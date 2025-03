Fran Hervías: «Tengo muy buenos amigos en Ciudadanos. Si quieren sumar, serán bienvenidos»

Fran Hervías (Tosa de Mar, Gerona, 1983) era este sábado por la tarde senador de Ciudadanos (Cs), pero desde esa misma noche trabaja ya con el PP para intentar construir un proyecto que derrote en las urnas al 'sanchismo' . Dejó su acta en la Cámara Alta, rompió el carnet naranja de militante y se unió al equipo de Teodoro García Egea obligado, dice a ABC, por el cambio de «ideología» de su expartido, convertido en «muleta del 'sanchismo'». Entre acusaciones de traición, el secretario de Organización que convirtió en realidad la implantación nacional de Cs niega haber cambiado de chaqueta: «El que ha cambiado de chaqueta ha sido Ciudadanos».

Después de 15 años, decide poner fin a su etapa en Ciudadanos y pasa al PP, ¿ha sido difícil?

Es una decisión muy difícil, meditada durante muchas semanas. Esto no es nada nuevo, yo ya llevaba muchos meses en los que no estaba cómodo con la trayectoria que ha cogido el partido, con la estrategia de acercamiento al 'sanchismo', y tuve una reunión el 18 de febrero con Carlos Cuadrado y con José María Espejo. Al salir de esa reunión fue cuando me di cuenta de que ya no tenía cabida en el proyecto de Cs porque había cambiado de ideología. Construimos Cs para que plantara batalla a aquellos que quieren destruir España. Cs se ha convertido en una muleta más del 'sanchismo'. Era el momento de abandonar Cs y trabajar por un proyecto como el de Pablo Casado. Un proyecto ganador que pueda ganar en las urnas a Pedro Sánchez.

¿Cuándo fue el primer contacto que tiene con el PP para su fichaje?

Con Teodoro García Egea tengo una muy buena relación desde hace muchos años, pero muchos. Hará por lo menos seis años que tengo buena relación con él. Desde entonces ha habido una relación bastante fluida entre ambos. Cuando yo era secretario de Organización, para la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, el que era presidente de la Región de Murcia, le dije: «O dimite -porque estaba imputado-, o hay una moción de censura». Fui claro, transparente. Siempre ha habido una relación muy cercana. La relación que tengo es de hace años, hemos ido cambiando impresiones. Pero cuando ves que tu partido ha hecho un giro de 180 grados en vez de estar al lado de los que quieren defender la unidad de España, me he visto obligado a dejarlo.

Habla de que Cs se ha convertido ahora en una muleta del 'sanchismo', pero Cs ya pactó en 2016, con Albert Rivera, el famoso pacto del abrazo con Sánchez. ¿Por qué es ahora imposible pactar con el PSOE?

Ahí fue cuando nos dimos cuenta, en los meses posteriores, quién era Sánchez realmente. Podemos hablar claramente de quién es Sánchez y de lo que representa el 'sanchismo'. Lo hemos vivido, lo hemos sufrido y lo hemos visto. Nosotros tendimos la mano en su día y lo que vimos es que el proyecto de Sánchez es poner sus intereses por encima de todo lo demás. Primero está él y después está todo lo demás. Ahí nos dimos cuenta del modelo de partido que quería, del modelo de España que quería y de que únicamente quería llegar a La Moncloa a cualquier precio sin tener realmente un proyecto de país.

¿Esta ha sido la peor semana en Ciudadanos desde que se fundó el partido?

La verdad es que ha sido una semana bastante triste. Es una semana bastante dura. Después de 15 años y después de haber sido partícipe de la expansión de todo el partido en España, lógicamente no ha sido una decisión fácil y ver todo lo que está pasando me entristece. Tengo muy buenos amigos en Cs, muy buena gente, muy buenos recuerdos, y al final he tenido que tomar esa decisión dura. Pero como siempre he dicho, hay que anteponer los intereses de España a los de las siglas y los partidos. Por mis valores y convicciones, siempre voy a estar del lado de quienes defienden el marco constitucional, la libertad, la igualdad, la unión, la solidaridad y no de aquellos que le están haciendo el juego a quienes quieren destruir España.

Cs está en un momento muy delicado, ha tenido un muy mal resultado en Cataluña y parece que está en una espiral de malos resultados. ¿Cree que el partido está muerto?

No me gustaría tampoco hablar del pasado ni de lo que es Cs. Tengo mucho cariño a lo que era Cs y a ese proyecto que construimos con mucha ilusión y con muchas ganas. Mi proyecto es ganarle a Sánchez en las urnas y que Casado sea presidente. Lo he hecho por convicción, por valores y porque es como lo pienso. Tengo una vida muy cómoda en el Senado, muy tranquila, como se puede imaginar, y he decidido dejar esa vida cómoda para, precisamente, aportar mi granito de arena y ponerme a trabajar por lo que necesita España.

Al contrario que algunos compañeros de la dirección de Rivera que al dejar su responsabilidad orgánica abandonaron la política, usted pactó con la actual dirección su entrada en el Senado. ¿No cree que es incoherente?

No, no. No es incoherente. Realmente apoyé el proyecto de Inés Arrimadas sin tapujos, sin fisuras y sin medias tintas. La apoyé a ella para que fuera la persona que liderara el partido. Fui una de las personas más activas apoyando el proyecto de Inés porque creía en ese proyecto y creía que era lo que necesitaba Cs. Ha pasado más de un año y lógicamente lo que yo pensaba que iba a ser el proyecto de Inés he visto que no era así. Desde ver el apoyo al estado de alarma, desde ver cómo se negociaban los Presupuestos el mismo día que por la mañana salía en la 'ley Celaá' que el castellano dejaba de ser vehicular en la enseñanza... Sabían de un acuerdo del PSOE con Bildu y con ERC y por la tarde los dirigentes de Cs se sentaban con el PSOE y con Podemos a seguir negociando los Presupuestos. Cuando uno está en un proyecto y ve que no representa sus valores y el modelo de España que uno quiere, creo que lo más sensato es irse. Yo antes de dar este paso intenté que dirigentes del partido entraran en razón, trasladé en varias ocasiones que esta estrategia era errónea, que nos iba a llevar a ser un partido residual, sin ninguna opción, y me dijeron que era la estrategia a seguir. Así me lo trasladaron el 18 de febrero en la reunión que tuve con Cuadrado y con Espejo y ahí tomé la decisión.

Va a estar en el equipo de García Egea trabajando, ¿sabe qué cargo específico va a ocupar?

No, no me he sumado a tener ningún cargo ni nada. Me sumo a un equipo para trabajar . Ni para ocupar ningún cargo, ninguna silla ni nada de eso. Voy a trabajar, a trabajar por España y para que Casado sea presidente de España. Es la única alternativa y lo que necesita España es un proyecto fuerte, sensato, que aglutine a todo el centro y centro-derecha. La única persona que lo puede conseguir es Casado y por eso he decidido dar el paso.

Fue el responsable de la implantación nacional de Cs cuando el partido decidió dar el salto a la política nacional. Tiene muchos afines en todo el territorio nacional. ¿Vamos a ver estos días cargos de Cs pasándose al PP, siguiendo sus pasos?

No lo sé. Son decisiones que tendrán que tomar ellos. Imagínese, tengo muy buenos amigos dentro de Cs y los sigo manteniendo. De hecho, he recibido centenares de mensajes entre esta noche y esta mañana de muestras de apoyo, de muestras de respeto, de comprensión. Las personas están por encima siempre de todo. Tengo muy buenos amigos ahí y si algunos quieren apoyar, sumar y construir para buscar esa alternativa que se necesita en España y que puede dar la batalla al 'sanchismo', pues lógicamente serán bienvenidos.

¿Algún dirigente de peso que le gustaría fichar para Cs?

No soy de hablar de fichajes ni decir quién me gustaría. Lo importante es sumar y aglutinar todo el centro y centro-derecha de España. La gente moderada, sensata, todos aquellos que no quieren a Sánchez. España está viviendo una emergencia nacional. La pandemia por un lado, pero con un Gobierno socialcomunista. Aquí la situación es muy clara: o Sánchez o Casado; o caos o libertad.

'El Español' publica una noticia en la que lo sitúan como intermediario para que fracasase la moción de censura que presentó Cs junto al PSOE en la Región de Murcia.

Es totalmente falsa. Que yo a cambio de no sé qué de la moción me dan un puesto... no tiene... de hecho, yo a dirigentes de Cs les trasladé ya mi decisión de que me iba a ir de Cs antes de saber lo de la moción de censura. Al propio Cuadrado se lo dije. Que no me estaban dejando otra opción que irme. No sabía nada de la moción de censura. Cuando salta lo de la moción de censura a mí sí es cierto que me llama García Egea, me dice que si yo puedo hacer algo y yo le digo la verdad: «Mira, yo con Isabel Franco y con Paco Álvarez [dos de los tres diputados autonómicos de Murcia que se aliaron con el PP] hace dos años que no hablo con ninguno de los dos, no tengo relación con ellos y con Valle Miguélez [la tercera diputada autonómica en cuestión] había hablado con ella hacía unos pocos días de algo que no tenía nada que ver con la moción de censura». Me llamó Cuadrado, por otro lado, a ver si podía echar una mano con lo de la moción de censura, yo hablé con Cuadrado, llamé a Valle y no me cogió el teléfono y cuando conseguí hablar con ella me dijo: «Oye, esto está decidido, he decidido por el bien de la Región de Murcia y de los murcianos que no podía caer el Gobierno de la Región de Murcia en manos de Sánchez». Que lo tenía decidido e iba a dar el paso de no apoyar la moción. Yo ni sabía nada de la moción ni los movimientos que haya hecho García Egea, que ha sido el verdadero artífice de conseguir que en Murcia siga el Gobierno. Le he trasladado a 'El Español' que es falso y el propio periódico me ha reconocido que no tiene ninguna prueba de que yo haya hecho nada.

Sí reconoce que García Egea le llamó para intentar que mediase en el fracaso de la moción de censura.

Sí. Y reconocí que yo no tenía margen de maniobra porque no tenía relación ni con Franco ni con Álvarez desde hacía dos años. Y no he hablado con ellos.

Valle Miguélez es una persona que usted situó en la Secretaría de Organización regional de Cs, ¿tampoco le instó a tumbar la moción? Usted tendría en mente ya, imagino, que iba a cambiar de partido.

Es que ya lo había decidido ella. Es que yo ya no tenía nada a lo que instar. Lo tenía todo ella decidido. Yo no podía hacer para un lado ni para otro, lo que ella hizo lo tenía ya totalmente decidido y estaba convencida de ello.

García Egea abrió las puertas a todos los afiliados y cargos de Cs que quieran sumarse al PP por la estrategia de Arrimadas. ¿Hay una operación para aglutinar todo el centro-derecha en torno al PP?

Lo que hay es una operación en marcha para engrandecer y fortalecer el proyecto de Casado para ganar a Sánchez en las urnas. Es la única operación que hay: hay que aglutinar, hay que sumar fuerzas, hay que coger músculo, porque a quien hay que ganar en las urnas, y con la fuerza de los españoles, es al 'sanchismo'.

¿Ve a Juan Carlos Girauta o a Albert Rivera regresando a la política y sumándose al PP?

Los veo a los dos muy felices y muy cómodos con su vida actual. Me encanta ver a mis amigos felices, pero eso en todo caso habrá que preguntárselo a ellos. Están muy bien con su vida actual.

Hoy Edmundo Bal ha acusado al PP de intentar «comprar» cargos de Cs, se ha referido al PP como «el partido de la caja B», «de los sobres de Bárcenas», y ha dicho que hay una operación para «comprar voluntades». ¿Qué opina?

Conoce poco y me conoce poco, la verdad. No voy a entrar a valorar a Edmundo Bal ni tampoco voy a entrar a decir las condiciones que él puso para ir en las listas de Cs. Ni de él ni de muchos miembros que están en el Comité Ejecutivo del partido. Hay que ser siempre un señor y no hay que ir en contra de las personas ni de nadie. Yo tenía una vida muy cómoda como senador y podía haber decidido seguir una vida cómoda: callar, agachar la cabeza y seguir esa comodidad como senador de Cs. Para mí los principios y mis valores están por encima y por eso he decidido dejar mi acta, dejar el partido y sumarme para trabajar en un proyecto que gane a Sánchez. Ni puestos ni listas. No me voy a las listas de Isabel Díaz Ayuso, para entendernos.

En Twitter se ha roto el partido por la mitad: unos le trasladan su apoyo, pero también hay otros que le recuerdan comentarios suyos en los que pedía «combatir la regeneración» y hablaba de que no se podía «ser chaquetero», «cambiar de partido»... ¿Usted se siente un chaquetero?

Lógicamente no. El que ha cambiado de chaqueta ha sido Ciudadanos. Cs, y te lo dice una de las personas que montó el partido en toda España, nació para combatir actitudes como la de Bildu, como la de ERC, como la de Podemos, y no para ser cómplice de ellos. Cs no nació para ser muleta del 'sanchismo'. Cs nació para hacer frente a las personas y a los proyectos que quieren destruir España. Yo no he cambiado de chaqueta, el que cambió de chaqueta fue mi partido.

La última encuesta que publica ABC sitúa a Cs fuera de la Asamblea de Madrid, ¿teme que esto se traslade a toda España y deje al PP en manos de Vox, un partido al que llama populista?

El PP y Vox son dos proyectos distintos. Se comparten algunas ideas, como Cs también las comparte, hasta el PSOE, yo he visto mociones que se votan conjuntamente, pero en el caso de la Comunidad de Madrid, por donde pasa la Comunidad de Madrid, es que haya una mayoría absoluta para Díaz Ayuso. Ha demostrado su capacidad de gestión, su liderazgo, su amor hacia Madrid y hacia España, y lo que tenemos que hacer es concentrar el voto en Díaz Ayuso para conseguir una mayoría fuerte que le permita seguir avanzando.

¿Y en el plano nacional? Ahora mismo parece un escenario imposible trabajar por una mayoría absoluta de Pablo Casado.

De aquí a dos años es hablar de ciencia ficción. En política, nos vamos año y medio atrás, y está el panorama político totalmente diferente. De aquí a dos años, imagínese. Yo le puedo asegurar que me voy a dejar la piel por este proyecto y para acabar con el 'sanchismo'.