Ábalos y Sánchez encabezan la lista de parlamentarios con más ausencias

Con la mirada puesta en septiembre, muchas tiendas ya exhiben el cartel de 'la vuelta al cole'. Pero ese regreso no solo interpela a los estudiantes. También alcanza a los adultos y, entre ellos, a los políticos que están a punto de iniciar su curso. ... Su centro 'escolar' es el Congreso de los Diputados, un espacio regido por normas claras: el Reglamento de la Cámara Baja, aprobado en 1982, obliga a los diputados a asistir tanto a los plenos como a las comisiones.

Sin embargo, en la práctica, esa obligación se ha convertido en papel mojado para algunos protagonistas del hemiciclo. Cinco destacan especialmente por su reiterada ausencia: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; José Luis Ábalos, exministro de Transportes y hoy integrante del Grupo Mixto; Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, y Gerardo Pisarello, diputado de Sumar. Son ellos quienes acumulan más faltas desde el arranque de la legislatura.

Desde el inicio del curso parlamentario, en septiembre de 2023, Sánchez encabeza la lista. Estuvo ausente en 671 de las 1.219 votaciones celebradas hasta el pasado julio, con 52 días completos sin acudir al Congreso y cuatro días de ausencia parcial. Es necesario recordar que Sánchez, además de su agenda nacional, debe realizar numerosos viajes al exterior justifcando parte de sus ausencias en los plenos. Le sigue Ábalos, con 461 votaciones ausentadas, que suma 28 días completos sin asistir y seis días parciales. En tercer lugar aparece Feijóo, con 450 ausencias y 48 días completos sin presencia en el hemiciclo. Díaz acumula 401 votaciones no ejercidas y un total de 37 días completos de ausencia. Por último, Pisarello cierra la lista con 189 votaciones perdidas y trece días de inasistencia total.

Sin embargo, la intensidad de las ausencias no ha sido constante. Durante el primer curso parlamentario (de septiembre de 2023 a agosto de 2024), fue Sánchez quien más se ausentó. Pero en el segundo curso político (de septiembre de 2024 a julio de 2025), quien ha destacado es Ábalos: 376 votaciones perdidas de las 693 celebradas en ese periodo (54,3 por ciento) y 24 días completos sin asistir, más cuatro días parciales. Unos datos -el triple que en el anterior periodo- que coinciden con su imputación en noviembre del año pasado. Tras el exministro, el segundo más ausente este último año ha sido Feijóo, con 274 votaciones no realizadas y 34 días completos fuera del Congreso. En tercer lugar se sitúa el jefe del Ejecutivo, con 252 votaciones no ejercidas y 30 días de ausencia completa.

La vicepresidenta tampoco tuvo un segundo curso especialmente activo. No ha participado en 377 votaciones, lo que equivale a un tercio del total, y ha acumulado 35 días completos sin acudir al Congreso, además de nueve días parciales. Por su parte, Gerardo Pisarello cierra el ranking de ausentes: 118 votaciones no ejercidas, trece días de ausencia total y nueve parciales. En este caso, parte de sus incomparecencias se justifican por motivos familiares.

Punto de inflexión

El punto de inflexión en el comportamiento parlamentario de Ábalos fue su salida del Grupo Socialista el pasado 27 de febrero de 2024. Hasta esa fecha, había votado en línea con el PSOE. A partir de entonces, su actitud cambió tanto en la frecuencia de asistencia como en el sentido del voto. Desde que pasó al Grupo Mixto, se han celebrado 1.141 votaciones, de las cuales Ábalos ha votado con el PSOE en 639 ocasiones se ha desmarcado en 19 votaciones y ha estado ausente en 461. Aunque su posicionamiento no ha sido determinante en las votaciones, sí ha marcado distancia en debates sensibles: la reforma electoral europea, el reconocimiento del candidato opositor venezolano o la política de vivienda. En todos ellos ha votado de forma distinta al PSOE.

Desde marzo de 2024, adoptó además una posición crítica en otro ámbito concreto: los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades. No es asunto baladí: fue esta comisión la que tramitó su declaración de actividades. tras el estallido del caso Koldo.