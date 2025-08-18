Suscribete a
Ajuste de cuentas

La lista de leales

Trump ha creado un sistema de ranking para medir la lealtad de las empresas. Aquí lo hacemos con Hacienda

Reciclar el oligopolio del reciclado (13/8/25)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump EFE
John Müller

John Müller

La existencia en la Casa Blanca de un ranking de lealtad empresarial hacia la Administración Trump, según ha revelado Axios, es un escándalo en un país democrático. Esta base de datos clasifica a más de 500 empresas según su grado de apoyo a la 'One ... Big Beautiful Bill'. El criterio de valoración no es ni su solvencia económica ni su capacidad de innovación, sino el entusiasmo con el que han defendido la agenda del presidente: comunicados, mensajes en redes sociales, participación en eventos oficiales, anuncios, declaraciones de directivos. Todo suma o resta puntos.

