children ha alertado de que Bangladesh cuenta con menos de 1.800 respiradores para 165 millones de habitantes para hacer frente a la pandemia, al tiempo que se ha aludido a la «urgencia» por proporcionar ayuda sanitaria al país. En concreto, en este momento hay 1.769 respiradores para los 165 millones de personas que viven en el país, lo que supone un respirador para cada 93.273 personas. Hasta el 2 de abril, Bangladesh había registrado 56 casos de Covid-19 y, según ha avisado la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mortalidad del virus es allí más alta, de un 9,8 por ciento.

La Justicia de Estados Unidos dejó este lunes por la noche en pie las primarias a la Casa Blanca de mañana martes en Wisconsin pese a la orden del gobernador de posponerlas por la pandemia de coronavirus que está golpeando al país. Este mismo lunes, el gobernador, el demócrata Tony Evers, había ordenado posponer las elecciones (que también incluyen contiendas locales) hasta el 9 de junio, en la misma línea que muchos otros estados, para que los ciudadanos no deban elegir entre su salud y su derecho al voto.

El Salvador reportó este lunes 9 contagios más de la Covid-19, con lo que el número total de casos positivos ascendió a 78, y amplió por 15 días más la cuarentena en el domicilio obligatoria en el país, en el que se registran 4 fallecidos. "Tenemos nueve casos más confirmados, cuatro hombres y cinco mujeres. Todos estables, todos (los casos) importados", dijo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, durante una cadena nacional de radio y televisión.

Investigadores brasileños constataron que el Atazanavir, un medicamento usado para el tratamiento de pacientes con sida, tiene eficacia para inhibir la replicación vírica del Sars-Cov-2, el virus que provoca la Covid-19, informaron este lunes fuentes científicas. Los estudios de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), mayor centro de investigación médica de América Latina y vinculado al Ministerio de Salud de Brasil, constataron que el Atazanavir es capaz de frenar la multiplicación del virus y que también reduce el proceso inflamatorio en los pulmones de los pacientes que lo contraen.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció hoy que relegará en el escalafón del gobierno al ministro de Sanidad, David Clark, aunque mantendrá su cargo, a pesar de saltarse la orden de confinamiento por la Covid-19. «En condiciones normales hubiera despedido al Ministro de Salud. Lo que hizo está mal y no tiene excusas. Pero ahora mi prioridad es nuestra lucha colectiva contra el Covid-19», apuntó Ardern en un comunicado. «Sin embargo tiene que pagarlo. Vulneró la orden (de confinamiento). Mantendrá la cartera de Salud, pero pierde su papel como ministro asociado de Finanzas y es rebajado a la parte más baja del escalafón del gobierno», precisó la mandataria.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció este lunes ayuda al Reino Unido para el tratamiento de su primer ministro, Boris Johnson, hospitalizado en cuidados intensivos debido al Covid-19. «He pedido a dos de las compañías (terapéuticas estadounidenses) líderes, compañías brillantes, han hecho un gran trabajo. Les he pedido que se pongan en contacto con Londres de inmediato», explicó Trump durante su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que no se certificaron nuevas muertes por la neumonía Covid-19 en su territorio durante el lunes, cuando los casos graves de infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 se redujeron hasta los 211, la cifra más baja desde enero. Durante las últimas semanas la cifra oficial de muertos por Covid-19 se ha mantenido constante por debajo de la decena, y la mayoría de los decesos se han producido en la cuna de la pandemia, la ciudad de Wuhan, donde ahora quedan, según la fuente, 181 de los mencionados 211 pacientes infectados en estado grave. Además, las autoridades sanitarias chinas indicaron que, hasta la pasada madrugada local (16.00 hora GMT del lunes), se diagnosticaron 32 nuevos casos, todos ellos provenientes del extranjero, frente a los 39 (38 de ellos «importados») registrados en la víspera.

El número de contagios de Covid-19 en el estado de Florida había subido a última hora de este lunes en 305 casos desde el primer informe oficial del día, hasta alcanzar la cifra de 13.629, así como también se sumaron 18 muertes a las 236 iniciales y ya hay un 43,3 % de las camas de hospitalización disponibles ocupadas. Los decesos como consecuencia de la pandemia ahora suman 254 y, según el Departamento de Salud de Florida, los ingresos hospitalarios contabilizados en este estado ascienden a 1.719.

Un avión de Iberia salió este lunes desde Buenos Aires rumbo a Madrid con 336 europeos, entre ellos 298 españoles, varados en Argentina a causa de la pandemia de Covid-19. Este es el segundo vuelo especial de Iberia desde Buenos Aires tras el cierre de fronteras en Argentina y la suspensión de conexiones aéreas desde zonas de riesgo por la pandemia de coronavirus desde mediados de marzo.

El Gobierno de Italia ha promulgado un decreto con el que otorga un aprobado general a todos los estudiantes este curso, una medida que busca que ninguno se quede atrás como consecuencia de la emergencia del coronavirus, que ha causado más de 16.000 fallecidos y ha obligado a cerrar escuelas y universidades en el país. «Estamos asegurando el año escolar», ha dicho la ministra italiana de Educación, Lucia Azzolina, en una rueda de prensa. [Lee la noticia completa aquí]