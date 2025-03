Gabilondo reniega de Iglesias para comerle espacio a Ciudadanos en el centro

Ángel Gabilondo reniega del líder de Podemos, Pablo Iglesias , para formar Gobierno en la Comunidad de Madrid si no logra mayoría absoluta el 4 de mayo, algo que, según las encuestas, parece probable. Esta es la estrategia contraria a la que sigue el PSOE a nivel nacional, que gobierna con Unidas Podemos (UP) y su máximo exponente de vicepresidente segundo.

Pero el candidato socialista, adalid de la moderación, según su partido, dijo en La Sexta que no pactará con Iglesias por el «clima de confrontación» y «extremismo» inherente a su persona. Gabilondo sí se abre a pactar con Ciudadanos y Más Madrid, un acuerdo que Íñigo Errejón ya había sugerido en 2019 para que el Partido Popular no gobernara y que el socialista desestimó entonces.

El PSOE quiso matizar ayer a su candidato. «Son sus ideas y preferencias» , terció el secretario de Organización del partido y ministro de Transportes, José Luis Ábalos , en la rueda de prensa tras la Ejecutiva federal. Ábalos dejó claro el apoyo del PSOE a la coalición con UP; un balance «positivo», y se desmarcó ahí del candidato. Pero también amparó sus «preferencias» porque, explicó, Madrid tiene «singularidades» y la representación de Más Madrid y UP en la Comunidad de Madrid (20 y 7 diputados) es muy diferente a la del Congreso (3 y 35). Además de que se trataría de un Gobierno provisional hasta las elecciones de 2023, continuó explicando.

«Estas declaraciones son del candidato, que tiene todo el derecho como candidato autónomo y la confianza del partido para definir sus propias ideas y preferencias», dijo Ábalos. «El partido no ha tratado esta cuestión», siguió. Gabilondo está materializando un giro el centro porque en la parte izquierda competirán dos papeletas más (Podemos y Más Madrid) y con la caída de Ciudadanos se queda un espacio que a ellos les interesa ocupar.

El PSOE es consciente de que ese hueco tendrán que pelearlo un poco más porque la candidatura de Edmundo Bal mejora las expectativas de Cs . Gabilondo trabaja para convencer al electorado más centrista , porque gran parte de ese voto está en la abstención . Y deja margen así a UP y Más País a la izquierda porque luego podrá recurrir a ellos con acuerdos postelectorales.

Por otro lado, Ábalos no considera que las palabras de Gabilondo puedan erosionar la relación en La Moncloa: «No creo que haya ningún problema con el vicepresidente, que también se ha puesto en clave de candidato para Madrid y entenderá estas cuestiones». A Iglesias le viene bien esta postura del PSOE porque puede reafirmar así las tesis por las que se presenta : Gabilondo no moviliza al electorado de izquierdas y hay que votar a UP para que no haya un pacto PSOE-Ciudadanos.

«No es tan soso», dice Ábalos

Ábalos dijo que Gabilondo «no es tan soso» como se le presenta (eso lo dicen Iglesias y la oposición). Y que su perfil es de «profesor serio y formal», «consistente y sin perder la moderación» . La postura de Gabilondo tiene otras consecuencias: normalizan a Cs y les sitúa en el plano y además deja claras sus intenciones de querer abrir canales de negociación sin Podemos.

Este mensaje puede ser un arma de doble filo que provoque en los votantes de Cs más a la derecha fugas hacia el PP de Isabel Díaz Ayuso. Al margen de esto, el PSOE ha pedido a Inés Arrimadas que rompa sus pactos con el PP en ayuntamientos y Comunidades Autónomas porque quieren «aniquilarlos».

Por su parte, Cs respondió que no se fía de Gabilondo porque lo mismo dijo el presidente Pedro Sánchez antes de las elecciones y hoy gobierna con Unidas Podemos, según informa Juan Casillas . El partido naranja también quiere atraer al dudoso entre ellos y el PSOE.