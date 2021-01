La burla de Illa al Congreso abre una nueva brecha en el Gobierno: Podemos exige que rinda cuentas el jueves El ministro pretende librarse de dar explicaciones a la Cámara en enero, tras no haberlo hecho en diciembre

La maniobra de Salvador Illa para dimitir mañana y librarse de comparecer ante el Congreso el jueves, como estaba previsto, ha desconcertado incluso a su socio de coalición. El presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Jaume Asens, ha sido el encargado de trasladar en público la nueva nota discordante en el Gobierno y ha reclamado al ministro de Sanidad que aplace su renuncia dos días, para poder rendir cuentas de su gestión en la sede de la soberanía nacional.

«No puede ser que salga por la puerta de atrás sin antes dar explicaciones», ha apuntado Asens en rueda de prensa antes de la Diputación Permanente, y también en su primera intervención en este órgano. «¿Qué habría hecho el ministro Illa si no fuera el candidato Illa?», se ha preguntado, criticando su «silencio» y comparándolo con las elecciones gallegas y vascas del año pasado, en las que sí se mostró partidario de aplazarlas.

«Creemos que es una mala noticia que un ministro de Sanidad abandone su cargo en plena pandemia. Mucha gente puede pensar que se están priorizando los criterios electorales. Un cambio de ministro a estas alturas es una mala noticia en la lucha contra la pandemia. Pensamos que el ministro Illa antes de dimitir debería dar explicaciones y tranquilizar a toda esa gente que piensa que ha actuado más como candidato que como ministro», ha zanjado.

Además de Podemos, rivales del Gobierno como el PP pero también aliados como PNV, EH Bildu, Más País o Compromís e incluso socios puntuales como Ciudadanos han coincidido este lunes en cargar contra el todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, por abandonar su cargo sin rendir cuentas por el estado de alarma.

Y es que después de aguantar casi un mes simultaneando el cargo de titular de Sanidad con el de candidato a la presidencia de la Generalitat, Illa ha decidido dejar su responsabilidad en el Ejecutivo mañana, tan solo días antes de su comparecencia prevista ante el Congreso. Una sesión obligada por el decreto de estado de alarma por lo que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha definido la maniobra de Illa como una «burla» al Congreso.

«Con el momento más crítico de la pandemia España ha estado sin Ministro. Estaba de campaña. Sánchez vuelve a hacer trampas y a burlarse del Parlamento al no rendir cuentas Illa sobre la pandemia en tiempo y forma. Y hoy de campaña electoral a la Agencia del Medicamento«, ha señalado Gamarra en su cuenta de Twitter.

La maniobra de Illa para no comparecer el próximo jueves sucede, además, después de que el ministro de Sanidad trampeara en diciembre, como publicó ABC el sábado, para tampoco dar explicaciones ante la Cámara Baja ese mes.

Plazo superado

El decreto del estado de alarma establece que el ministro de Sanidad debe solicitar comparecer una vez al mes para rendir cuentas ante la Cámara por este excepcional marco. Pero en las negociaciones con los grupos parlamentarios, el Gobierno se comprometió a dar explicaciones una vez al mes.

La última vez que el Ejecutivo realizó este trámite fue el pasado 16 de diciembre, cuando el presidente del Gobierno Pedro Sánchez compareció ante el Congreso. Desde entonces, no ha habido más explicaciones por parte del Ejecutivo y el plazo mensual ha quedado superado en casi diez días.

Para la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, «es una vergüenza que (Illa) no dimitiera hace 25 o 26 días cuando dijo que se presentaba como candidato. Los catalanes nos merecemos un ministro de Sanidad que se dedique a lo sanitario, igual que el resto de españoles, los catalanes nos merecemos que las medidas sanitarias no se tomen por un proceso electoral, sino por la salud de la gente».

No en vano, la agenda de las elecciones catalanas ha venido marcando la actuación de Illa como ministro. El todavía titular de Sanidad no solicitó comparecer ante el Congreso en enero hasta que la Generalitat decidió suspender a mayo la convocatoria electoral. Al suspender la Justicia esa decisión ha decidido dimitir antes de lo previsto y no comparecer. Cuando fue designado como candidato a la Generalitat, anunció que renunciaría a su cargo cuando comenzara la campaña electoral lo que arrancará en la medianoche del próximo viernes. Un plazo que le permitía comparecer ante la Cámara Baja antes de cesar.

Por parte del PNV, el diputado Mikel Legarda, ha subrayado que «rechazamos el comportamiento del ministro» y ha instado a la Diputación Permanente del Congreso a citar a Illa de forma extraordinaria como «reproche a su comportamiento por incumplir el compromiso alcanzado».