Los bajos precios de los últimos meses habían hecho que nos confiáramos pero, tras el ataque de Israel a Irán, el petróleo puede recuperar el protagonismo perdido.

El impacto en el precio puede ser por dos caminos distintos. El primero es por lo que ... pueda suponer la reducción de oferta iraní en el mercado. Y el segundo, y sin duda más grave, es por las consecuencias de la eventual respuesta de Irán en la región.

Las exportaciones de petróleo iraní podrían reducirse. Llevan años reduciéndose -actualmente están por debajo de los 2 millones de barriles diarios- lo que sitúa su peso en algo irrelevante, menos del 2% de la oferta mundial. El resto de los países productores con la OPEP a la cabeza podría cubrir este eventual quebranto sin mayor esfuerzo. La reducción de las exportaciones iraníes vistas con algo de perspectiva serviría para reequilibrar un mercado que está sobreabastecido. En estas circunstancias, el precio del petróleo volvería a situarse más cerca de los 70 dólares el barril que los 80 dólares de la última semana, recuperando la senda descendente de los últimos tiempos lo que, nunca mejor dicho, es gasolina para el consumidor mundial.

El riesgo es que la respuesta iraní interrumpa el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo transita por este canal que está flanqueado por Irán. En el peor de los escenarios el precio del petróleo podría volver a los 130 dólares el barril. Lógicamente las consecuencias para la actividad y los precios son evidentes. La inflación repuntaría con fuerza y el crecimiento de la economía mundial sufriría un fuerte revés.

Hasta la fecha Irán nunca ha cerrado el estrecho de Ormuz. El interés de Donald Trump por mantener los precios bajos es evidente. El resto de los países de la región, aunque han condenado el ataque de Israel no está en absoluto alineados con Irán por lo que una respuesta concertada está descartada. No es una situación ni por asomo parecida a la de los años setenta. De momento hay más preguntas que respuestas y la incertidumbre probablemente se va a mantener en el corto plazo lo que presionará al alza los precios. Ahora, viendo lo que ha pasado en la región en el último año, no es en absoluto descartable que se termine de producir el vuelco que apuntan los últimos acontecimientos, lo que desde el punto de vista económico supondría para bien un antes y un después.