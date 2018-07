Aznar pide «integración» a los candidatos para «refundar» el PP Acusa a Sánchez de «complicidad» con Torra al dejar que meta en la agenda la autodeterminación

Itziar Reyero

San Lorenzo del Escorial Actualizado: 07/07/2018 04:32h

José María Aznar ha evitado interferir en el proceso interno del Partido Popular, del que se separó hace un año y medio para centrarse en FAES y sin ocultar su frío distanciamiento con Mariano Rajoy. Pero ayer el expresidente del Gobierno sí habló del debate abierto por el futuro del partido para mandar un mensaje nítido en favor de la unidad del PP y del centro derecha en general. En declaraciones a los periodistas tras participar en la clausura de los cursos de FAES en El Escorial, no quiso posicionarse a favor de ninguno de los dos candidatos finalistas, Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado, aunque hace tres años ya declaró: «Si a mí alguna vez me tiene que renovar alguien, que me renueve Pablo Casado, que es un tío fantástico». Blanco y en botella.

En la resaca de las primarias de Génova, Aznar felicitó a los dos candidatos finalistas, a los que reclamó que trabajen juntos para «refundar el PP» y aseguren que el partido sale «integrado y fuerte» de su proceso de renovación interna, evitando las disputas intestinas. El expresidente consideró que ambos deben «ser muy conscientes» de que urge construir «un espacio de centro derecha y un PP integrado, fuerte y con capacidad» para afrontar los graves retos de España, el principal, el separatismo en Cataluña. Señaló que «se requiere» para hacer frente al independentismo «claridad, pocas ambigüedades y una sólida consistencia». Y sobre todo, cercanía de los ciudadanos constitucionalistas que se rebelaron ante el golpe, una mayoría que catapultó a Ciudadanos a la primera fuerza en esa comunidad.

Aznar encomendó al que herede la presidencia del PP la tarea de «reconstruir un proyecto político integrador, moderado y nacional, refundar el centro derecha desde sus raíces», según recalcó poco antes en su charla con los alumnos en El Escorial. «Es una tarea política indispensable», enfatizó, que debe producirse «más pronto que tarde» para evitar «consecuencias irreversibles» prosiguió el expresidente del PP, que siempre ha declarado su buena opinión sobre el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al que incluye en esa misión de reformar el centro liberal español.

«Indispensable»

Insistió en la que es su principal preocupación: reunir a todo el centro derecha político español para afrontar los desafíos que tiene España, también el populismo o la crisis de las democracias liberales en el mundo. «Es absolutamente indispensable la refundación del centro derecha en España. Es absolutamente indispensable la refundación del PP», recalcó. «Si no se acomete producirá unos efectos letales para el futuro político de España».

Aznar confió en que quien lidere el futuro del PP «tenga convicciones bien arraigadas» para «evitar mayores males a España», tras asegurar que si ahora se pone en solfa la unidad nacional es por el «descuido» de la Transición y el pacto constitucional, motivado por una crisis cultural de fondo. «La situación en España es suficientemente grave y delicada para que los candidatos que van a competir en este congreso sean muy conscientes y sepan que España necesita más que nunca un espacio de centro derecha y un PP integrado, fuerte, con capacidad no solo de sortear los riesgos que el país tiene por delante, sino con capacidad de enfrentarnos a las amenazas que tenemos por delante del separatismo y el problema de un Gobierno cómplice de ese separatismo», fue su reflexión sobre el PP.

La trampa nacionalista

También alertó de que Pedro Sánchez es «cómplice» del separatismo por permitir que se hable «sin cortapisas» del derecho de autodeterminación. «No hay nada que hablar con los separatistas; hay que estar al lado y hablar con los que defienden la ciudadanía de libertades e igualdad, la Constitución y los movimientos constitucionales en Cataluña», señaló. El derecho a decidir, dijo, es la «forma de un sedicente referéndum pactado, el nuevo terreno en el que pretenden que todos juguemos».