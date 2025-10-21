Indra quiere integrar Minsait en su negocio y hará desaparecer la marca

Desde el mismo nombramiento a finales de enero de este año como presidente de la compañía de Defensa y Tecnología, la filial Minsait siempre ha sido parte fundamental de la nueva Indra de Ángel Escribano. Y lo seguirá siendo. No en vano, uno de ... sus primeros anuncios fue precisamente que era un negocio que no estaba en venta tras desvelar que la compañía lanzaba IndraMind –la inteligencia, apoyada en IA y otras tecnologías clave–: «Esta plataforma es parte de nuestra estrategia para reinventar Minsait, que no se vende, sino que trabajamos en su evolución hacia servicios de mayor valor», explicaba entonces.

Y en esas siguen. Según ha podido saber ABC, la filial de la compañía especializada en nuevos entornos digitales y tecnologías disruptivas, tiene todos los visos para perder en breve plazo su nombre como marca diferencial de Indra Group, si bien el área formará parte de ese modelo integral de empresa en la que quieren convertir a la compañía, que incorporará actividades civiles y militares en una misma estructura de gestión, aunque existan lógicamente diferentes líneas de negocio.

Las fuentes explican que Minsait –de la que quiso insistentemente desprenderse su anterior presidente, Marc Murtra, hoy al frente de Telefónica– no tenía carácter de sociedad de capital pero estaba actuando en la práctica como una filial separada del negocio principal ante los mercados. Ahora el plan es integrar todas esas actividades en el 'core business', lo que quizá –añaden– pudiera implicar una reestructuración del 'staff' directivo.

Minsait, con Escribano al frente, se ha fortalecido más si cabe, y hoy, con el área de Defensa puesto en el foco global del plan estratégico de la compañía, será clave para la nueva Indra, a la vanguardia de la nueva digitalización con capacidades punteras en inteligencia artificial, 'cloud', ciberseguridad y otras tecnologías transformadoras.

Las fuentes explican que Ángel Escribano ha logrado deshacerse en apenas nueve meses, y de un plumazo, «los complejos y prejuicios que durante la larga etapa de Javier Monzón como presidente de Indra durante 22 años, entre 1993 y 2015–, pesaban sobre la compañía por identificarse con la industria militar. Hoy, de hecho, es el sector de moda y no le penaliza ni en Bolsa ni de cara a los apoyos de los inversores».

El nuevo presidente de la multinacional española, primer accionista a título particular junto a su hermano Javier –a través de su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ostenta un 14,3%–, habla ya de Indra como una compañía de defensa sin tapujos, sin el añadido de 'y tecnológica', porque ha instaurado la nueva cultura de lo 'integral'. De hecho, en la presentación de sus primeros resultados, el 26 de febrero de este año, preguntado sobre la venta de Minsait, y si Indra era ahora una empresa de armamento, Escribano apuntaba: «No, Indra no es una empresa de ataque, la munición no es un ataque, es una defensa... Podemos dejar que nos ataquen y que nos tiren algo y les damos jamón y queso, o podemos defendernos», dijo.

Lejos queda la obsesión en sus primeros pasos como Indra a tapar cualquier mención de un negocio ligado a la «guerra». Fue, de hecho, en su nacimiento, tras la fusión de Ceselsa e Inisel, una operación pilotada a principios de los años noventa por un joven Monzón, cuando se decidió alimentar la empresa pública con el área de las tecnologías de la información. Ya en 2006, Monzón acometió la compra de dos empresas consultoras: Soluziona, a Unión Fenosa, y Azertia, a Corporación IBV (Iberdrola y BBVA), con el firme objetivo de intensificar aún más el carácter tecnológico de Indra en detrimento del militar.

Y, precisamente, de aquella apuesta por la consultoría y la tecnología proviene Minsait, la división creada por Indra en 2016, estando ya el grupo presidido por Fernando Abril-Martorell, al que sustituiría Murtra en mayo de 2021.

Defensa 'riega' a Indra

Pero la Indra de hoy trabaja para convertirse en la empresa tractora del ecosistema nacional de defensa, con un papel central en la meta de elevar el gasto militar al 2% del PIB, en línea con los compromisos con la OTAN. Y para ello, el Gobierno ha liberado la semana pasada 6.890 millones (que se suman a los más de 7.300 millones que anunció en semanas anteriores) en préstamos al 0% de interés para la industria militar, de los cuales la inmensa mayoría irán a parar a la compañía presidida por Ángel Escribano: recibirá 2.178 millones de forma directa en préstamos plurianuales y otros 4.404 millones en proyectos en los que está en colaboración con otras compañías. Gracias a estos programas se movilizarán más de 23.000 empleos directos y 60.000 indirectos en la cadena de suministro tecnológica nacional.

Con los fondos, la firma prefinanciará nueve Programas Especiales de Modernización (PEM) de los 31 que hay, entre los que destacan proyectos de radares, ciberseguridad, la unificación de los sistemas usados por la artillería para el «control de la batalla aérea en tiempo real», drones o radio táctica. Sin embargo, también está el desarrollo del nuevo vehículo lanzapuentes (con un préstamo de 190 millones), un contrato al que también aspiraba General Dynamics (GDELS), la empresa norteamericana dueña de la española Santa Bárbara Sistemas, que hasta ahora tenía el monopolio en España en el ámbito terrestre militar.