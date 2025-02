Rajoy y Aznar intentan impulsar a Casado, que ya se ve en «empate técnico»

Pablo Casado eligió Lalín, en Pontevedra, para su mitin central de campaña. Ante unas 1.500 personas, que participaron en el «Magosto popular», previo pago de 10 euros por cabeza, el presidente del PP pidió a los suyos un «impulso final» para superar al PSOE, y aseguró, en un alarde de optimismo, que ahora mismo hay «empate técnico» y tiene las «mismas opciones» que Pedro Sánchez para poder formar Gobierno . La realidad refleja, sin embargo, una fuerte subida de Vox en las últimas semanas, que ha frenado el crecimiento del PP por la derecha. En esta situación, que preocupa en el equipo de Casado, José María Aznar irrumpirá en la campaña mañana, lunes, mientras otro expresidente, Mariano Rajoy, carga su agenda de actos electorales.

La «moderación y centralidad» que Casado ha querido imprimir en el PP en los últimos meses le ha permitido «recuperar el centro», como indican dirigentes populares. Pero el flanco derecho empieza a flojearle, con un Vox que ha crecido con fuerza, sobre todo a raíz de los disturbios en Cataluña y la exhumación de los restos de Franco . El candidato del PP ha endurecido en los últimos días sus ataques contra Sánchez y ha dado más contundencia a sus mensajes sobre Cataluña y la respuesta que debe darse a los independentistas. Pero Vox sigue creciendo, y han empezado a encenderse luces de alarma, porque esa subida ha frenado en parte la tendencia al alza del PP.

En esa situación, Aznar protagonizará un acto en plena campaña el lunes, cuando inaugure el Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico y la Universidad Francisco de Vitoria. El expresidente tiene previsto hablar de liderazgo político y de la importancia de la coherencia política, y responderá preguntas de los alumnos. Aznar también tuvo un protagonismo especial en las elecciones de abril, cuando advirtió a los votantes del centro-derecha de que la división solo beneficiaría al PSOE, y pidió unidad en torno al PP y a Casado.

En esta campaña había cobrado más protagonismo Rajoy , quien pudo comprobar cómo tras el derrumbe de abril Casado se distanció más del aznarismo y hacía perder peso a FAES dentro de su equipo, con un cambio total en su gabinete, y además apostó como número dos por Ana Pastor, muy cercana a él. Rajoy tiene la agenda cargada de actos en esta campaña.

Ayer Rajoy estuvo en Antequera junto al número uno por Málaga y portavoz de la campaña del PP, Pablo Montesinos , y tiene previsto coincidir en otros actos con Ana Pastor, como el de Toledo. También hará acto de presencia en Galicia. En concreto, este martes estará en Pontevedra y en Vigo. El anuncio de la publicación de su libro sobre la etapa de Gobierno, «Una España mejor», le ha dado aún más relevancia.

Ayer, en Antequera, Rajoy advirtió de que en España se está viviendo «de las rentas políticas de otros gobiernos». «Pero la cosa ya empieza a no ir como nos gustaría, porque no se hace lo que hay que hacer y se hace lo que no hay que hacer», sentenció. El expresidente subrayó que Casado es la única alternativa «a los que existe ahora en España».

Rajoy, por el centro más moderado, y Aznar, por la derecha, intentarán impulsar la candidatura de Casado, que según fuentes populares se estancó tras la exhumación de Franco , mientras Vox empezó a subir más fuerte. En este inicio de campaña, Casado está insistiendo en llamar a los votantes de Vox y de Ciudadanos para que voten al PP como «única alternativa» a Sánchez.

El aviso de Feijóo

En Lalín, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo , profundizó en esa misma idea. En un mensaje tajante sobre lo que significa la fragmentación del centro-derecha, recordó que Vox y Ciudadanos se van a quedar en blanco en su Comunidad, «pero sus votos van a favorecer directamente al PSOE». «Todos cabemos en el PP», subrayó. «El PSOE sabe que puede perder, y por eso busca señuelos para dividir el voto, y dará a Vox todo el protagonismo mediático para conseguirlo».