Aragonès aprovecha para despreciar a España delante de Von der Leyen

Sin vacilar y sin vergüenza. El presidente interino de Cataluña, Pere Aragonès (ERC) , aprovechó su intervención este lunes durante la XXIII Conferencia de Presidentes para lanzar sus arengas secesionistas ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , que participó en el encuentro por vídeoconferencia con los 17 presidentes autonómicos, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez , y más miembros del Gobierno para abordar los criterios de reparto de los fondos europeos.

«Estoy aquí como vicepresidente de la Generalitat de Cataluña porque nuestro presidente, Quim Torra , ha sido descalificado injustamente de su cargo por haber pedido la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados», expresó Aragonès en ingles, según informaron a ABC fuentes conocedoras de la reunión. «Reiteramos la necesidad de resolver este reto con más democracia , dando voz a los ciudadanos catalanes para que puedan decidir libremente su futuro político», continuó.

Aragonès se llevó un tirón de orejas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE) , que le reprochó su descaro por reivindicar el referéndum ilegal durante el encuentro. «España son 17 comunidades autónomas pero una sola nación» , dejó claro el presidente manchego.

Page agradeció a Von der Leyen su presencia y apuntaló que él intervendría en castellano, «que tiene 200 millones de hablantes más», y no en inglés, señaló en alusión a Aragonès, que es el idioma de la Unión Europea y también la lengua de «un país que se quiere ir» de ella.

Las CC.AA. gestionarán el 50% de los fondos de la UE

Sánchez recordó a los 17 presidentes autonómicos que el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado se presentaría hoy y que incluirá 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos . No obstante, Unidas Podemos (UP) señaló después que el borrador se seguía negociando y que no era definitivo que fuera a presentarse si no se llegaba a un grado de consenso suficiente y a tiempo.

Por otro lado, el presidente del Gobierno prometió a las Comunidades Autónomas que gestionarán el 50 por ciento de los fondos de recuperación de la Unión Europea. «Según las estimaciones del Ejecutivo, más del 50 por ciento de los proyectos del Plan de Recuperación los ejecutarán directamente las Comunidades Autónomas», explicaban desde la Secretaría de Estado de Comunicación, y añadían que los presidentes tendrán capacidad para promover proyectos o programas de cualquier ámbito .

«Hay competencias que la Constitución reconoce como autonómicas y que están muy vinculadas a áreas clave del Plan», explicaron. Como por ejemplo: vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medio ambiente. «Será en estas áreas donde las Comunidades podrán ejecutar los proyectos y programas que presenten y sean aprobados. Para ello, se acordarán Convenios Marco entre los Ministerios implicados y las CC.AA.», añadían.

No obstante, desde el Gobierno de la Región de Murcia de Fernando López Miras (Partido Popular) se destacó que ese 50 por ciento no garantiza que el reparto inicial por parte del Gobierno central sea justo y equitativo entre las Comunidades Autónomas.

Criterios de reparto: «Objetivo, equitativo, transparente»

Lopez Miras pidió que los criterios que ha seguido la UE para el reparto de fondos (PIB, población y tasa de desempleo) se apliquen para el acceso de las Comunidades porque «sería garantía de igualdad y no discriminación entre territorios» . Y solicita una «agencia evaluadora externa que asegure que el proceso es transparente y objetivo». También el presidente del País Vasco, Iñigo Urkullu (PNV) , instó a conocer cuanto antes los criterios de reparto de los fondos de la Comisión Europa así como los criterios del Gobierno central.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP) , reclamó «criterios, transparentes, objetivos y que se diseñe un sistema que combine tres aspectos (primero, concurrencia competitiva, sin arbitrariedad; segundo, proyectos viables y de futuro y, tercero, que se garantice una recuperación simétrica de las diferentes regiones europeas, teniendo en cuenta aspectos como la demografía, la renta per cápita o la dispersión de la población)».

Desde la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP) , exigió conocer los criterios de forma «urgente» y que sean transparentes. También interpeló a Sánchez sobre si va a solicitar la totalidad de los 140.000 millones. Una vez expresados los eslóganes independentistas, ya en castellano, Aragonès también pidió aparte «un Plan de Rescate económico y social» para los trabajadores afectados por la segunda ola y que «no renuncie a un solo euro» : «Se deben utilizar absolutamente todos los 140.000 millones».

Sánchez no renuncia a los 140.000 millones de euros

El presidente del Gobierno pidió la palabra para aclarar a los presidentes autonómicos que no renunciarán a los 140.000 millones de euros que le corresponden a España del fondo de recuperación europeo, según explicó la ministra de Política Territorial, Carolina Darias , en una rueda de prensa al término de la reunión. Aunque Sánchez sí que señaló que el Gobierno central priorizará los 72.000 millones euros de las transferencias que no deben ser devueltos.