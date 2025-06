La semana pasada en un encuentro que anualmente reúne a la industria de los fondos de inversión, el presidente de la CNMV en su intervención con la que daba la bienvenida al evento abogó por invertir en bolsa española.

La necesidad de dotar de ... profundidad al mercado de capitales español es lo que está detrás de este llamamiento. Los datos hablan por sí solos. El dinero invertido en la bolsa española por los fondos de inversión que se distribuyen en España es ridículo. No llega al 2%. Detrás de esta realidad hay un cúmulo de factores. Una aversión al riesgo demasiada elevada que es consecuencia básicamente de la falta de cultura financiera. El español medio invierte básicamente en ladrillo y en depósitos. La crisis del 2008 no sirvió para que los españoles superaran la querencia a enterrar en ladrillos lo mucho o poco que van ahorrando en la falsa creencia de que es una inversión segura. En muchos casos, los retornos que obtiene un particular en el ladrillo no puede considerarse una inversión.

Son bajos en el mejor de los casos —a pesar de los cuentos de la lechera a los que somos tan aficionados— y no son líquidos. La falta de liquidez es algo de lo que solo nos acordamos cuando nos aprieta el zapato. Y en lo que respecta al dinero que dejamos en los bancos, las cifras son sorprendentes sobre todo cuando tenemos en cuenta lo que pagan. Más de un billón de euros de empresas y familias muertos de risa en el balance de los bancos. Los remedios son básicamente dos. Educar a los inversores e incentivar fiscalmente las inversiones. Básicamente lo contrario que se viene haciendo hasta ahora que se puede resumir en que se ha estigmatizado sistemáticamente a los pocos ahorradores que se han atrevido a meterse en bolsa. La última pifia de una larga saga y que ejemplifica muy bien lo anterior ha sido la última reforma de las pensiones. Los beneficios de un mercado de capitales más profundo son evidentes. El camino es el que señalan desde la CNMV. Ahora solo queda recorrerlo para el beneficio de todos. Aprovechan las circunstancias Enrico Letta últimamente se prodiga mucho. Una de las reflexiones que ha repetido últimamente es que los inversores americanos están comprando empresas europeas con dinero europeo. Mucho de este dinero está invertido en fondos americanos que son los que están aprovechando mejor las ineficiencias del mercado europeo. Los vehículos europeos están en las raspas —y los españoles no les cuento— y no cuentan con suficiente pólvora seca para tratar de aprovecharse de muchas de estas situaciones. El último ejemplo nos toca muy de cerca. Apollo, la empresa de capital riesgo americana, es quien, al parecer, va a poner el dinero, o la mayor parte de este, para que de la mano de la española Neinor, hacerse con la también promotora residencial Aedas. El resultado es que probablemente de tres promotoras residenciales cotizando en la bolsa española vayamos a terminar con una en el mejor de los casos y además con mucha seguridad con un fondo buitre americano como principal accionista. Lo anterior es básicamente consecuencia de que no hay dinero en Europa para resolver la situación que en este caso concreto afectaba a la empresa española. El resultado es que la promotora residencial española que mejor lo había hecho estos últimos años y que tenía -todavía tiene- los mejores mimbres para aprovechar las dinámicas del residencial en España va a acabar achatarrada. La condición necesaria para un mercado más eficiente es sin duda un mercado más profundo. Entretanto, serán otros los que nos marquen el paso. Ahora ha sido con Aedas. Mañana será alguna otra compañía de cualquier otro sector. Por el camino los que pierden son los accionistas minoritarios de estas compañías a los que les meriendan parte del beneficio potencial. No se trata de reprochar nada a nadie. Así funciona el mercado. Y los que están en condiciones de sacar tajada hacen muy bien metiendo la cuchara. Se trata sencillamente de constatar una circunstancia que en interés de todos sería bueno tratar de poner remedio. Mayo, el mejor de hace mucho La bolsa española no para de dar buenos titulares. El último es que el comportamiento en mayo ha sido el mejor de hace muchos años. El mes pasado la bolsa española subió un 6%, lo que deja el rendimiento acumulado en el año en más de un 22%. Y todo esto está cogiendo a prácticamente todo el mundo con el pie cambiado. El ruido político fundamentalmente es lo que está confundiendo a la gran mayoría. No entienden que «con la que está cayendo» la cosa vaya así de bien y en algunos casos arremeten contra el mensajero. Es absolutamente comprensible que con las actuales circunstancias políticas el personal esté sorprendido. Sin embargo, hay que tratar de entender que lo que mueve a los mercados no son los titulares políticos por gruesos que estos puedan ser. Detrás del mejor comportamiento de la bolsa española está lo que en el argot se conocen como fundamentales. La economía española lo está haciendo bien y lo va a seguir haciendo bien —a pesar del gobierno, como repite a diario el profesor Rodríguez Braun—, básicamente porque ya le tocaba. Los resultados empresariales reflejan ese mejor comportamiento económico. Y las valoraciones son muy atractivas tanto en términos absolutos como relativos. A todo lo anterior hay que sumar que Trump ha servido como acelerante. La incertidumbre que están provocando sus idas y venidas se están traduciendo entre otras cosas en que salga dinero de Estados Unidos y busque refugio en otros sitios en un momento en el que por el comportamiento de estos últimos años y por las expectativas que había suscitado Trump, todo el mundo estaba invertido en activos americanos. Así las cosas, se dan las circunstancias para que la bolsa española siga siendo la protagonista de titulares positivos. Con toda seguridad seguirán sorprendiendo a muchos. La única recomendación es que traten de sacar la cabeza de la centrifugadora de la política del día a día. No es fácil, pero es en su propio beneficio.

