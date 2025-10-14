El presidente de la Fed advierte sobre la desaceleración en la creación de empleo en EE.UU.

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, advirtió el martes que los riesgos para el empleo habían aumentado en los últimos meses, señalando una fuerte desaceleración en la creación de empleo en la principal economía del mundo.

«Si bien ... la tasa de desempleo se mantuvo baja hasta agosto, el aumento de las nóminas se ha desacelerado drásticamente, probablemente en parte debido a una disminución en el crecimiento de la fuerza laboral debido a una menor inmigración y participación», declaró en una conferencia en Filadelfia.

El crecimiento económico parece mantenerse estable, asegura Powell

No se han publicado datos oficiales de empleo para septiembre debido al cierre del gobierno estadounidense, pero las cifras del sector privado apuntan a una marcada desaceleración en la contratación el mes pasado.

A mediados de septiembre, los funcionarios de la Fed decidieron recortar las tasas de interés por primera vez este año, votando abrumadoramente a favor de una reducción de un cuarto de punto porcentual para ayudar a apuntalar el debilitado mercado laboral.

En la reunión de septiembre, las autoridades de la Fed pronosticaron recortes adicionales de 50 puntos básicos este año, lo que sugiere medidas adicionales en las dos decisiones restantes sobre las tasas que tomará el banco este año, en octubre y diciembre.

«En este mercado laboral menos dinámico y algo más débil, los riesgos a la baja para el empleo parecen haber aumentado«, declaró Powell, señalando que las expectativas de inflación a largo plazo se mantuvieron alineadas con el objetivo de la Fed del 2%.

«El aumento de los riesgos a la baja para el empleo ha modificado nuestra evaluación del balance de riesgos», afirmó, añadiendo que «no existe una vía libre de riesgos para la política monetaria mientras navegamos por la tensión entre nuestros objetivos de empleo e inflación«.

El banco cuenta con un doble mandato del Congreso para actuar de forma independiente y abordar tanto la inflación como el empleo.

«Tanto la oferta como la demanda en el mercado laboral han caído de forma drástica y rápida», declaró Powell.

«El hecho de que la tasa de desempleo apenas se haya movido es en sí mismo notable, y sugiere que se mueven aproximadamente al mismo ritmo, aunque, por supuesto, la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, lo que sugiere que la demanda se mueve un poco más rápido que la oferta«, añadió.

Los operadores de futuros actualmente ven una probabilidad superior al 95 % de que la Fed recorte los tipos de interés en medio punto porcentual adicional este año, según datos de CME Group.

Powell también insinuó el martes que la Fed podría dejar pronto de reducir el tamaño de su balance, que se disparó al inicio de la pandemia de COVID-19, cuando el banco central estadounidense acumuló bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas (MBS) para apoyar la economía.

«Nuestro plan, establecido desde hace tiempo, es detener la reducción del balance cuando las reservas estén ligeramente por encima del nivel que consideramos consistente con unas condiciones de reservas abundantes», declaró. «Podríamos acercarnos a ese punto en los próximos meses».