Críticas en la órbita de Podemos a la concesión de nacionalidad a James Rhodes

El que fuera portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar , ha criticado la concesión de la nacionalidad española a James Rhodes, pianista próximo al Gobierno de coalición. El otrora principal dirigente de la formación morada en la comunidad de Madrid señaló ayer en su cuenta de Twitter que «confunden las instituciones de todos con el patio de su casa» y comparó el caso con la nacionalización de Johann Mühlegg , esquiador alemán que ganó con España tres medallas de oro, que fueron retiradas al descubrirse que se había dopado.

Lo de James Rhodes transmite lo mismo que cuando se nacionalizaba deportistas por la vía rápida y Johann pasaba a ser “nuestro Juanito” hasta que daba positivo por dopaje, que volvía a ser “el alemán Muehlegg”.



Confunden las instituciones de todos con el patio de su casa. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) December 29, 2020

Espinar también recalcó que su crítica no era hacia el pianista, al que considera alguien «brillante», sino hacia el Gobierno, que concede la nacionalidad como si fuera «una gracia» que se pueda otorgar, lo que co nsidera «medieval» y «aristocrático ». Además, el exsenador de Podemos defendió la necesidad de poder criticar al Gobierno, aunque sea progresista, ya que, si no, «Podemos no existiría». «No hay nada más reaccionario que la unanimidad», concluyó en redes sociales.

Inmigrantes de primera y de segunda

Aunque fue el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias , el que anunció en su cuenta de Twitter la concesión de la nacionalidad a Rhodes, otros dirigentes del partido han criticado que así se crean inmigrantes de primnera y de segunda. Por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau pidió que es «necesario» que se entienda que todos los inmigrantes son igual de únicos e imprescindibles.

Es maravilloso que hoy el Consejo d Ministros haya concedido la nacionalidad al gran artista y amigo @JRhodesPianist ❤️

Ahora necesitamos que @PSOE entienda que todas las personas migrantes son igual de únicas e imprescindibles, sean artistas, ingenieras, cuidadoras o limpiadoras — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) December 29, 2020

Rhodes es un pianista británico afincado en España desde hace algunos años que ha adquirido relevancia en Twitter por su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez y sus censuras a partidos de la derecha. Fue sonado, por ejemplo, un tuit suyo en el que anunció sus ganas de golpear con una silla al presidente de Vox, Santiago Abascal , aunque posteriormente lo borró.

Entre sus colaboraciones con Sánchez, la más relevante han sido sus reuniones con el presidente para abordar una ley contra la violencia sexual hacia los niños . El británico, ya español, sufrió abusos cuando era un niño en su país natal. De hecho, la ley, se bautizó oficiosamente como «ley Rhodes» en referencia al pianista.

El pianista también participó en la presentación del plan de gasto de los fondos europeos, presentados por Sánchez el pasado octubre. La alocución presidencial fue introducida por una interpretación al piano del «Himno de la Alegría», himno oficial de la Unión Europea. En aquel momento fue criticado por prestarse a un ejercicio que fue considerado más cercano a la propaganda que a un servicio a la ciudadanía.

También varios usuarios recordaron en las redes sociales el caso del violinista libanés Ara Malikian, a quién en 2013 se le denegó la nacionalidad por no cumplir los plazos legalmente previstos, algo que con Rhodes no se ha observado.