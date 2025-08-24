Suscribete a
ajuste de cuentas

No es la ley, sino el debate

Un país que no discute ni aprueba sus Presupuestos es un país que no decide ni sabe hacia dónde va

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
John Müller

España se ha habituado a convivir con una anomalía democrática que pasa casi inadvertida: un Gobierno que, durante toda la legislatura, no ha presentado ni un solo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). La Constitución no lo plantea como una cortesía, sino como una ... obligación. El artículo 134 es taxativo: las cuentas deben discutirse y aprobarse cada año. Saltarse ese trámite significa renunciar al único momento en el que la política se ve forzada a retratarse, a ordenar prioridades y a establecer compromisos entre intereses que, en la vida real, son incompatibles.

