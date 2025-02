Yolanda Díaz vuelve y choca con Hacienda al proponer su plan antiinflación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero , chocó ayer con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz , al advertirle de que los debates del Gobierno de coalición se hacen en privado y no a través de redes sociales. Díaz anunció la ... noche del lunes en Twitter propuestas para el próximo decreto anticrisis ; el vigente decae el próximo día 30. Esta es una forma de presionar a los socios socialistas, que enfrían desde hace semanas las expectativas de Unidas Podemos de cara a la prórroga del decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra. Montero pone todas en duda.

El nuevo decreto se aprobará el sábado en un Consejo de Ministros extraordinario . La vicepresidenta defendió en Twitter un cheque de 300 euros para las familias «más golpeadas» por la inflación, la rebaja de un 50 por cierto del abono transporte y subir 10 puntos el impuesto sobre Sociedades a las grandes empresas eléctricas. Un movimiento atípico que llegó mediante la red social horas antes de la reunión del Consejo de Ministros habitual de los martes. Reapareció así después de su silencio tras el batacazo de Por Andalucía, la coalición que amadrinó Díaz. Y coincidió además con el acelerón del PSOE con su agenda legislativa.

Hacienda discrepa

PSOE y Unidas Podemos siguen negociando. Para añadir más ruido después del fiasco de la izquierda el 19-J, los socios parlamentarios; ERC, Bildu, PNV y Más País, le pidieron ayer al Gobierno que se pusiera las pilas para aplicar políticas «progresistas» de verdad «que ayuden a la gente». «No llevan buen rumbo» , criticó el portavoz de Más País, Íñigo Errejón . El portavoz de ERC, Gabriel Rufián , dijo que el PSOE «juega» a ser Feijóo y que Unidas Podemos «rentabiliza lo que legisla».

Ayer, la ministra de Hacienda frenó a la vicepresidenta segunda en seco porque Díaz promocionó medidas políticas que competen a un departamento que no es suyo . «El Gobierno actuó con rapidez y determinación, pero ahora no es suficiente. Debemos reforzar la protección frente a una crisis internacional», insistía anteayer.

Aunque niega que la caída de la izquierda en Andalucía haya desatado una crisis en la coalición de Gobierno, Montero discrepó con las formas, las fórmulas y los tiempos de su compañera de gabinete. No considera positivo que la subida del impuesto pueda aprobarse este sábado, y además en el PSOE llevan semanas molestos recordando que es un área que ni siquiera compete al socio morado.

No a esta altura del año

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la titular de Hacienda fue muy clara: «La fiscalidad no siempre se puede regular a través de decretos leyes, tampoco a través de los proyectos de Presupuestos». Y añadió: «Dependiendo del camino final que elijamos podremos utilizar o no ese vehículo. Lo más importante es que sea lo más rápido posible y que se pueda aplicar al inicio de un ejercicio fiscal, que es lo más ordenado».

Montero aseguró también que su departamento trabaja ya de forma «intensa» en ello. Por eso puso en duda la fórmula planteada por Díaz: «A veces el vehículo del Impuesto de Sociedades no es el que aporta el mayor rendimiento». Fuentes de Unidas Podemos explican que ven margen suficiente para que la renovación del nuevo decreto anticrisis recoja la reducción del 50 por ciento del abono transporte y la subida del impuesto de sociedades a las eléctricas.

Desde el flanco morado del Gobierno aseguran que es perfectamente posible aprobar esta subida , es más, dicen que es «necesario». Desde el PSOE, por su parte, sí ven posible la ayuda al transporte. Pero consideran que no es positivo reformar a estas alturas del año este impuesto y apelan a revisar más opciones con las eléctricas en una futura negociación.

«Es de justicia que las eléctricas paguen una mayor parte por sus beneficios desorbitados», explicó la ministra de Hacienda; pero apostilló: «Estamos trabajando en el vehículo que permita que las eléctricas aporten más, es más importante el qué queremos que la forma, los técnicos son los que tienen que decir de qué manera podemos hacerlo mejor».

«Queda poco tiempo»

No obstante, la titular de Hacienda dijo que están «de acuerdo en lo fundamental» con Unidas Podemos, a que «hay que proteger» con medidas «rápidas» a las personas más vulnerables con la escalada de los precios. Ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz evitó la confrontación con su compañera. Dijo que prefería ser «prudente» sobre el estado de la negociación y se mostró convencida de que «habrá acuerdo» en el Consejo de Ministros del sábado a pesar de quedar «poco tiempo».

Mientras tanto, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua , consideró que el «principal problema» del Gobierno de coalición es «que la gente no percibe las medidas sociales que están aprobando a pesar de que algunas son positivas». Matizaba Aizpurua que es porque «algunas no son lo suficientemente audaces» para lo mal que lo están pasan algunas personas. También Aitor Esteban , portavoz del PNV, advertía al PSOE y a Unidas Podemos de que deben hacer una «reflexión» para lo que queda de legislatura. «El Gobierno tiene que marcar una hoja de ruta clara con los socios y cumplir sus compromisos, porque si no, lo va a tener muy complicado», advirtió.