Los diez días a la fuga Santiago Izquierdo Trancho, un preso peligroso El fugado trató de huir y ocultaba un cuchillo entre la ropa al ser detenido en León

Isabel Jimeno

Con un cuchillo y un destornillador oculto entre su ropa. Así detuvieron ayer los agentes de la Policía Nacional de León a Santiago Izquierdo Trancho, el preso peligroso que estaba fugado desde que el pasado 30 de julio. Menos de dos semanas ha durado su huida desde que aprovechó un permiso judicial que le permitía unas horas de «autogobierno» para que fuera por sus propios medios y sin custodia de la cárcel de Mansilla de las Mulas donde cumplía condena al Centro de Integración Social (CIS) de la capital leonesa.

Aunque en un primer momento Santiago Izquierdo Trancho intentó huir, al verse rodeado por los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana, se rindió y no opuso resistencia. Emprendía así un nuevo regreso a la vida entre rejas. Ésa que ha jalonado casi todo el devenir de uno de los considerados reos más peligros de España. No en vano, llegó a acumular condenas por más de 138 años de prisión, ya cumplidos. En su «hoja de servicios» de delincuente, más de cuarenta causas penales que fue añadiendo desde que con 16 años pisó por primera vez una prisión.

Quebrantamiento

Ahora añadirá a ese historial de preso peligroso la de quebrantamiento de una condena menor, la de la última que le devolvió a la cárcel casi nada más haber salido de ella. Estaba cumpliendo tres condenas por robo que sumaban tres años y tres meses. Le habían vuelto a «trincar» a comienzos de 2016, pocos meses después de haber salido en libertad condicional del centro penitenciario de Topas (Salamanca). El 6 de febrero de 2016 ingresó de nuevo en la cárcel en situación preventiva y las posteriores sentencias confirmaron de nuevo su privación de libertad.

Ya había cumplido un cuarto de su última condena. Así que logró un permiso judicial similar al tercer grado que le dotaba de unas horas de autogobierno para ir de la cárcel al Centro de Integración Social e ir así adaptándose para gestionar su propia vida fuera de prisión. Pero al verse de nuevo en libertad y sin rejas de por medio, Santiago Izquierdo Trancho no pudo resistir la tentación, y huyó.

Pero no se fue lejos. Aunque en un principio se sospechó que habría intentado dejar tierras leonesas, no fue así. El fugitivo se quedó cerca. Se ocultaba en una vivienda en un bloque del barrio del Crucero, en la periferia de la capital. Allí lo tenían localizado desde hace un par de días los agentes gracias a una investigación en la que también ha participado la Guardia Civil. Hasta que ayer lo detuvieron, aunque Santiago Izquierdo quiso prolongar esa «libertad» forzada que había logrado e intentó huir. De nada le sirvió y, finalmente, no opuso resistencia tras intentar refugiarse en una carbonera. Sobre las 11.00 horas volvía a sentir el frío de los grilletes en sus muñecas.

Desde los 16

Menos de dos semanas ha durado su tiempo en libertad. Un bien que apenas conoce desde que en 1982 ingresó por primera vez en prisión, siendo un adolescente. Desde entonces, más de tres decenios en los que no ha dejado de entrar y salir por diferentes cárceles españolas y en los que apenas le ha dado tiempo a saber y disfrutar de lo que es la vida sin vigilancia. Un periodo en el que Izquierdo Trancho se ganó a pulso ser considerado un preso peligroso. Varios delitos de sangre manchan el historial de uno de esos reclusos que en los años 80 aterraba a los funcionarios de prisiones y se hacía fuerte entre internos tan duros como él.

Llegó a obligar a un funcionario a abrir la celda de otro reo, lo encerró y asesinó a un presidiario en el patio. Dos homicidios, varios delitos de atentando, desacato y robo con violencia pesan en el haber de quien lideró el motín registrado en 1991 en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y protagonizó varios intentos de fuga. Sumó por ello más de 138 años, que ya había cumplido, pues en 2010 se le aprobó una acumulación de condenas.