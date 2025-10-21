Suscribete a
Indra quiere integrar Minsait en su negocio y hará desaparecer la marca

El presidente de la compañía, Ángel Escribano, planea con su equipo directivo un modelo integral de empresa con actividades civiles y militares bajo una misma estructura de gestión

Indra aprobará su fusión con la empresa de su presidente, EM&E, antes de finalizar 2025

Ángel Escribano, presidente de Indra
Ángel Escribano, presidente de Indra EFE
María Jesús Pérez

Desde el mismo nombramiento a finales de enero de este año como presidente de la compañía de Defensa y Tecnología, la filial Minsait siempre ha sido parte fundamental de la nueva Indra de Ángel Escribano. Y lo seguirá siendo. No en vano, uno de ... sus primeros anuncios fue precisamente que era un negocio que no estaba en venta tras desvelar que la compañía lanzaba IndraMind –la inteligencia, apoyada en IA y otras tecnologías clave–: «Esta plataforma es parte de nuestra estrategia para reinventar Minsait, que no se vende, sino que trabajamos en su evolución hacia servicios de mayor valor», explicaba entonces.

