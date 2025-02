El Gobierno activa este lunes la fase cero del «Plan para la transición hacia una nueva normalidad» en un escenario político plagado de incertidumbres y muy lejos de la unidad que patrocinó el presidente el sábado. La tensión con las Comunidades Autónomas , que se venía palpando en las últimas semanas, estalló durante la octava reunión de Pedro Sánchez con los presidentes celebrada este domingo. No fructificaron los gestos que La Moncloa urdió para apagar las críticas al «centralismo».

No hay consenso entre Gobierno y regiones para prorrogar el estado de alarma, aunque el presidente no contemple otra opción. «No hay plan B, el plan es el estado de alarma», fue una de sus advertencias del sábado a la oposición. País Vasco, Cataluña y Galicia rechazan mantener el estado de alarma.

No obstante, Sánchez inició ayer su discurso con tres anuncios destinados a hacer más palatable ese último mensaje. Anunció un procedimiento de «cogobernanza» con las autonomías para «reforzar el consenso y la coordinación con las Comunidades Autónomas» y presentó el Fondo de Reconstrucción de 16.000 millones de euros no reembolsables, que ya habían solicitado algunos territorios, y un déficit del 0,2%, el previsto para 2020.

«Será el Estado quien asuma el coste de la emergencia sanitaria para que las regiones no se vean obligadas a hacer recortes», expresó la portavoz, María Jesús Montero , en una rueda de prensa al término del encuentro telemático.

El Gobierno quiso rebajar el malestar en los territorios con un mensaje tranquilizador sobre el coste de la crisis del coronavirus. Pero no funcionó. Porque casi ningún presidente autonómicos se siente partícipe de la gestión de la crisis sanitaria.

Fuentes conocedoras del encuentro explican a ABC que ayer la reunión estuvo marcada por el malestar y las críticas a la inconcreción del plan de desescalada, por la reclamación de mayores competencias y por la discusión por el reparto del fondo de 16.000 millones de euros. Un ambiente enrarecido en el que los líderes regionales del PSOE fueron más tibios que otros días, evitando así la confrontación.

Reproches del nacionalismo

Cataluña y País Vasco reiteraron su demanda de recuperar las competencias autonómicas para gestionar la desescalada. El presidente de la Generalitat, Quim Torra , manifestó su rechazo a mantener la alarma y pidió que Cataluña fuese nombrada «autoridad competente». Advirtió además de la premura que percibe en el plan de desescalada y pidió «precaución» en una toma de decisiones que no pueden controlar.

«No podemos ser prisioneros del calendario. Las prisas nos pueden llevar a situaciones anteriores», alertó, preocupado por un «cierto relajamiento» por el que exigió la obligatoriedad del uso de mascarillas. Además, Torra afeó que el presidente del Gobierno no respondiera a la carta que le envió la semana pasada pidiendo una reunión bilateral.

Luego, en la rueda de prensa, la ministra portavoz quiso intermediar preguntada por la reclamación del líder soberanista: «Una vez finalice la crisis sanitaria, el presidente tendrá reuniones con cualquier presidente», atajó. También el lehendakari, Inigo Urkullu , pidió «recuperar la legalidad ordinaria» después de criticar «el modo de gestionar el estado de alarma». Además de solicitar canales de «diálogo bilateral», Urkullu denunció que un fin de semana más se enteraron mediante los medios de comunicación de los planes del Gobierno. Una queja relativa al anuncio de los 16.000 millones de euros de ayuda a las regiones. El presidente vasco también aprovechó para preguntar por el ingreso mínimo, que el Gobierno se comprometió a aprobar antes de acabe el mes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , y el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fueron los líderes del PP más incisivos. Aunque Ayuso no rechazó directamente la prórroga de alarma, sí cuestionó las decisiones del Gobierno y criticó que Sánchez no tenga en cuenta a las regiones. Por ello, le pidió que en lugar de comparecer los sábados lo hiciese los domingos después de explicarles las decisiones para no tener que enterarse por la prensa.

Feijóo también criticó con dureza la inconcreción de los criterios e indicadores sanitarios. «Nadie sabe qué hay que hacer para pasar de fase», espetó. Además, reprochó «el uso desproporcionado del estado de alarma» . El presidente de Galicia defendió ante Sánchez que existen otros cauces para garantizar las medidas de seguridad, como la Ley General de Salud Pública. Ambos tuvieron una tensa discusión después de que el barón popular le preguntara hasta cuándo prorrogaría el decreto.

Page y Lambán

Feijóo coincidió además con los líderes socialistas de Castilla-La mancha, Emiliano García-Page , y Aragón, Javier Lambán , en pedir que la desescalada sea por áreas sanitarias y no por provincias. Illa explicó luego que la orden de «cogobernanza» servirá para analizar conjuntamente estas cuestiones. Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , elevó el tono en comparación con otras reuniones. Aseguró que «no hay una planificación en el Gobierno de España» y que era un «todos conmigo o contra mí» de Sánchez . Pero el presidente del Gobierno cerró el sanedrín subrayando la «necesidad» de mantener el estado alarma. El miércoles presentará la cuarta prórroga en el Congreso de los Diputados lejos de la mayoría absoluta.

La reunión empezó un poco después de las 10 horas y finalizó 13.40 horas. Junto al presidente, participan la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera; la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la de Política Territorial, Carolina Darias.