Cristina Cifuentes, absuelta en el caso máster

La sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en el llamado caso master al no ver prueba suficiente de que ella indujo a la fabricación del acta falsificada con la que justificó ante la prensa que había defendido un trabajo de fin de master ante un tribunal.

El fallo, notificado este lunes a la propia acusada en persona en la sede de la Audiencia Provincial, la exime así de responsabilidad en este asunto del que no había prueba directa: ningún testigo ni acusado ha señalado a la expresidenta, como tampoco consta rastro documental de que diese aquella orden.

La Fiscalía solicitaba para Cifuentes una condena de tres años y tres meses de cárcel por inducir aquella falsificación que confeccionó Cecilia Rosado, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid al dictado de quien fuera su jefe, el fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde y bajo presión, según su declaración, de la que era asesora de la Consejería de Educación en aquel gobierno regional, Maite Feito.

Las tres se sentaban en el banquillo. Feito finalmente ha sido condenada a tres años de prisión como autora responsable de un delito de falsedad en documento oficial. En su caso el tribual sí está acreditado que llamó reiteradamente a la profesora el día que se confeccionó el acta, como también que en aquella jornada de crisis en la universidad, estuvo presente en todo momento, como si fuese un enlace entre la presidencia de la Comunidad de Madrid y la Rey Juan Carlos, donde era profesora en excedencia.

En cuanto a Rosado, la condena se ha quedado en un año y seis meses de prisión, tras aplicarle la atenuante de confesión y miedo insuperable y, subsidiariamente, una atenuante muy cualificada por su colaboración con la justicia. Desde el inicio de las actuaciones, ha venido dando explicaciones, reconociendo que fue ella personalmente quien fabricó aquel documento y estampó las firmas de otras dos profesoras.

«La maquinaria»

La tesis de la acusación se basaba en que Cifuentes «no se manchó las manos» pero fue su presión la que activó la maquinaria, ya que «la única beneficiaria» de aquel acta falsificada era ella «y su carrera política». Partía de que cuando el 21 de marzo de 2018 eldiario.es destapó irregularidades en la titulación de la expresidenta, puso a trabajar a su gabinete para conseguir justificación documental que le permitiese sortear aquella «crisis» de comunicación.

Sin embargo, Cifuentes sostuvo en el juicio que todo lo que hizo fue pedir a su gente que hablase con la universidad para recabar la documentación relativa a sus estudios, de los que ella ya tenía el título oficial expedido por la Rey Juan Carlos. De acuerdo a su declaración, desde el rectorado se le remitió su certificado de calificaciones como también aquel acta, cuya existencia desconocía, y de la que no sospechó dada su procedencia.

El documento decía que un tribunal integrado por la propia Rosado y las profesoras Clara Souto y Alicia Pérez de los Mozos había evaluado el TFM un 2 de julio de 2012 y lo había calificado con un 7.5. Cifuentes explicó en el juicio que no sospechó tampoco de aquello, pues si bien es cierto que no defendió aquel trabajo -asegura que lo entregó a unas personas no identificadas en la universidad en la misma fecha y en un acto «informal»-, aquel papel no decía que ella hubiese estado presente. Sólo que se había visto y evaluado el trabajo.