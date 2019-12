Crece el optimismo en la izquierda con una investidura antes de final de año La decisión del TJUE sobre Junqueras es el último escollo pero todo se ve avanzado

La celebración de un pleno de investidura fructífero para los intereses de Pedro Sánchez antes de final de año no está en absoluto descartada. De hecho, diferentes fuentes implicadas en los diferentes espacios de negociación que se desarrollan estos días manifiestan en las últimas horas un mayor optimismo que en los días anteriores. Desde La Moncloa, pero también desde otros actores que han podido tener contacto con ERC, la sensación es que la negociación está encarrilada.

Eso no significa que el acuerdo sea un hecho. Lo que se manifiesta es que el problema no será la negociación en sí entre PSOE y ERC, sino que ya todo depende solo de la decisión del TJUE este jueves sobre Oriol Junqueras. El Gobierno mantiene la cautela, pero creen que no será favorable a los intereses independentistas. Lo que en estos momentos sería fundamental para que ERC pueda seguir con su vocación de abstenerse, que en las filas socialistas cuestionan como una voluntad «indudable».

En La Moncloa y en Ferraz quieren primar la prudencia para no fomentar un traspiés de última hora. Pero desde hace días se insiste en no descartar la posibilidad de lograr su objetivo antes de que acabe el año. Las fechas clave serían el próximo domingo y el lunes. Justo antes de la Nochebuena serían los días límite para tener un acuerdo cerrado y convocar el pleno de investidura para el 27, 28 y 30 de diciembre. En esa última votación, en la que se requiere mayoría simple, podría ser elegido Pedro Sánchez. Ese mismo día 30 o incluso el 31 de diciembre Sánchez podría prometer el cargo ante el Rey. No se requiere más tiempo porque el acuerdo con Podemos para la estructura de Gobierno está cerrado y el programático prácticamente terminado. Si todo encaja bien, el viernes 3 de enero podría celebrarse el primer Consejo de Ministros.

«Avances» en la negociación

Tanto PSOE como ERC señalaron ayer «avances» de cara la investidura en sus conversaciones, según transmitió la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, a los portavoces de Más País, Íñigo Errejón, y de Compromís, Joan Baldoví, durante la reunión que mantuvieron en el Congreso. También en Podemos las sensaciones sobre que la investidura pueda celebrarse antes de fin de año son en estos momentos mucho más positivas que lo manifestado hace solo una semana. La conversación entre socialistas y soberanistas ya «no está atascada», aseguran.

La mejor prueba es que no hay nuevas reuniones programadas de los equipos negociadores de PSOE y ERC. El problema no está en lo que se discute en esa mesa. Fuentes de la dirección socialista admitieron ayer en los pasillos del Congreso que están «trabajando sobre papeles» y destacaron que ERC «se haya incorporado a la dinámica de interlocución». También revelaron que «habrá que hablar» de otro fleco pendiente: el «cómo se escenifica» un acuerdo que resulta incómodo para sus respectivos electorados: los de PSOE y ERC.

Desde Podemos, por su parte, valoran que la negociación del PSOE con ERC está «muy bien» encarrilada. Ven presumible que el debate se celebre esos últimos días de diciembre. Fuentes parlamentarias confirman además que algunos ministros han recibido el mensaje de permanecer en Madrid esas fechas. Aunque, al igual que los socialistas, señalan que lo único que podría retrasarla es que los republicanos «necesitan tiempo» para presentar el acuerdo.

Silencio y «prudencia»

La semana pasada Iglesias veía mas lejos el acuerdo y apretó de soslayo a los soberanistas explicando que sería negativo seguir retrasando la formación de Gobierno: «Nosotros no podemos controlar los tiempos», se lamentó. «Pero nos gustaría que fuese cuanto antes», subrayó después sin abundar en el contenido de las reuniones PSOE-ERC. Mientras tanto en lo canales oficiales del partido morado se impone el silencio bajo la premisa de que la «prudencia» es la mejor receta para negociar. Ni declaraciones ni ruedas de prensa. Esa apreciación de que las negociaciones avanzan envueltas en discreción apoya el comportamiento de ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, también se reunió ayer con Lastra, pero evitó realizar ningún tipo de valoración de la reunión tanto a la entrada como a la salida. Ni siquiera enviando un comunicado.

El único que rompe con el mutismo calculado es el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, que ayer apremió a los equipos negociadores de PSOE y ERC a presentar ya el acuerdo: «No puede ser que se reúnan una sola vez por semana. Si hace falta, que se reúnan más veces», expresó. Además, aseguró que su grupo mantiene conversaciones con republicanos y Junts per Catalunya (JpC) a pesar de que Podemos defiende que las negociaciones son competencia del PSOE «como no puede ser de otra manera».

El factor ambiental de ERC

Aun así, la perspectiva de ERC respecto a su posición en la investidura de Sánchez sigue pendiente de lo que, finalmente, diga mañana mismo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a la cuestión sobre Oriol Junqueras que planteó el Tribunal Supremo.

En caso de que el TJUE dé la razón al líder de ERC, y considere que éste tenía derecho a recoger el acta de eurodiputado, pese a estar bajo custodia judicial y detenido, el efecto dominó afectará a Carles Puigdemont, que se verá beneficiado y, probablemente, vendrá a España para tomar posesión de su acta de eurodiputado.

A su vez, este resurgimiento político de Puigdemont podría situar a ERC en una posición incómoda y delicada, ya que quedaría desactivada por completo su figura de líder y mejor candidato electoral mientras que la de su rival directo se situaría como principal valor en alza. Esta situación sería una forma de reconocer, en el mundo independentista, que la estrategia de Puigdemont, tras el 1-O de 2017, es decir, la de fugarse de España y no responder ante la Justicia, fue la correcta; mientras que Junqueras, que se sometió a las leyes democráticas del Estado, se equivocó.

En este contexto, el sábado ERC afronta un congreso que, en principio, debe ser plácido y sin voces discrepantes. Una cita que aprobará, además, que ERC no renuncia a la vía unilateral e ilegal para conseguir su principal objetivo político: la independencia de Cataluña. De esta manera, los votos de ERC en el Congreso, para la investidura de Sánchez, quedarán bajo el foco de JpC y la presión que esta formación (que incluye al PDECat) sobre los de Junqueras, con la amenaza de la convocatoria electoral en Cataluña, será total para que, si ERC permite la investidura de Sánchez, no sea solo a cambio de una mesa o encuentro para tratar temas de futuro, sino para que Sánchez tenga que pagar antes de su investidura el precio de conseguir el apoyo de los grupos secesionistas.