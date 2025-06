El transporte de mercancías por carretera apuesta por mejorar la imagen del sector y los salarios para terminar con la escasez de conductores

El transporte de mercancías por carretera vive años clave y tiene ante sí retos que son más que mayúsculos. Las normativas medioambientales europeas se abalanzan sobre el sector y también lo hace la escasez de conductores, que dibuja un escenario crítico para la ... próxima década. ¿Cuál es la solución? «Tiene que mejorar la imagen de la profesión y las condiciones para atraer conductores al sector», ha apostillado este miércoles José Manuel Pardo, presidente del comité de asuntos sociales de IRU en el acto de celebración del 65º aniversario de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), celebrado en el Palacio de Convenciones de La Granja (Segovia).

Durante una mesa de debate en la que han participado agentes de todas las patas del sector, el representante de la gran patronal europea del camión ha asegurado que en muchas ocasiones esa mejora de condiciones pasa por aumentar los salarios, pero el problema está en que la estructura de convenios en España está muy fragmentada, con 54 acuerdos laborales provinciales. «Habíamos hecho un esfuerzo para intentar unificar las condiciones salariales, poniendo unos mínimos con carácter nacional, pero en buena medida debido a la entrada en el debate de la reducción de la semana laboral a 37,5 horas, los sindicatos no han querido seguir negociando», ha aclarado.

A corto plazo, la solución seguirá estando en atraer trabajadores desde países extracomunitarios, como ha reconocido Pardo. La IRU, de hecho, está presionando ahora en Bruselas para que se autorice la homologación de la formación profesional de países terceros para facilitar la llegada de más trabajadores.

Otra fuente para el sector está en la fuerza laboral femenina, que en el transporte de mercancías por carretera es bastante escasa y representa en torno al 10%. Según Pardo, el sector también trabaja en una línea de actuación para promover la integración de conductoras, que está funcionando con cierto éxito en el transporte de viajeros, donde las mujeres ya representan el 20% de los empleados, más que en ningún otro país de la UE.

Otra de las alternativas a futuro para bregar con la escasez de conductores está en el camión autónomo, pero el presidente de Astic, Marcos Basante, lo ve «todavía bastante lejos».

Camión eléctrico

El otro quebradero de cabeza para los transportistas está en descarbonizar las flotas, que si ya de por sí está resultando complicado para el automóvil, mucho más lo es para el camión por la escasez de alternativas al motor de combustión. Lo sufren los operadores, pero también los fabricantes y las empresas energéticas que son los que tienen que proveer al sector. Sobre las fuentes de energía alternativas, Pierre-Yves Sachet, vicepresidente ejecutivo de Mobility & New Commerce de Moeve, ha reconocido la dificultad para que el hidrógeno verde sea una realidad a corto plazo para el camión y tampoco el motor eléctrico. «El camión requiere de mucha más potencia que el coche y se necesita instalar cargadores de mayor dimensión», ha explicado.

Para Felipe Navascúes, director de Stellantis Drive For You, se trata de un momento «de transición total» en el que los fabricantes tienen unos objetivos de emisiones que cumplir y si no lo hacen se exponen a multas multimillonarias. «Necesitamos tener un modelo de ventas donde estén los eléctricos compensados con combustión para no exceder el objetivo de emisiones. No consideramos que la transición se esté realizando de una forma natural», ha apuntado.

Tampoco Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, se ha mostrado convencida con que la electrificación de las flotas sea viable a corto plazo y ha apuntado a que Europa debe realizar la transición ecológica pensando en las necesidades del sector. «La descarbonización es un objetivo que nadie discute, pero Europa se está autoflagelando», ha lamentado Blázquez, recordando el «momento crucial» que vive la UE, cuando EE.UU. Ataca con el «juego de los aranceles» y China está apostando por ser «un gran jugador en la automoción».

Como eslabón último de la cadena, los que sufren las consecuencias de la transición ecológica son los cargadores, a los que se le incrementan los costes porque tienen en el transporte uno de sus mayores gastos. «Este último año ha subido de forma drástica neumáticos, seguros, personal…y ahora cuando contratas con el operador logístico y hay sobrecoste, el precio lo tiene que asumir el cargador», ha lamentado Miguel Ángel García Jiménez, director de aprovisionamiento y transporte de los supermercados Coviran.

Durante el acto, también han intervenido Rocío Báguena, secretaria general de Transporte Terrestre; Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme y José Luis Sanz, consejero de Movilidad de Castilla y León.