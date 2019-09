Casado pone al PP en modo electoral y llama a la unión del centro-derecha «Donde el PP ha sumado, España ha ganado», advierte el presidente del Partido Popular al abrir el curso político en Ávila

El escenario de una repetición de elecciones generales parece cada vez más real, y el Partido Popular de Pablo Casado empieza asumir que el 10 de noviembre podría tener una segunda oportunidad, después del hundimiento en las urnas del 28 de abril.

El líder del PP abrió ayer el curso político en Ávila, su ciudad talismán, con la vista puesta ya en el posible horizonte electoral. Casado aseguró que el PP está trabajando ya ante cualquier posibilidad y está «totalmente preparado» para una nueva campaña, y recordó que la fractura del centro-derecha supone poner la alfombra roja de nuevo a otra victoria de Sánchez. «Donde el PP ha sumado, España ha ganado, y donde el PSOE ha sumado, España ha perdido», sentenció.

En los tres últimos meses, Casado ha estado viviendo en Las Navas del Marqués. Ayer confesó que se resistía a entrar en formato mitin, al menos todavía. En menos de un año ha recorrido España varias veces, con tres campañas electorales, las autonómicas andaluzas, las generales y las municipales y autonómicas. Y de momento todo apunta a que pueda haber una más, si Sánchez no es capaz de lograr los apoyos para ser investido presidente antes del 23 de septiembre.

En un tono lineal y moderado, nada campañero, el líder del PP aseguró que su partido «no quiere elecciones», porque le parece una «irresponsabilidad»y una «tomadura de pelo» a los españoles. Pero admitió que a los populares les vendrían bien. De los 66 diputados actuales, en las filas populares hay quien calcula que podrían superar los 85 y los más optimistas creen que se acercarían incluso a los cien si se produce una desmovilización de la izquierda. Todo dependería, como siempre, de un pequeño porcentaje de voto en circunscripciones clave, donde la fragmentación del centro-derecha se castiga de forma especial con la ley electoral.

En todo caso, en el PP saben que mientras se mantenga la fractura en su espacio electoral será muy difícil, por no decir casi imposible, superar en escaños a la izquierda, a no ser que se produjera una carambola parecida a la de Andalucía. Los primeros mensajes del curso político de Casado fueron en esa dirección. El presidente del PP evitó mencionar expresamente la marca «España Suma», la plataforma en la que pretende aunar a Ciudadanos para ir juntos a las elecciones y optimizar los votos. Fuentes del PP explicaron que Casado no renuncia en absoluto a intentar que sea efectiva ante unas nuevas elecciones, pero prefiere no «presionar» al partido de Rivera antes de hacer una propuesta formal, para que no se sienta empujado. A esto se añade que, según desveló Maroto en ABC, la iniciativa ni siquiera ha sido debatida en los órganos internos del PP.

«El PP no quiere elecciones generales. Ya sé que nos puede venir bien, pero somos un partido responsable, nos pagan para resolver problemas y no para crearlos. Y no tenemos esa arrogancia de pedir a los españoles que vayan a votar otra vez», advirtió Casado. A su juicio, «no debe haber elecciones, sería una tomadura de pelo». Fuentes de la dirección nacional del PP insistieron en que si hay que volver a las urnas, «será el fracaso personal de Sánchez, su única responsabilidad».

Pero aclarado ese rechazo, más formal que otra cosa, el PP «está preparado para lo que decida Sánchez». «Estamos en condiciones de volver a liderar este país y ya estamos trabajando para cualquier posibilidad». Los populares empezarán a trabajar en modo electoral a partir de esta semana. Casado retomará sus «giras» por toda España. Hoy mismo tiene previsto estar en Palencia, pero además en las próximas semanas viajará a varios puntos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana, y participará en la Convención del PP vasco, prevista para los días 13 y 14 de septiembre en Vitoria. Mañana, martes, reunirá por primera vez al nuevo Consejo de Dirección del PP, para empezar a diseñar ya la estrategia de las próximas semanas y meses. Será entonces cuando toda la maquinaria se ponga en marcha. Durante todo el mes de agosto, Casado optó por estar en un segundo plano y dejó el protagonismo a los nuevos vicesecretarios, que han tenido una agenda cargada para llegar rodados a este complicado inicio de curso.

Casado aseguró que frente a la parálisis a la que ha sometido Sánchez a España en el último año, si hay que volver a las urnas el PP «desbloqueará la situación» desde La Moncloa. «El PP está preparado para dar la batalla», remarcan en Génova.

Si finalmente hay elecciones el 10 de noviembre, Casado cree que los españoles no entenderían que los partidos de centro-derecha no se unieran para generar un cambio en España. «Si hubiera elecciones, todos los votantes de centro-derecha que han visto cómo la fragmentación de los partidos puso la alfombra roja para que llegara el Gobierno socialista no entenderían que les diéramos otra vez esa posibilidad con nuestra fractura».

Por eso, Casado hizo un llamamiento a unir las fuerzas del centro y la derecha para conseguir la estabilidad en España, salir de la parálisis y desbloquear la situación a la que ha llevado Sánchez. En esa tarea, el PP contará con una baza en esas eventuales elecciones que no tuvo en la misma medida el pasado 28 de abril o en las autonómicas del 26 de mayo: los pactos autonómicos en lugares como Madrid, Castilla y León o Murcia.

Casado estuvo acompañado ayer de dos presidentes regionales, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco. La mejor muestra, según fuentes populares, de que el Partido Popular «sabe negociar y pactar» y llegar a acuerdos de Gobierno. Los barones regionales podrían tener un papel fundamental en esa hipotética campaña electoral que puede estar a la vuelta de la esquina. «Queremos que se vea que somos el pegamento del centro-derecha, y que llevamos un modelo de bajada de impuestos y de libertad a Murcia o la Comunidad de Madrid», señalaron fuentes del PP.