España abre una nueva fase para evacuar afganos de modo discreto

España buscará nuevas vías para seguir evacuando a colaboradores afganos tras el 31 de agosto, plazo dado por los talibanes para que los países occidentales abandonen Afganistán. Así lo aseguran fuentes gubernamentales que mencionan una nueva fase de la misión en la cual, junto a ... otros países aliados, tratarán de localizar a personal afgano que colaboró en las misiones militares y diplomática españolas durante los últimos 20 años para sacarlos del emirato talibán.

Habrá otras vías de evacuación, más complejas. Es decir, existe aún la posibilidad de esos traslados: ¿vuelos comerciales cuando se restituyan? ¿ Vía helicóptero de terceros países ? ¿Por una frontera terrestre? No se quieren dar más detalles para no poner en riesgo posibles evacuaciones de las que se informaría 'a posteriori. Las mismas fuentes gubernamentales no quisieron precisar el número de afganos colaboradores que restan aún el país centroasiático.

Esta misión respondería al alegato que realizó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien compareció en La Moncloa tras el fin oficial de las evacuaciones de España en Kabul: «No los dejaremos solos [...] El Gobierno no se va a desentender de aquellos afganos que se han quedado en su país y no han podido ser evacuados durante estas intensas jornadas ». Por ello anunció esta «segunda fase» en la que se buscarán nuevas vías: «Vamos a trabajar con pausa, de manera discreta».

2.206 evacuados a Torrejón

En total, España ha evacuado a 1.900 personas directamente con 17 vuelos de avión militar A400M del Ejército del Aire. A ellos hay que sumar los vuelos recibidos en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) del Servicio Europeo de Acción Exterior elevando la cifra a 2.206 . En su intervención, Sánchez desgranó esa cifra: 1.671 son colaboradores afganos del contingente español, 333 afganos colaboradores de la UE, 131 de EE.UU., 50 de la OTAN y 21 de Portugal. Además, ayer se recibieron los dos primeros aviones de Estados Unidos con destino a la Base Naval de Rota (Cádiz) con unos 800 colaboradores afganos. Estos vuelos procedían de Kuwait.

El presidente del Gobierno ha aprovechado el tirón de la eficacia tranquila de la misión militar y acogida de refugiados en Torrejón. «España lo ha hecho bien», dijo en su comparecencia tras el fin de los vuelos desde Kabul, en la que esta vez sí admitió preguntas. « Gracias, misión cumplida . Es un día para manifestar el orgullo de país, el orgullo de España. Gracias a todos ellos, España ha representado con orgullo el corazón y el alma solidaria de nuestro continente», manifestó el presidente del Gobierno quien quiso extender su agradecimiento a diplomáticos, militares, policías, guardias civiles, miembros de Cruz Roja que forman parte del operativo en Kabul, Dubái o España.

Durante el turno de preguntas, Sánchez se refirió a los veinte años de misión española en Afganistán. Calificó de «fracaso» la vuelta de los talibanes al poder pero reivindicó la « semilla de libertad » que se ha sembrado, sobre todo en los quince años de misión que España estuvo reconstruyendo la provincia de Badghis.

« Es una tragedia , una crisis y un fracaso que desde España nunca se han puesto paños calientes en calificar», apuntó Sánchez para también nombrar «cosas muy importantes» que hicieron los militares y ONG españolas como escuelas, carreteras, saneamiento de aguas y, sobre todo, en el plano de igualdad para las mujeres y niñas de Afganistán .

Sánchez también anunció que España seguirá combatiendo al terrorismo junto a los países aliados: « España va a trabajar con todos los aliados para combatir el terror » incluso «dentro de las fronteras de Afganistán».

Sobre la situación de los afganos en el centro de acogida de Torrejón, hay cifras actualizadas: 1.059 afganos que han solicitado protección internacional en España ya han sido trasladados a los centros de acogida que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 16 comunidades autónomas.

Según informó el departamento dirigido por José Luis Escrivá, un total de 2.058 personas han sido atendidas en las instalaciones provisionales de tránsito ubicadas en la base aérea de Torrejón de Ardoz, siendo su tiempo medio de estancia en este lugar de 37 horas . El campamento permanecerá activo una semana más hasta realojar a todos los afganos.

En el campo de acogida de Torrejón trabajan 320 militares , además de 71 personas del Ministerio de Inclusión, seis traductores con un dispositivo de seguridad de 30 personas de la Policía Nacional, 24 horas al día por turnos. Otros 58 agentes de la Guardia Civil tiene como misión escanear y controlar al pasaje una vez aterrizado.

A su comparecencia en La Moncloa –anunciada a última hora–, Sánchez sumó ayer una visita por la tarde a la Base Aérea de Torrejón para recibir un vuelo de Air Europa procedente de Dubái con 195 personas, entre ellas el embajador ya cesado en Afganistán, Gabriel Ferrán , su segunda jefa, Paula Sánchez , otros dos diplomáticos, 82 militares españoles y otros cuatro portugueses, 20 policías de los GEO y antidisturbios de la UIP y 85 colaboradores afganos. Todo este personal fue evacuado en la madrugada de ayer tras unas horas llenas de tensión por el atentado que se cobró un centenar de vidas en las puertas del aeropuerto de Kabul.

A las 19.30 horas de ayer se abrían las puertas del avión en la base de Torrejón, a las que se aproximaron el presidente, los ministros Albares , Robles , Marlaska y Escrivá , el Jemad y el jefe del Ejército de Tierra. En primer lugar descendió el embajador Ferrán.

49 militares aún en Dubái

En la base Al-Minhad de Dubái permanecen aún dos aviones A400M que regresarán hoy a su base del Ala 31 de Zaragoza ; otro lo hizo en la tarde-noche de ayer. En total, 49 militares.

Además, Sánchez acompañará hoy al Rey en una visita al centro de acogida de afganos en Torrejón. En apenas 24 horas habrá participado así en tres actos para celebrar el fin de la misión militar.