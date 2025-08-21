Suscribete a
ABC Premium

AJUSTE DE CUENTAS

Trump, Intel y el Estado empresaurio

¿Quién iba a pensar que el presidente de EE.UU. iba a usar las ideas de Mazzucato para extender su poder?

La lista de leales (18 / 8 / 25)

Donald Trump
Donald Trump REUTERS
John Müller

John Müller

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los gobiernos no fabrican microchips. Sin embargo, la Administración Trump está a punto de tomar un 10% de Intel, transformando ayudas de la CHIPS Act en acciones estatales. El argumento oficial es que así se «protege» al contribuyente, pero lo que realmente se garantiza ... es que una empresa con pérdidas históricas se convierta en un protegido político, demasiado grande para caer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app