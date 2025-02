El otro 12-O. Valientes, curiosos, y el público en los tanques

La mañana ha amanecido azul, templada. Un día como para echarse novia formal que diría el poeta. De esos azules de octubre cuando la patria brilla más. En la glorieta de alrededor de Atocha, en los bares de natural nocherniegos, en uno de ellos en ... concreto, y aquí la publicidad se paga, la soldadesca, dicho con cariño, calma nervios con la repostería madrileña (hidrato puro).

Se van mezclando los reemplazos policiales. Los que han custodiado el recorrido, y los que entran al mismo recorrido a la mañana. Unos con cara de 'buenos días' y otros con las ojeras del frío de una noche, que no anda el mundo para dejar nada al albur.

Jaca, Viator, Cerro Muriano

Pero un bar madrileño reconvertido en una cantina de Viator, de Jaca, de San Javier (provincia de Murcia) tiene estas cosas. Los 'paracas' saludadores a compañeros ignotos de otras divisiones, y un escucharse «hoy es un día de fiesta» que es previo al «bocadillo de calamares con tortilla» que, los artilleros, «mira la bombeta», se piden. Toman la carta del bar con la postura, y la apostura, de quien sostiene un mapa de operaciones. Afuera, el paseo de Santa María de la Cabeza con tanques, camionetas blindadas, y el verde (sic) que ya ha tomado Madrid. Julio lleva una bandera nacional aún con las dobleces de haber sido comprada 'ex profeso'; no le sale el bozo y ya quiere ser «informático para el Ejercito». Su padre ríe, y parece pensar que algún hervor le vendría bien antes de entrar a lo castrense.

Más allá, y en el mismo paseo llegando a Atocha, altos mandos y clase de tropa van entrando al bar, que es donde, antes del desfile, todo 'contracronista' ha de establecer su puesto de mando. Mensajes de voz a la novia, como en un homenaje al tema 'Margarita se llama mi amor' donde van más o menos cuadrando, a un amor lejano o cercano, a qué hora saldrán por el televisor. Los acentos se multiplican, de Cerro Muriano se intuye la cercanía cordobesa. De Murcia, también. En el telediario pasan imágenes de Israel. El «soldado Robles», sevillano, nos habla de la 'supercat' que va a ir remolcando un vehículo. Acaso porque el agua de Madrid, por mucho que sea buena, no sirve para desfilar con brillo a Infantería de Marina.

Paloma lleva un 'look' como francés, pero su enseña nacional va enhiesta desde el bolso al sobaquillo, y se va con las amigas a los vehículos castrenses a algo como un selfie. El militar custodio mira con algo de resignación, pero sabe que el músculo blindado, al ciudadano lego en Defensa, le genera la sensación de seguridad. Y esa batalla siempre hay que ganarla. Es demasiado temprano aún como para que se inicie el piterío contra Sánchez. Bajo un toldo y en el café, la oficialidad guarda un banderín tocado por Cruz de San Andrés, porque este cambio de recorrido por las obras del Bernabéu ha cambiado la logística. La Guardia Civil, de gala, afina armas y trompetas. Sin disfrazarse del noviembre de Lorca.

Dos señoras, mayores, de la mano, que no se identifican, se le detienen un momento al reportero. «Nombre no te le doy, que me da miedo mucho. Pero hoy es un día de gozo, me la llevo a ver tanques». Y allí que van, chicas de oro que tienen en el Ejército a un amigo. Llevan zapatillas de caminar, y sonríen y hacen sonreír a los uniformados. Y hay que dejar al militar, y volver al espontáneo; al que sale madrugando. Como Luis, «gallego y español», que ya, con la bandera comprada por su «paisana», exclama que «Sánchez es un payaso» y dice algo, además, de «unas piedras» que no se sabe si es conjuro celta. Como el 'Que te vote Txapote' cuando hizo aparición el que está en funciones y en estado de amnistía.

En el 'meeting point' de Santa María de la Cabeza pasa de todo siempre, aunque hoy pasa distinto. En Santa María de la Cabeza, Artillería ofrece subir a la ametralladora del SK 95, una joya construida en Santiago. Gemma y Julia, «es muy fuerte ver la vista desde arriba con la ametralladora y todo».

Humildad castrense

Más abajo la EADA (Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo), cuenta que sus compañeros hicieron la «evacuación» de españoles de Israel. Desayunan, sí. Pero con algo de preocupación en el alma. Los alardes de valentía hay que sacárselos a estos héroes con fórceps. Pero se sacan. La humildad del soldado.

Están los curiosos. Como Emiliana Morales Morelos, de la avenida Medina Azahara de Córdoba, que mete un grito que se clava en las canillas: «Viva el Ejército español». Luego, en vista del éxito, explica que ha «venido con su hermano a ver a 'esta gente» «. Y tenía prisa. En las televisiones, antes, se ha visto a Margarita Robles; los civiles no han girado el pescuezo. Los castrenses algo. Se trata del Líbano.

Más allá el pitido a Sánchez se ha oído más que las salvas. Es que Madrid es así. El día de las flores a España, al Pilar; el día de nuestras oraciones por los que están en primera línea de fuego.

Ha salido el día azul, como para echarse novia formal, hay que reiterar al vate, y para que la Patrulla Águila muestre músculo en las terrazas de la gente 'cool' que apura el último Nivea del año. A la representación de Hacienda, sol y sombra, tras el arrebato marcial con la Policía Nacional y la Guardia Civil en el desfile, se ha escuchado un «a esos no», de un padre medio en broma. Y ya en tirantes.