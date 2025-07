Montero apunta al «sabotaje» en el caos de Renfe y responsabiliza a los operadores privados

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no descarta el «sabotaje» a los trenes de Renfe. Lo ha indicado en una conversación junto a miembros de Sumar en la reunión mantenida entre representantes de ambos partidos. «Y yo incluso he planteado si hay un cierto sabotaje, yo no lo puedo entender. Yo soy usuaria de ese AVE», ha expresado.

Antes de comenzar el encuentro entre Félix Bolaños y María Jesús Montero con miembros del socio mayoritario del Gobierno, la vicepresidenta se ha referido a este nuevos caos. Una nueva avería en la catenaria dejó parados los trenes de la línea Madrid-Andalucía e incluso cientos de pasajeros llegaron a quedar atrapados en los convoyes durante varias horas. Montero ha responsabilizado a las compañías privadas.

Así, ha puesto el foco en los 'Ouigo', la última de las compañías que ha incorporado sus trenes de alta velocidad a España. «Con los 'Ouigo', sí, porque dicen que esas máquinas tienen dificultades, entonces es una máquina que está haciendo que se pare y que provoque un retraso en toda la cadena», expresa la vicepresidenta primera, mientras dialoga con el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

La titular de Hacienda ha denunciado asimismo el tiempo que emplean estas compañías en hacer las tareas de mantenimiento. «No retiran los trenes de las vías, tardan en retirar el tren de la vía y eso afecta a todo», ha remachado, para entrar posteriormente en el tema de los precios. Finalmente, Montero ha terminado apuntando al citado «sabotaje». «Yo no lo puedo entender. Yo soy usuaria de ese AVE», ha terminado.