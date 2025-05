Repsol suma más de 2,6 millones de clientes de luz y gas, y mete presión a las grandes eléctricas

Repsol está en una encrucijada con respecto a su negocio. Es la gran petrolera española, y, a su vez, uno de los principales agentes en el sector eléctrico a nivel comercial. Así lo ha hecho constar el CEO de la compañía, Josu Jon ... Imaz, en la Junta General de Accionistas celebrada este viernes, donde ha presumido de los más de 2,6 millones de clientes que tiene ahora mismo en los segmentos de luz y gas.

El propio Imaz ha señalado que desde 2018 es la compañía que más crece en este negocio. Según los últimos datos oficiales de la CNMC –a mediados de 2024–, Iberdrola y Endesa, con 10 y 9 millones de clientes respectivamente, gobiernan este mercado, pero Repsol se acerca a pasos agigantados.

Además, es un momento clave en este negocio teniendo en cuenta que, tras el apagón, los precios se han vuelto a disparar. Una situación que beneficia a los 'outsider' del mercado que pueden ajustar sus promociones.

Sobre su actividad como compañía multienergética, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, puso en valor la apuesta de la compañía por los combustibles renovables ya que, al funcionar con vehículos de combustión interna, «se protege la industria del petróleo de una forma decidida».

«No hay que sustituir nada», aseguró, aunque pidió, eso sí, que deberían competir el vehículo eléctrico y el vehículo de combustión «en igualdad de condiciones ambientales». «Porque los dos, el vehículo eléctrico y el vehículo de combustión interna, son neutros en emisiones, desde el tubo de escape a la atmósfera. Evidentemente, el potenciar los combustibles renovables, básicamente, lo que permitiría es que una parte importante de la movilidad funcionase con productos líquidos, que no son emisores, o que son neutros en emisiones, en toda su cadena de valor», dijo.

Por ello, Brufau pidió que no se parta de la premisa de tener una única opción, la del vehículo eléctrico. «No digo cuál tiene que ser mejor, dejemos que compitan. No prejuzguemos. No prejuzguemos y al mismo tiempo que prejuzgamos, nos cargamos o destruimos una industria», ha indicado.

Cambio para descarbonizar

El presidente de Repsol ha pedido a Europa, en el transcurso de la Junta de Accionistas, que se debe apostar por un plan de acción para impulsar la descarbonización del sector del refino, ya que es «el camino más fácil» para descarbonizar la sociedad, así como una visión basada en «menos ideología y más tecnología».

«El refino es crítico para descarbonizar la sociedad. El refino ha demostrado que es capaz de producir combustibles con baja intensidad de carbono, es capaz de invertir en eficiencia energética, es capaz de producir biocombustibles renovables, etc», ha asegurado Brufau.

Así, consideró que el problema de las autoridades es que ven al refino «como un punto de partida que está subordinado a las compañías o a los sectores que utilizan los productos del refino y, por tanto, creen que regulando a los productos, a los sectores consumidores del refino, pues consiguen reducir el refino».

No obstante, Brufau se mostró convencido de que «la sensibilidad» de la Comisión Europea irá «en la dirección adecuada». «Como hace Estados Unidos», subrayó, ya que el sector del refino es estratégico para Europa y España, produciendo más del 95% del combustible para el transporte de personas y mercancías y el 50% de las materias primas par la industria química en el continente.