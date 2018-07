Cospedal, entre lágrimas, al sonar el himno de España en el Congreso del PP La secretaria general del PP, que ha mostrado su apoyo a Pablo Casado, ha protagonizado la primera anécdota del evento

La primera anécdota en el XIX Congreso Nacional extraordinario del PP se ha producido poco después de su comienzo a las 16.30 horas de este viernes. Después de que el presidente del Comité Organizador, Luis de Grandes, diera la bienvenida a los más ilustres invitados, como Adolfo Suárez y Carmen Fraga, ha pedido a todo el auditorio que se ponga en pie para escuchar el himno de España.

En ese momento, con la enseña nacional luciendo grande en la pantalla y el himno sonando a todo volumen por la megafonía, hemos podido ver a María Dolores de Cospedal visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos. Tras el himno, todos los presentes han proferido una tremenda ovación.

La secretaria general del PP ya mostró su apoyo a Pablo Casado, cuando hace cuatro días dijo durante un desayuno informativo en Nueva Economía Forum que el exvicesecretario de Comunicación puede ser «una magnífica opción» para presidir su formación. Un líder perfecto para conseguir un partido «fuerte y unido» que esté preparado para luchar por España y los españoles.

Precisamente el discurso de Cospedal y Mariano Rajoy, ha sido los dos platos fuertes en la agenda. ««Hace diez años me presenté ante vosotros y dije lo siguiente: somos el mejor partido de España porque tenemos los mejores afiliados y simpatizantes. Somos un partido fuerte y hoy estamos demostrando que queremos tener un partido unido y abierto a la sociedad. Hoy podría repetir estas palabras punto por punto», ha afirmado por antes de acordarse de Rita Barberá.

A diferencia de la secretaria general del PP, el expresidente del Gobierno ha optado por no posicionarse con ninguno de los dos candidatos. «Rajoy, no solo has sido un gran presidente, sino que has sido el mejor presidente que hemos tenido nunca», ha asegurado Ana Pastor, encargada de presidir este XIX Congreso del PP, en su intervención.