Almeida subraya que los socios de Sánchez son una línea roja para negociar los Presupuestos El nuevo portavoz nacional del PP acusa al presidente del Gobierno de no responder al «Plan B» jurídico que ha planteado Casado como alternativa al estado de alarma

José Luis Martínez-Almeida se ha estrenado hoy como portavoz nacional del PP , en el primer Comité de Dirección del nuevo curso político. En su primera comparecencia ante la prensa como portavoz del partido, Almeida ha dejado claro que el PP no negociará los Presupuestos Generales del Estado con Pedro Sánchez , mientras mantenga sus socios actuales. «Esa es la línea roja», ha subrayado.

«Somos incompatibles con las políticas de los socios del Gobierno de Sánchez», ha señalado Almeida, quien ha recordado además que el PP ni siquiera conoce el proyecto de cuentas que pretende impulsar el Ejecutivo. Sobre el llamamiento a la unidad de Sánchez, se ha preguntado si esa unidad se articulará en torno a Bildu, ERC o PDECat.

Almeida ha recordado que Sánchez ni siquiera ha conseguido llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos con sus socios, y ya está pidiendo el apoyo de la oposición.

El portavoz nacional del PP ha explicado que Pablo Casado acudirá a La Moncloa el próximo miércoles, después de seis meses en los que Sánchez no ha contactado con el líder de la oposición. Almeida ha subrayado que Casado no irá para hacerse la foto, sino que irá con «la mejor predisposición» y pondrá sobre la mesa sus 11 pactos de Estado, incluido el Pacto Cajal por la Sanidad , para afrontar el futuro inmediato de España. «Queremos hablar de España y de los españoles», ha señalado.

«Estas reuniones llegan tarde. Cómo es posible que no se hayan producido antes», ha criticado el portavoz popular.

Almeida ha reconocido que las comunidades tienen una distinta dificultad ante la pandemia en este momento, pero ha señalado que debe haber un único marco normativo. «El Gobierno no ha respondido al Plan B jurídico del PP. En una democracia, el Gobierno debe responder y dar la cara, y si no está de acuerdo, que lo diga y explique en qué discrepa». «Es muy difícil dialogar con un Gobierno y un presidente del Gobierno que no responde».