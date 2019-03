Borrell se marcha de un programa en la televisión alemana al ser cuestionado por Cataluña

La cadena pública alemana de televisión Deutsche Welle ha vertido en internet el contenido íntegro de la entrevista realizada a Josep Borrell, durante la que, ante la marcada hostilidad de las preguntas, el ministro español de Exteriores decide interrumpir la conversación para consultar con su equipo de prensa antes de reanudarla.

El momento de máxima tensión se produce después de varias preguntas en las que el periodista alemán asume las tesis separatistas catalanas e insiste en la pregunta sobre por qué el Estado español no permite un referéndum. Para dar fuerza a su tesis, cita una estadística del CIS según la cual el 70% de los españoles están a favor de cambiar la Constitución, sugiriendo que el cambio deseado está relacionado con Cataluña. En ese momento, Borrel le acusa: «usted está mintiendo», «así no podemos continuar».

Aconsejado por su equipo de comunicación, el ministro retomó la entrevista que terminó aconsejando al periodista: «La próxima vez me gustaría que formulase usted mejor sus preguntas». Ante esta exhortación, el periodista le responde con rotundidad: «No estoy aquí para hacerle preguntas que le gusten».

La entrevista no tiene desperdicio. Me cuesta creer que Borrell conociese el formato del programa, porque se le ve bastante fuera de sí. No sale demasiado bien parado de la charla pic.twitter.com/skTcaJ4K9r