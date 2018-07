Aznar cree que el PP debe refundarse porque ha «desconcertado» a los electores El expresidente del Gobierno tiene carné de afiliado, pero no se ha inscrito para votar

El expresidente Aznar ha asegurado que quería «estar al margen» de la campaña interna del PP para la elección de su líder, pero lo cierto es que no ha dejado de estar presente. Aznar, que tiene carné de afiliado, pero no sabe si está al corriente del pago de la cuota y por tanto no se ha inscrito para votar, ha insistido en que quiere quedar fuera de ese debate. Aznar, en una entrevista en Onda Cero, ha asegurado que él sigue estando en la misma posición, y es el PP el que ha cambiado y ha provocado desconcierto a los votantes, por lo que debe cambiar. A su juicio, el PP debe refundarse para no desaparecer.

Ha sido la posible subida de Pablo Casado la que encendió las alarmas en las dos candidata que, en principio, salían más fuertes, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Cospedal vinculó el lunes la candidatura de Casado a Aznar, y el que fuera director de gabinete del expresidente contestó mostrando su orgullo por su etapa junto al que fuera líder del PP.

Aznar aprueba el sistema de elección a doble vuelta del PP: «Los procedimientos nunca son perfectos, pero yo tomé una decisión en un momento determinado, y ahora no sería posible. Este sistema como todos son imperfectos, pero que los militantes tengan la voz y decidan me parece bien».

Preguntado si se siente cercano a algún candidato, ha contestado: «Yo no he cambiado mi posición, sigo estando en la misma. El problema de cercanía o lejanía de los candidatos hacia mí es un problema de los candidatos, yo sigo siendo el mismo y estoy en la misma posición. El que ha cambiado la relación con los militantes y ha provocado desconcierto es el PP, y es una de las cosas que tiene que corregir».

Aznar no cree en el aznarismo: «Yo nunca he creído en el aznarismo, nunca he creído en los proyectos personales de la política. La política de hoy está sobrada de proyectos personales. Esa forma de hacer política me desagrada». El expresidente ha reconocido que le resultan sorprendentes algunas cosas que ha escuchado, como los que quieren enterrar una etapa del PP «bastante buena y que han participado en ella, y ahora quieren hacer un ejercicio de desmemoria».

Al margen de las primarias

Respecto a Pablo Casado, que fue su director de gabinete tras su etapa de Gobierno, no ha querido comentar su candidatura, pero sí ha recordado que Cospedal y Santamaría estuvieron en su Ejecutivo, en distintos cargos. Aznar, ha esquivado todas las preguntas sobre su posible apoyo a un candidato y ha subrayado con ironía que en un campeonato de persistencia seguramente ganaría él.

Como primera cualidad que debería tener un líder, ha apuntado a los principios: «La claridad moral es muy importante para un líder, en tiempos de enorme confusión. Tener ideas, saber que las ideas no han dejado de ser irrelevantes, sino saber que son más importantes que nunca».

«España necesita un proyecto de futuro y el PP tiene que dar un proyecto para España, pero esta al margen no significa que no dé mis opiniones», ha asegurado. Aznar ha advertido de que hay que refundar el PP y el centro derecha, pero «hoy el centro derecha no es solo el Partido Popular».

Aznar no ha desaprovechado la ocasión de criticar al Gobierno de Rajoy, entre otras cuestiones por no recuperar los valores de la Transición que fueron cuestionados en la etapa de Zapatero. Sobre su relación con Rajoy, Aznar ha contestado a su manera. Ha resaltado que cuando uno es presidente del Gobierno la iniciativa le corresponde, y en ese sentido fue Rajoy el que no levantó el teléfono para llamarle. Ha recordado que cuando llegó a La Moncloa, la primera persona que recibió fue Manuel Fraga, con quien cenó ese primer día. «Cada uno hace lo que le parece», ha apostillado.

Pulla a Rajoy

La pulla más directa a Rajoy, por intentar desmarcarse del expresidente, ha sido esta: «Lo que hizo Aznar parece que no le fue mal. Pero cada uno hace lo que le parece oportuno. Mi legado fue una centro derecha totalmente unido, ahora no puede decirse eso, y tres millones de votos más de los que tiene ahora». Y si eligió a Rajoy como sucesor, fue porque tenía menos inconvenientes del mismo, según ha dejado caer. Si no eligió a Rato fue porque a este «no le interesaba».

Aznar ha asegurado que no se acordaba de que puso a un diputado del PP al frente de RTVE, y «pillado» en su olvido ha reconocido que su Gobierno no fue neutral con los medios públicos. Ha confesado, además, que se planteó la privatización de uno de los canales públicos.

Sobre la situación política nacional, Aznar ha advertido de que hay un «golpe de Estado sin resolver» en Cataluña, algo «bastante insólito». «Es la principal amenaza que tiene España», ha recalcado. La intervención de la autonomía ha sido «para convocar unas elecciones un mes después del golpe de Estado», y las administraciones autonómicas están dirigidas «por golpistas». «Es un error muy grave», ha subrayado. Había que intervenir, a su juicio, para desarticular el movimiento golpista. Las consecuencias son que el PP no tiene grupo parlamentario en el Parlamento catalán, mientras Ciudadanos ha ganado las elecciones. «¿Quién fue el responsable de la operación diálogo?», se ha preguntado.