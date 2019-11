Casado acusa a Sánchez de buscar otro pacto «Frankenstein» con el voto de Bildu «En Halloween ha dicho que se quiere volver a disfrazar, entre truco y trato nos ha mostrado su trato»

Álava es una de esas circunscripciones que el Partido Popular tiene bien remarcadas en su mapa electoral. En abril, se quedó sin escaño por la división del voto del centro-derecha, y se lo llevó Bildu. Ahora, los populares esperan recuperarlo, ahí y en Vizcaya. Pablo Casado ha llegado hoy a Vitoria, en el primer día de campaña, para apoyar a sus candidatos y para pedir la unidad del centro-derecha, ya que Sánchez, «el día de Halloween, ha confirmado que se quiere volver a disfrazar de Frankenstein», con un nuevo pacto con Podemos y los nacionalistas.

En un acto ante unas 700 personas, según el PP, Casado ha pedido disculpas por su retraso, ya que él venía desde Madrid en furgoneta, «y no en jet privado, como Sánchez».

El presidente del PP ha endurecido sus ataques contra Sánchez en este inicio de campaña y le ha reprochado que quiera reeditar el Gobierno Frankenstein, con los populistas, los independentistas e incluso con Bildu. Después de varias semanas dudando «entre truco o trato», Sánchez hoy, ha comentado Casado,«ha mostrado su trato».

Casado cree que Sánchez sabe que va perdiendo el «referéndum» en que ha convertido las elecciones del 10 de noviembre, y por eso habla de pactos ya. Pero el líder del PP ha recordado que Sánchez «no sabe dialogar ni pactar». Lo que quiere, ha señalado, es que se le proclame «presidente súbito, que le coronemos Rey de España, que ya sabemos que le gusta el besamanos».

Para evitar ese nuevo Gobierno Frankenstein, Casado ha dejado claro que solo sirve votar al PP, para evitar que Bildu «sea determinante». Y el mejor ejemplo lo ha encontrado en Álava.

Javier Maroto no pudo conseguir el escaño de Álava el 28 de abril por 383 votos. Se lo quedó Bildu. Lo más sangrante para el PP es que Ciudadanos y Vox se llevaron algo más de 12.000 votos, y que no sirvieron para nada. Por eso, el PP es especialmente sensible aquí a una fragmentación que solo beneficia a la izquierda y a los nacionalistas. En Álava se reparten cuatro escaños, y hay cinco partidos que se los disputan: PNV, PSE, Podemos, PP y Bildu. De ahí que la unidad del centro-derecha sea especialmente importante.

Casado ha apostado en Álava por Marimar Blanco, a la que ha llamado «patrimonio nacional», porque la quiere «todo el mundo». El líder del PP ha señalado que los votantes de centro-derecha no pueden consentir que Bildu, los que siguen sin condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, gane a la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

Entre sus críticas directas a Sánchez, Casado ha reprochado al presidente en funciones que después de no ser capaz de garantizar la seguridad en un partido como el del Barcelona-Real Madrid, pretenda ahora dar lecciones por el mundo al ofrecer Madrid como sede de la Cumbre del Clima. Casado apoya que esa cumbre se celebre en España, y de hecho ha señalado que ha hablado con el alcalde y la presidenta autonómica de Madrid para que pongan todas las facilidades, pero ha ironizado sobre la incoherencia de Sánchez.

Los elogios de Alonso

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha dedicado grandes elogios al cambio de su partido en los últimos meses. «Estos meses se ha asentado una alternativa que es la de Pablo Casado y la del PP», ha asegurado Alonso, quien ha destacado que desde abril se ha visto «un discurso sólido, una actitud generosa, de Estado, pensando en la gente, una persona con altura, una persona que tiene la categoría, la fuerza y el discurso» necesarios para ganar.

En el acto de Vitoria han intervenido los candidatos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Precisamente, Beatriz Fanjul, en la candidatura de Vizcaya, se ha referido al líder socialista como «el infame doctor Sánchez».

Marimar Blanco, número uno por Álava, ha asegurado que la percepción ante las elecciones «es muy buena». «La gente está con muchas ganas de cambio, los alaveses no quieren a Sánchez porque saben que está poniendo en peligro la unidad de España, el empleo y el futuro de nuestros hijos».

«Somos la única opción posible aquí capaz de sacar un escaño que se oponga a la continuidad de Sánchez en La Moncloa», ha subrayado Blanco.

«Si dividimos el voto, Sánchez se queda. Si votamos al PNV, Sánchez se queda», ha advertido la candidata por Álava. «Dividir el voto significa que gana Bildu, y esto no puede volver a ocurrir». «Si unimos el voto, pierde Bildu y pierde Sánchez».