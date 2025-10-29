Suscribete a
El Santander no ve «necesidad» de entrar en operaciones en España y reclama facilitar las fusiones en Europa

El consejero delegado, Héctor Grisi, señala que son fuertes ya en nuestro país y seguirán insistiendo en el crecimiento orgánico

El ejecutivo destaca que no piensan competir de manera «irracional» en el negocio de hipotecas, aunque eso suponga perder cuota

El Santander logra beneficios récord de 10.337 millones hasta septiembre con el impulso de España y Estados Unidos

Héctor Grisi, consejero delegado de Banco Santander
Daniel Caballero

Banco Santander no piensa en entrar en operaciones corporativas en España. El consejero delegado, Héctor Grisi, ha destacado en rueda de prensa de presentación de resultados trimestrales que nuestro país es un mercado maduro donde ya tienen suficiente peso y escala para competir: « ... Los números van muy bien. No sentimos necesidad de hacer ninguna adquisición en España. El negocio está muy fuerte, podemos competir y tenemos la escala adecuada para mantener ese nivel».

