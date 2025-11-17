Suscribete a
Las tecnológicas chinas superan la incertidumbre y recuperan la confianza de los mercados

La relajación de la presión regulatoria interna, la mejora de los resultados y la apuesta por la IA vuelven a colocar a los gigantes del país en el foco inversor

China pisa el acelerador en la carrera por el liderazgo tecnológico

El impulso generado por DeepSeek sirvió de catalizador de confianza para todo el ecosistema innovador chino
Adrián Espallargas

Las tecnológicas chinas vuelven a mostrar un dinamismo que no se veía desde hace tiempo. Tras unos años marcados por el aumento de la presión regulatoria y la desconfianza de los inversores, 2024 y 2025 han sorprendido con un rebote que las ha llevado a ... niveles que no se registraban desde 2021. La innovación se ha acelerado, la inteligencia artificial ha tomado el liderazgo y el capital ha regresado con menos recelo. Al mismo tiempo, el clima político en el gigante asiático se ha vuelto más receptivo a la inversión privada. En este contexto, China encara 2026 dispuesta a disputar a Estados Unidos el control de las tecnologías de frontera, desde los chips hasta los vehículos eléctricos.

