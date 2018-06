Rufián exige a Sánchez que pague un mayor precio a ERC si quiere contar con su apoyo El PP pide a Sánchez que suspenda su reunión con Torra hasta que pida perdón por sus ofensas «a los españoles y al Rey»

ERC ha utilizado el Pleno del Congreso para marcar distancias con Pedro Sánchez y escenificar su desencuentro después de que ayer el PSOE decidiese votar en contra de una moción de los independentistas que pedía una relación bilateral entre España y Cataluña y que ERC planteaba como prueba de la voluntad del nuevo presidente del Gobierno de cambiar el paso respecto al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El portavoz adjunto del grupo republicano, Gabriel Rufián, ha dejado claro que no le parecen suficientes los gestos que el nuevo presidente del Gobierno está lanzando para desinflamar la crisis catalana y ha advertido a Sánchez de que si no paga un mayor precio a la formación republicana, no podrá contar con ella como aliada.

«Si cree que con buenas palabras, con palmaditas en la espalda en pasillos, que con llamadas, con cenas, con comidas o con promesas de cargos en según qué instituciones, nosotros nos vamos a olvidar de los nueve secuestrados en Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real, le recomiendo que cambie de asesores», ha advertido Rufián.

Sánchez ha tomado el micrófono para contestarle con tono apaciguador y casi paternal. Reconociendo que ambos grupos proponen cuestiones muy diferentes en el ámbito territorial pero reivindicando que aún así el acuerdo es posible dentro de ls Constitución. «No somos tan ingenuos, nos conocemos de hace bastante tiempo», le ha replicado. Ha intentado marcar diferencias con el PP subrayando que no utilizará la cuestión territorial para fomentar el «enfrentamiento» y ha prometido tender la mano para establecer un «diálogo sincero» con la Generalitat. «Ojalá el 9 de julio podamos emprender un camino que restañe heridas» ha deseado, provocando las protestas en la bancada popular.

«Poli bueno, poli malo»

Previamente, Rufián ha reprochado al presidente del Gobierno que esté aplicando una estrategia de «poli bueno, poli malo» con el independentismo. Según el republicano, Sánchez ejerce de policía bueno por las mañanas y sus «hooligans Batet y Borrell» de policías malos por la noche. Le ha instado, en esta línea, a hablar menos con el PSC y hablar «más con nosotros». Sánchez, manteniendo un tono pausado, ha pedido al republicano que retire el descalificativo lanzado ahacia la ministra de Política Territorial y el ministro de Exteriores.

No obstante, lo que se encuentra en cuestión es la alianza entre el PSOE y el ERC para la legislatura, es decir, para dar soporte al nuevo Gobierno y asegurar su estabilidad. En lo que se refiere a las medidas sociales concretas que pueda proponer el nuevo Gobierno, ERC no tendrá más remedio que apoyarlas por razones ideológicas y así lo ha reconocido Rufián. «Con nosotros se va a encontrar para dignificar la vida de cualquier persona viva donde viva», ha admitido. Sánchez podría optar así por una «aritmética variable» que ya apoyó el anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en su segunda legislatura e ir variando los apoyos según el contenido de las iniciativas que quiera aprobar.

El malestar del grupo republicano tiene su origen en la moción que ERC elevó al Pleno el martes por la tarde y que fue rechazad por el PSOE al plantear «un diálogo bilateral con el Govern de la Generalitat de Cataluña, sin condiciones ni renuncias, con el objetivo de alcanzar una resolución democrática al conflicto existente entre el Reino de España y Cataluña». El PSOE planteó sustituirlo por este texto: «Un diálogo directo y abierto. A tal efecto se reactivará la Comisión Bilateral Generalitat-Estado como marco general y permanente de relación entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España». ERC no aceptó la enmienda y el PSOE votó en contra, provocando el primer choque entre Sánchez y quienes le auparon a La Moncloa.

Críticas del PP

Antes que Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha acusado a Sánchez que limitar el diálogo a lo que pueda entrar en la Constitución le hace tener «el mismo discurso que el Partido Popular». Tardà ha asegurado que las relaciones «entre ustedes y nosotros están muy pero que muy tocadas» tras el episodio de ayer. Tardà ha cargado duramente contra Sánchez porque lo que ha conseguido es «otra foto 155» que «no ayuda en nada a que la reunión con el presidente catalán funcione». Y le ha espetado que «si quiere ser un político de talla no meta la cabeza debajo del ala».

En su turno de intervención el portavoz del PP, Rafael Hernando, también ha abordado esta cuestión y ha alertado a Sánchez de que a los independentistas «no les basta con que usted vaya a recuperar artículos del Estatut», y le ha avisado que «los independentistas no se van a contentar nunca».

El portavoz del PP le ha pedido «que suspenda» la cita prevista para el 9 de julio con el presidente de la Generalitat «hasta que el señor Torra pida perdón por sus ofensas a los españoles y al Rey». Hernando ha pedido a Sánchez que «no premie a quienes quieren romper España», criticando ya que se haya permitido reabrir «nuevas emabajadas para promocionar la hispanofobia».

En su turno de réplica Sánchez ha pretendido en cierta forma justificarse ante Tardá por sus palabras ayer en Berlín planteando que el 1 de octubre era un página pasada: «Usted puede interpretar esas palabras mías como usted quiera», recordando que siendo líder del PSOE dijo que «condenaba las imágenes que se habían visto» el 1 de octubre: «Yo lo que quise decir es que hay que pasar página de la unilateralidad. Hay que acabar con la vía unilateral. Nosotros no consideramos que la Constitución sea un margen estrecho». Y ha vuelto a plantear que es a partir del Estatut a partir del que se puede generar un nuevo consenso.

También ha contestado Sánchez a Rafael Hernando, recordando que el Gobierno de Rajou defendió la conocida como operación diálogo: «Ustedes no tienen discurso para Cataluña. Han sido sobrepasados. Que su partido recupere la brújula y no se vayan a lo cómodo».