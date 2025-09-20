Suscribete a
El PP propone que Renfe recupere sus compromisos de puntualidad

El objetivo es que se vuelva a reintegrar parte del dinero, o todo el billete, cuando los retrasos sean de más de 15 o 30 minutos

La puntualidad ha bajado del 84% que había en 2022, a poco más del 60% este pasado verano

Los retrasos se han disparado
Los retrasos se han disparado
Raúl Masa

Viajar en tren se ha convertido en una odisea. Hace años, coger el AVE era síntoma de puntualidad. No hacerlo tenía sus consecuencias. Precisamente eso es lo que quiere recuperar el Partido Popular. Por ello, el grupo parlamentario de los populares ha presentado una ... proposición no de ley (PNL) con el objetivo de instar al Gobierno para que Renferecupere «de forma inmediata los compromisos de puntualidad y devoluciones en los servicios de alta velocidad y larga distancia».

