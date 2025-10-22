En medio siglo de existencia, Enusa había tenido solo dos presidentes: su fundador, José Manuel Jiménez Arana, que enfrentó los difíciles años del arranque nuclear español, y José Luis González, un ingeniero nombrado por José María Aznar que pilotó durante dos ... décadas la internacionalización y diversificación de la empresa. Era una gestión técnica, sobria, sin ruido. Hasta que llegó Pedro Sánchez.

Desde 2018, Enusa, la compañía pública responsable del suministro de uranio para las centrales nucleares, ha sido objeto de una colonización política sin precedentes. El relevo del ingeniero González por José Vicente Berlanga, un licenciado en Filosofía sin experiencia industrial pero con tres décadas de militancia socialista y fiel correveidile del ministro Ábalos, marcó un punto de inflexión. Su nómina superó los 190.000 euros brutos anuales, en una empresa dependiente de la SEPI y el Ministerio de Hacienda.

Noticia Relacionada El plan de Duro Felguera para evitar el concurso: Prodi inyectará 10 millones y prevé reducir la plantilla a la mitad Xavier Vilaltella La compañía manda al juez un plan que incluye despidos, la venta de su sede, extender el vencimiento del préstamo con la SEPI y la salida de la mexicana Mota del accionariado

Pero no fue un caso aislado. Cuando cayó Ábalos, a Berlanga le sucedió Mariano Moreno, exgerente del PSOE, hoy bajo investigación judicial por los presuntos pagos en efectivo realizados a Koldo García y el propio Ábalos. A esto se suma la contratación como responsable de comunicación de Leire Díaz, figura clave en la fontanería del partido. Un reparto de cargos que convierte a Enusa en lo que nunca debió ser: un refugio para cuadros partidistas.

El contraste con el legado anterior no puede ser más elocuente. Enusa nació como instrumento tecnológico de Estado en la era del desarrollo nuclear. Gestiona contratos con proveedores internacionales de uranio, lleva la logística del combustible nuclear y asegura el suministro a las centrales. Su gestión exige rigor técnico, no lealtad ideológica. Resulta irónico que sea un partido enemigo del uranio quien haya convertido esta empresa en una de sus sucursales.

No es un caso aislado. Forma parte de una tendencia más amplia: la utilización de empresas públicas y semipúblicas (futuros campeones nacionales, dicen los entendidos) como botín partidista. La profesionalización de la Administración, uno de los pilares del Estado moderno, cede ante la lógica clientelar. Se impone una concepción patrimonial del poder, donde las instituciones se gestionan como si fueran extensiones del comité ejecutivo del partido. Es la antítesis de la meritocracia, y un riesgo para la eficacia del Estado.

Lo de Enusa no es anecdótico. Revela hasta qué punto la cultura institucional española se ha debilitado. Donde antes se premiaba la competencia, hoy se retribuye la fidelidad. La captura política de una empresa tan estratégica no solo desacredita su función técnica, sino que pone en entredicho el compromiso del Gobierno con una gestión profesional del sector público. Si se coloca a un Berlanga o a un Moreno al frente del uranio, ¿qué no se hará con el resto? jmuller@abc.es