Las frases que definieron a Alfredo Pérez Rubalcaba

Desde joven, muchos antes de verse ocupando cargos de responsabilidad, Alfredo Pérez-Rubalcaba soñaba con estudiar filosofía, pero su padre quería que volcase su intelecto en una carrera de ciencias, a ser posible una ingeniera. Al final hizo Químicas, una disciplina que no tiene mucho que ver con aquello en lo que se ganó la vida. A lo largo de estos 40 años dedicados al servicio público, Rubalcaba ha dejado frases históricas gracias a su inteligencia y su gran sentido de Estado, siendo azote de sus rivales y en ocasiones notario de la actualidad. Estos son algunos ejemplos:

«España es un país muy pequeño. Estamos defendiendo que en Europa se acaben las fronteras y es contradictorio inventarnos fronteras en la península ibérica». (2018)

«No nos gustan esos procesos en los que a quien se siente más catalán o español, y viceversa, se les obligue a elegir». (2017)

«Lo que no cabe en la Constitución es preguntar a unos cuantos lo que corresponde a todos». (2017)

«El problema exige una política de fronteras común. Hay que recordarle a la UE que son fronteras europeas». (2014)

«Yo a los guardias civiles les tengo una altísima estima y ellos por mi». (2014)

«No podemos prometer aquello que no podemos cumplir». 2013

«La democracia ha dado por tres veces a ETA la oportunidad de acabar como el IRA y ETA dijo que no, por lo que acabará como el Grapo». (2013)

«Zapatero es el modelo de presidente que quiero ser». (2011)

«No tengo la solución para todos los problemas, pero yo no me arrugo, no me echo atrás, creo que cuando la situación es crítica, hay que actuar». (2011)

«Yo lo haré, porque lo he hecho toda la vida: dar la cara y defender los intereses de mi país. Otros no lo sé, no les veo yo mucho». (2011)

«La juventud tiene derecho a ser exigente con los políticos». (2011)

«En España la forma mejor de asegurarse una larga estancia en prisión en estos momentos es ingresar en ETA, con una particularidad: que desde el día en que un malhechor de ETA pone la bomba hasta el día que ingresa en la cárcel cada vez pasa, cada vez transcurre, menos tiempo». (2008)

«Ya somos una multinacional del deporte que asusta. Que cuando alguien se enfrenta a ti dice "¡Jolín! éstos son muy buenos"». (2008)