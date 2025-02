El Gobierno se acelera: nuevo decreto anticrisis y reactivación de la Ley de Memoria Democrática

Mariano Alonso y Juan Casillas Bayo 21/06/2022

Actualizado 22/06/2022 a las 03:23h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Ha sido sufrir un revés como el de las elecciones del pasado domingo en Andalucía y acelerar hasta límites insospechados el ritmo de trabajo y de producción normativa del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos . La primera de esas formaciones habiendo sufrido su peor resultado histórico en el que fue su mayor feudo hasta hace cuatro años, y la segunda muy desconectada de la coalición Por Andalucía , que también encajó un serio traspié en las urnas. Baste un dato: para el lunes, cuando se haya cumplido una semana desde los comicios, el Ejecutivo habrá celebrado tres reuniones, tres, del Consejo de Ministros .

Es cierto que ese calendario viene en parte justificado por la cumbre de la OTAN que se celebra la semana que viene en Madrid, y que obliga a mover la reunión ordinaria del Gabinete del martes al lunes. Pero este martes en Moncloa se han sacado de la manga otro Consejo de Ministros extraordinario para el sábado, en el que se aprobarán la prórroga de las medidas ya existentes para combatir el alza de los precios fruto casi exclusivo, según Pedro Sánchez , de la guerra en Ucrania , y se adoptarán otras nuevas. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez , daba cuenta tras la reunión del Gobierno de este martes de ese apretado calendario de reuniones y, preguntada sobre qué se pretende con el mismo, contestaba con énfasis que «no se trata de una cuestión de imagen, sino de una cuestión de contenidos, y de manejo eficaz de los tiempos». Rodríguez ha presumido además: «En términos objetivos no hay parangón, en producción normativa, en trabajo de este Ejecutivo con respecto a ninguna otra legislatura de toda la historia democrática de nuestro país. No hay comparación, con las cuantías en inversiones, que van a transformar España. Miles y miles de millones, de los que les damos cuenta todo los martes».

Nuevas medidas

Las medidas ya adoptadas con anterioridad, entre ellas la célebre bonificación de veinte céntimos por litro de combustible , neutralizada en parte por la escalada sin freno de los precios, caducan el próximo día 30, de ahí la urgencia aludida para prorrogarlas. Pero Moncloa apuesta por un paquete de acciones de mayor envergadura y alcance, no una mera continuación de las vigentes.

El PSOE y Unidas Podemos no solo pisan el acelerador en el Gobierno, sino también en el Congreso de los Diputados . Este martes el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez , ha retado al líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo , a «pasar a la acción» y demostrar su «sentido de Estado» respaldando el nuevo decreto anticrisis .

Pero no es este el único asunto que ha sacado a colación el portavoz socialista. En las últimas horas, el PSOE ha movido fichas en varios asuntos. Para empezar, tras semanas de titubeos en las que no ha querido molestar a sus socios, este martes ha confirmado antes incluso del debate en el pleno que votará en contra este jueves de la propuesta nacionalista para que se hablen las lenguas cooficiales en el Congreso.

Gómez también ha informado de la retirada de la polémica enmienda en la Ley Concursal que buscaba premiar a Dolores Delgado para ascenderla a fiscal de sala del Tribunal Supremo cuando abandone su actual puesto de fiscal general del Estado.

Cuatro movimientos parlamentarios en un solo día Victoria en la Junta de Portavoces A pesar del voto favorable de ERC, que de nuevo se ha posicionado con PP, Vox y Cs, el Gobierno ha aunado los apoyos del resto de grupos para impedir la comparecencia de Sánchez por la crisis de Argelia. No a las lenguas cooficiales en el Congreso Tras semanas de silencio que avivaron las especulaciones, el PSOE ha confirmado este mediodía que el jueves votará en contra de la implantación de las lenguas cooficiales en el Congreso, como pedían sus socios. Adiós a la 'enmienda Delgado' El PSOE ha retirado la polémica enmienda de la Ley Concursal en la que se premiaba al fiscal general del Estado –Dolores Delgado actualmente– con el ascenso directo a fiscal de sala del Supremo. Reactivada la Ley de Memoria Democrática Este miércoles por la tarde se reúne la ponencia de la Ley de Memoria Democrática, que llevaba meses atascada. PSOE y Unidas Podemos esperan avances significativos y confían en que vea luz verde en el Congreso este julio.

El PSOE ha rectificado en este asunto, buscando tranquilizar las revueltas aguas en el Congreso, con unos socios todavía molestos por el espionaje con el 'malware' Pegasus y que esta mañana advertían a Sánchez de que debe corregir el rumbo para que lo sucedido en Andalucía no se replique en las elecciones municipales, autonómicas y generales del próximo año. Ni la oposición ni los socios veían bien esa 'recompensa' a Delgado, por mucho que este martes Gómez insistiese en que no era una modificación «'ad hoc'», sino un cambio genérico. «Al hablar con los grupos, hemos comprendido que no tocaba», ha admitido.

Por primera vez en semanas, tras la tensión por Pegasus, el PSOE ha conseguido además un respiro al rechazarse en la Junta de Portavoces la comparecencia de Sánchez por la crisis con Argelia . De prosperar, habría sido la tercera vez en la que los partidos forzaban al presidente a rendir cuentas en pleno desde que cambió unilateralmente la posición histórica de España respecto al Sahara , al reconocer su autonomía dentro de Marruecos .

Este miércoles por la tarde, además, se reactivará la Ley de Memoria Democrática , que cogía polvo en un cajón desde hace meses con posiciones enquistadas, con la convocatoria de la ponencia que debate la norma del Ministerio de Presidencia . Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos consultadas por ABC esperan avances significativos, aunque desde sus socios habituales trasladan que por el momento no hay ninguna novedad significativa. Los socialistas se pusieron en contacto el lunes con los distintos grupos para avisar de la convocatoria de la ponencia y tantear posiciones, pero en el Gobierno esperan que la ley vea luz verde este julio, que se habilitará también a la espera del debate sobre el estado de la nación .