Álvarez de Toledo confía en que Feijóo «integre» al centro-derecha pese a rechazar España Suma en Galicia

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, es una de las más firmes defensoras dentro de su partido de la iniciativa España Suma, con la que el PP pretende integrar al centro-derecha en una sola plataforma electoral para lograr superar a la izquierda en las urnas. Este martes, en la Diputación Permanente del Congreso, se ha referido al rechazo de Alberto Núñez Feijóo a una coalición así en su Comunidad, por no verlo necesario. «Estoy convencida de que el señor Feijóo hará también todo lo posible por sumar e integrar en su Comunidad».

Para Álvarez de Toledo, España Suma es uno de los proyectos «más importantes, más inteligentes, más nobles, más necesarios de la política contemporánea. Hace falta buscar los puntos de unión de los españoles, lo que nos une a los que defendemos unos valores democráticos compartidos». Por eso, al PP no le echa para atrás el rechazo sin matices de Ciudadanos. Según la portavoz popular, el PP dirigirá todos sus esfuerzos a que Ciudadanos abandone su inmovilismo y sus reticencias. «Tengo un lema, el día que me muera espero que esté en mi lápida: Por mí no quede».

«No se va a escatimar un solo esfuerzo para que esa iniciativa prospere y dé a los españoles una alternativa de centralidad y de razón», ha subrayado.

Sobre la postura de Feijóo en Galicia, Álvarez de Toledo cree que el presidente de la Xunta hará lo necesario para integrar: «Estoy convencida de que el señor Feijóo hará también todo lo posible para sumar e integrar en su Comunidad. Es una persona capaz de sumar y capaz de integrar, y estoy convencida de que él también lo hará».

La portavoz del PP en el Congreso se ha referido también a los cuatro meses transcurridos desde las elecciones generales del 28 de abril: «Del 28-A al 28-A han pasado ya cuatro meses, en los que el presidente Sánchez ha estado prácticamente de vacaciones, salvo cuatro o cinco días en los que se ha dedicado a unas frenéticas y fracasadas negociaciones con Podemos».

A su juicio, Sánchez se ha convertido «en el primer pasivo español en las dos acepciones del término. Un hombre que no hace nada, que pretende que se le haga presidente por su inmenso valor político, suponemos, pero se ha convertido en el primer pasivo español. Cuando él habla de bloqueo, yo le digo: ¿bloqueo dices, bloqueo preguntas? Bloqueo, Sánchez, eres tú».

Álvarez de Toledo ha advertido de que si se repiten las elecciones, el único culpable será Sánchez.