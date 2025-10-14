Suscribete a
ABC Premium

El presidente de la Fed advierte sobre la desaceleración en la creación de empleo en EE.UU.

Los datos oficiales sobre el empleo no se han publicado aún para el mes de septiembre debido al actual cierre del Gobierno estadounidense, pero cifras del sector privado apuntan a una marcada bajada en las contrataciones el mes pasado

Powell abre la puerta a una bajada de tipos entre la preocupación por el empleo y la presión de la inflación

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, asiste a una conferencia de prensa en Washington
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, asiste a una conferencia de prensa en Washington REUTERS

AFP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, advirtió el martes que los riesgos para el empleo habían aumentado en los últimos meses, señalando una fuerte desaceleración en la creación de empleo en la principal economía del mundo.

«Si bien ... la tasa de desempleo se mantuvo baja hasta agosto, el aumento de las nóminas se ha desacelerado drásticamente, probablemente en parte debido a una disminución en el crecimiento de la fuerza laboral debido a una menor inmigración y participación», declaró en una conferencia en Filadelfia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app