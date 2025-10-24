Suscribete a
La compra de EM&E por Indra confunde tamaño con estrategia y clientelismo con política industrial

Ángel Escribano, presidente de Indra
John Müller

Indra estudia la compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) con una prisa que debería alarmar más que entusiasmar. La operación se presenta como un paso más hacia la creación de un 'campeón nacional' de la defensa, pero los números y las circunstancias invitan ... a la cautela. EM&E es una empresa familiar cuyo crecimiento se disparó en 2019 al calor de los contratos públicos y del apoyo del Ministerio de Defensa. El estudio de sus cuentas públicas desde 2015 muestra un endeudamiento abultado, muy superior al que cabría esperar en una compañía de su tamaño. Buena parte de su expansión se ha financiado con créditos garantizados y anticipos de programas gubernamentales. La rentabilidad operativa es volátil, el flujo de caja libre escaso y el pasivo total se aproxima a los cien millones. En resumen: no es una joya tecnológica, sino una empresa con más deuda que músculo.

