Vox estalla en Cantabria: dimiten tres vocales por las «imposiciones» del líder autonómico El partido liderado por Santiago Abascal se enfrenta a una de sus primeras crisis internas por el liderazgo del partido en una comunidad

Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 21/03/2019 16:39h

El equipo de Vox Cantabria ha saltado por los aires a dos meses de las elecciones autonómicas del 26 de mayo. La mitad de la Ejecutiva cántabra ha dimitido denunciando las «imposiciones» del presidente autonómico, Ricardo Garrudo. El partido de Santiago Abascal se enfrenta así a una de sus primeras crisis territoriales por las pugnas por el liderazgo interno.

Los tres vocales que formaban el equipo de Vox Cantabria, Igor Aguilera Díez, José Rabade Villar y Miguel Ángel Vallejo, han presentado su dimisión y han criticado las «prácticas dictatoriales» de Garrudo, así como las presiones a las que presuntamente somete al equipo, hasta ayer formado por seis personas, para buscar la unanimidad.

El conflicto ha detonado después de que Garrudo quisiera nombrar como candidato a la Presidencia de Cantabria al abogado Cristóbal Palacio, que milita en Vox desde hace un mes. Según ha podido saber ABC, Palacio es amigo del líder autonómico –ha trabajado con él en varios pleitos– y hasta ayer estaba en el Consejo de Administración y era secretario del Real Racing Club. El partido aun no ha hecho pública su candidatura, pero su dimisión exprés del Racing apunta a que aterrizará en la formación conservadora tarde o temprano.

El equipo de Vox Cantabria, sin embargo, no aceptó su propuesta como candidato a presidenciable porque consideraban que «no presenta los valores» del partido y que pasaba por encima de afialiados que han estado trabajando desde el primer momento en la formación. Finalmente, han denunciado, las imposiciones del líder autonómico hizo ceder a algunos compañeros. «En una reunión que cerramos la mayoría del comité no estaba de acuerdo la decisión», explica a ABC el ahora exvocal Igor Aguilera, que asegura que dos miembros de la sucursal cántabra «cambiaron de opinión de la noche a la mañana». Algunos miembros del comité ya recibieron «presiones», según asegura Aguilera, de Garrudo en otros de casos. Sin embargo, ayer fuentes de la dirección nacional anunciaron que Garrudo será el candidato de Vox por Cantabria al Congreso de los Diputados.

Aguilera, además, ha lamentado que desde la dirección del partido no se esté haciendo nada por solucionar la situación. «Yo lo transmití para arriba al secretario general, Javier Ortega Smith, pero tiene el asunto delegado en dos personas y estas dos personas que no hicieron nún caso, y se quedan con el presidente y la persona que el presidente propone», ha explicado el vocal saliente a ABC.

«Se que me entierro en el partido, pero quiero que las ideas de Vox salgan adelante», ha expresado. «Este partido quiere ser unregenerador y un impulso del cambio, y nuestros votantes no nos van perdonar que llevemos candidatos que no representan nuestras ideas. No quiero que Vox sea una burbuja como Podemos», ha zanjado Aguilera.